EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Употребление фастфуда ведёт к слабоумию

Здоровье

Фастфуд остаётся популярным несмотря на то, что медики и диетологи постоянно твердят о его вреде для здоровья. При регулярном потреблении пиццы и гамбургеров нам как минимум грозят ожирение и диабет. А недавно команда исследователей из Австралийского национального университета во главе с Николасом Чербуиным обнаружили ещё одно неожиданное последствие пристрастия к "быстрому питанию". Это нарушение когнитивных способностей мозга. Иными словами, деменция.

 

Исследование длиною в жизнь

Казалось бы, что тут может быть общего? Между тем специалисты проанализировали около 200 исследований, проведённых учёными со всего мира, в том числе и проект "Личность и общее здоровье". Суть его в том, что авторы отслеживали состояние мозга более 7000 человек на протяжении всей их жизни.

Из их выводов следовало, что те участники выборки, которые отдавали предпочтение "нездоровому" питанию и при этом не занимались спортом, чаще других страдали когнитивной дисфункцией и деменцией, причем признаки нейродегенеративных нарушений у них проявлялись гораздо раньше, чем у тех, кто вёл более здоровый образ жизни.

"Съесть" мозг

 

Фастфуд очень удобен для тех, кому некогда тратить время на приготовление пищи или долгое ожидание блюд в кафе. А ведь стандартный набор, например, из гамбургера, картошки фри и сладкой газировки, тянет на целых 650 килокалорий. По словам профессора Чербуина, это составляет четверть рекомендованной суточной "энергетической дозы" для мужчин и около трети — для женщин. А ведь на протяжении дня мы едим несколько раз. И часто по утрам это бутерброды с кофе, а вечером — скажем, яичница и на десерт — чай с пирожным или конфетами. Тоже очень калорийно.

Благодаря доступности фастфуда человечество в цивилизованных странах потребляет в сутки калорий куда больше, чем это было, скажем, полвека назад.

На сегодняшний день у около 30% взрослого населения имеется избыточный вес. А это приводит к развитию диабета второго типа и воспалительных процессов, которые затрагивают головной мозг и нарушают его работу. И если в молодости ситуацию ещё можно скорректировать, перейдя на сбалансированный рацион и повысив физическую активность, то в среднем возрасте процесс уже становится необратимым. Специалисты говорят о том, что такие люди буквально "съедают" свой мозг.

Минус фастфуд, плюс спорт

 

И как избежать этих ужасов? Ничего нового в советах экспертов вы не найдёте. Во-первых, отказаться от фастфуда, а заодно от таких продуктов, как выпечка, сладости, чипсы и маргарин. Это не значит, что вам теперь нельзя их употреблять вообще никогда. Можно, но очень редко, не более одного раза в неделю.

Зато нужно ввести в рацион продукты, которые будут "питать" мозг. Это прежде всего овощи и фрукты, в которых содержится большое количество витаминов, полифенольных антиоксидантов и фолиевой кислоты. Также для работы мозга полезны омега-3 жирные кислоты, улучшающие гормональный обмен. Поэтому приветствуются рыба, льняное, рапсовое и тыквенное масло, цельнозерновые продукты, орехи и семечки. Пить каждый день лучше не кофе, а чай — чёрный или зелёный, всё равно.

Кроме того, необходимо регулярно заниматься спортивными упражнениями. Никто не заставляет вас периодически ходить в тренажерный зал, но утренняя гимнастика или пробежки должны стать вашей повседневной привычкой.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Фастфуд уничтожает людей
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Никулин, Андрей Маслак, Ирина Андрианова
Темы правильное питание
Новости
Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20
В Афганистане 65 боевиков ИГ* сдались властям
В Подмосковье нашли места обитания "сказочных существ"
В США обозначили роль России в газовом кризисе
Концентрацию "Спутника V" для детей уменьшат в 5-10 раз
СЕ потратит деньги на обучение украинцев наблюдению за выборами
Байден высказал Эрдогану озабоченность по поводу С-400
Путин объяснил, почему обеспокоен темой глобального потепления
Стали известны подробности двойного убийства девочек в Туве
Турция отвергла обвинения по "украинским" беспилотникам Bayraktar
Последние материалы
В Афганистане 65 боевиков ИГ* сдались властям
В Подмосковье нашли места обитания "сказочных существ"
В США обозначили роль России в газовом кризисе
Концентрацию "Спутника V" для детей уменьшат в 5-10 раз
СЕ потратит деньги на обучение украинцев наблюдению за выборами
Байден высказал Эрдогану озабоченность по поводу С-400
Путин объяснил, почему обеспокоен темой глобального потепления
"Алиса, где встретить призрака в России?"
Стали известны подробности двойного убийства девочек в Туве
Турция отвергла обвинения по "украинским" беспилотникам Bayraktar
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

Украинцы нашли, чем заменить российский уголь в нобяре.

На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Непознанное и необъяснимое
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Здоровье
Врач предостерёг от "гнойных дыр" при болезни COVID-19
Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Мир. Новости мира
МИД РФ отреагировал на захват россиян в Донбассе
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников