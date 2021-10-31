Употребление фастфуда ведёт к слабоумию

Фастфуд остаётся популярным несмотря на то, что медики и диетологи постоянно твердят о его вреде для здоровья. При регулярном потреблении пиццы и гамбургеров нам как минимум грозят ожирение и диабет. А недавно команда исследователей из Австралийского национального университета во главе с Николасом Чербуиным обнаружили ещё одно неожиданное последствие пристрастия к "быстрому питанию". Это нарушение когнитивных способностей мозга. Иными словами, деменция.

Исследование длиною в жизнь

Казалось бы, что тут может быть общего? Между тем специалисты проанализировали около 200 исследований, проведённых учёными со всего мира, в том числе и проект "Личность и общее здоровье". Суть его в том, что авторы отслеживали состояние мозга более 7000 человек на протяжении всей их жизни.

Из их выводов следовало, что те участники выборки, которые отдавали предпочтение "нездоровому" питанию и при этом не занимались спортом, чаще других страдали когнитивной дисфункцией и деменцией, причем признаки нейродегенеративных нарушений у них проявлялись гораздо раньше, чем у тех, кто вёл более здоровый образ жизни.

"Съесть" мозг

Фастфуд очень удобен для тех, кому некогда тратить время на приготовление пищи или долгое ожидание блюд в кафе. А ведь стандартный набор, например, из гамбургера, картошки фри и сладкой газировки, тянет на целых 650 килокалорий. По словам профессора Чербуина, это составляет четверть рекомендованной суточной "энергетической дозы" для мужчин и около трети — для женщин. А ведь на протяжении дня мы едим несколько раз. И часто по утрам это бутерброды с кофе, а вечером — скажем, яичница и на десерт — чай с пирожным или конфетами. Тоже очень калорийно.

Благодаря доступности фастфуда человечество в цивилизованных странах потребляет в сутки калорий куда больше, чем это было, скажем, полвека назад.

На сегодняшний день у около 30% взрослого населения имеется избыточный вес. А это приводит к развитию диабета второго типа и воспалительных процессов, которые затрагивают головной мозг и нарушают его работу. И если в молодости ситуацию ещё можно скорректировать, перейдя на сбалансированный рацион и повысив физическую активность, то в среднем возрасте процесс уже становится необратимым. Специалисты говорят о том, что такие люди буквально "съедают" свой мозг.

Минус фастфуд, плюс спорт

И как избежать этих ужасов? Ничего нового в советах экспертов вы не найдёте. Во-первых, отказаться от фастфуда, а заодно от таких продуктов, как выпечка, сладости, чипсы и маргарин. Это не значит, что вам теперь нельзя их употреблять вообще никогда. Можно, но очень редко, не более одного раза в неделю.

Зато нужно ввести в рацион продукты, которые будут "питать" мозг. Это прежде всего овощи и фрукты, в которых содержится большое количество витаминов, полифенольных антиоксидантов и фолиевой кислоты. Также для работы мозга полезны омега-3 жирные кислоты, улучшающие гормональный обмен. Поэтому приветствуются рыба, льняное, рапсовое и тыквенное масло, цельнозерновые продукты, орехи и семечки. Пить каждый день лучше не кофе, а чай — чёрный или зелёный, всё равно.

Кроме того, необходимо регулярно заниматься спортивными упражнениями. Никто не заставляет вас периодически ходить в тренажерный зал, но утренняя гимнастика или пробежки должны стать вашей повседневной привычкой.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.