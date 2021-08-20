Нет алкоголю и фастфуду: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет к осени

Всем, кто хочет легко адаптироваться к холодам предстоящей осени, стоит заблаговременно позаботиться об укреплении своего иммунитета, считает диетолог Анжелика Дюваль.

Она рассказала "Народным Новостям", как подготовить организм к перед осенне-зимним периодом.

По словам диетолога, для укрепления иммунитета нужно в первую очередь максимально снизить негативное влияние стрессов на организм. Укрепить нервную систему помогут витаминно-минеральные комплексы и препараты магния.

Также в преддверии осени стоит скорректировать диету. Анжелика Дюваль порекомендовала ограничить употребление алкоголя, фастфуда и других продуктов, которые негативно влияют на нервную систему и желудочно-кишечный тракт. Как пояснила диетолог, плохое состояние кишечника негативно отражается на иммунитете. В связи с этим стоит сократить потребление простых углеводов, в том числе хлеба, тормозящих работу кишечника.

Анжелика Дюваль напомнила о пользе потребления овощей и фруктов, клетчатка в которых способствует нормальной работе ЖКТ. Диетолог рекомендовала есть больше салатов, а также печёных и вареных овощей.

Кроме того, важно нельзя забывать о необходимости потребления достаточного количества воды.

"Вода нормализует обменные процессы, что способствует хорошей работе кишечника", — пояснила Анжелика Дюваль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.