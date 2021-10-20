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Автор Александр Шторм

Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса

Здоровье

Коронавирус уже изменил жизнь миллионов людей во всем мире. По этому поводу возникает вопрос, кто главный выгодоприобретатель от кризиса, вызванного заболеванием.

Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса

Как отмечает футуролог и методолог Сергей Переслегин, основные бонусы достались айтишникам, иак как все "ушло в онлайн". Если использовать искусственный интеллект в производстве., то нужно убрать людей.

Это уже делается в два этапа:

  1. перевести на удалёнку
  2. уволить.

Также получили свою прибыль медики с фармацевтами. Этот кластер вообще образует зону безопасности прекрасного нового мира. И "взятки гладки" — как можно возмущаться против врачей, если они спасают жизни?

Банковская сфера тоже претерпела массу изменений. Идёт сильнейшие ограничение наличных денег. Создание цифрового рубля, цифрового доллара и других криптовалют может спокойно обесценить существующие у людей на руках наличные активы. То есть третий бенефициар — это финансовые центры.

При этом государство имеет возможность резко сократить социальные расходы, включая пенсионные, и гарантировать себе несменяемость в управлении и управляемость массами через IT. по сути, вся демократия во всем мире и особенно в РФ закончилась на фоне пандемии.

При этом в соцмедиа обсуждают новую идею — жесточайший масочный режим, который даст сверхприбыли производителям масок. История такова — близкий к правительству РФ экспертный центр проговорился о создании неким стартапом "масок со сроком годности" — сообщает проект "Мэйдэй".

Не секрет, что многие люди, особенно небогатые, носят одну и ту же маску днями и неделями, надевая ее в транспорте, магазинах, и т. п. — хотя по требованиям эпидемиологов ее необходимо менять каждые два часа. Были произведены маски в плотной вакуумной упаковке (стоимость — как у обычных масок), на которых будет полоска-индикатор. После 2 часов нахождения на воздухе, она будет окрашиваться в красный цвет, что означает "маска просрочена, покупайте и надевайте новую".

Осталось лишь внести изменения в законодательство (что нетрудно для партии власти в РФ после выборов-2021), обязав россиян носить всегда "свежие" маски по правилам ВОЗ". Подобный рынок продажи "краткосрочных" масок (в случае принятия законов об их ношении) уже оценивается экспертами в триллион рублей.

Автор отмечает, что новый мировой режим, обтекаемо именуемый солидаризмом, похож на режим Муссолини в Италии, режим Перрона в Аргентине или правила Пиночета в Чили. Объединяет их отсутствие реальной демократии и довольно жёсткая несменяемость власти.

Жизнь людей и стран необратимо изменится. Ранее все могли свободно перемещаться, но теперь страны закрываются, мир будет гораздо менее торговый, он будет стремиться к замкнутости, и он будет гораздо менее демократичным. "Конституционный порядок" в мире уже не действует…

По сути, коронавирус оказался катализатором процессов: мы их растягивали где-то на 20 лет, а так они практически уложатся в два года. Есть также мнение, что искусственно созданный (то ли Китаем, то ли США) вирус неконтролируемо вышел за пределы Китая, им массово заражаются в Италии, в Германии и в странах третьего мира.

Политики и ученые по всему миру спорят — кто же все-таки его произвел, утверждая — он якобы появился из-за "стен лабораторий". Чаще всего упоминаются американские лаборатории.

Китай окружен американскими лабораториями, где разрабатывается биологическое оружие. Такие лаборатории есть и у границ с Россией. Они есть на Украине, в Грузии, что наводит на размышления, отмечает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, США уже давно работает с биологическим оружием, разрабатывает те или иные биологические формы, с помощью которых осуществляет гибридную агрессию. Что такие американские лаборатории есть — уже давно не секрет. Это — доказанный факт.

Со своей стороны, Переслегин считает, что в известной мере "всё кончено". Россия, как обычно, пытается найти во всём этом смутном времени возможность чуть-чуть извернуться и несколько улучшить свою ситуацию. Но для цивилизации, которая справедливо претендовала на историческое величие, всё закончилось и нужно это принять как факт.

Мир изменился навсегда.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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