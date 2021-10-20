Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса

Коронавирус уже изменил жизнь миллионов людей во всем мире. По этому поводу возникает вопрос, кто главный выгодоприобретатель от кризиса, вызванного заболеванием.

Как отмечает футуролог и методолог Сергей Переслегин, основные бонусы достались айтишникам, иак как все "ушло в онлайн". Если использовать искусственный интеллект в производстве., то нужно убрать людей.

Это уже делается в два этапа:

перевести на удалёнку уволить.

Также получили свою прибыль медики с фармацевтами. Этот кластер вообще образует зону безопасности прекрасного нового мира. И "взятки гладки" — как можно возмущаться против врачей, если они спасают жизни?

Банковская сфера тоже претерпела массу изменений. Идёт сильнейшие ограничение наличных денег. Создание цифрового рубля, цифрового доллара и других криптовалют может спокойно обесценить существующие у людей на руках наличные активы. То есть третий бенефициар — это финансовые центры.

При этом государство имеет возможность резко сократить социальные расходы, включая пенсионные, и гарантировать себе несменяемость в управлении и управляемость массами через IT. по сути, вся демократия во всем мире и особенно в РФ закончилась на фоне пандемии.

При этом в соцмедиа обсуждают новую идею — жесточайший масочный режим, который даст сверхприбыли производителям масок. История такова — близкий к правительству РФ экспертный центр проговорился о создании неким стартапом "масок со сроком годности" — сообщает проект "Мэйдэй".

Не секрет, что многие люди, особенно небогатые, носят одну и ту же маску днями и неделями, надевая ее в транспорте, магазинах, и т. п. — хотя по требованиям эпидемиологов ее необходимо менять каждые два часа. Были произведены маски в плотной вакуумной упаковке (стоимость — как у обычных масок), на которых будет полоска-индикатор. После 2 часов нахождения на воздухе, она будет окрашиваться в красный цвет, что означает "маска просрочена, покупайте и надевайте новую".

Осталось лишь внести изменения в законодательство (что нетрудно для партии власти в РФ после выборов-2021), обязав россиян носить всегда "свежие" маски по правилам ВОЗ". Подобный рынок продажи "краткосрочных" масок (в случае принятия законов об их ношении) уже оценивается экспертами в триллион рублей.

Автор отмечает, что новый мировой режим, обтекаемо именуемый солидаризмом, похож на режим Муссолини в Италии, режим Перрона в Аргентине или правила Пиночета в Чили. Объединяет их отсутствие реальной демократии и довольно жёсткая несменяемость власти.

Жизнь людей и стран необратимо изменится. Ранее все могли свободно перемещаться, но теперь страны закрываются, мир будет гораздо менее торговый, он будет стремиться к замкнутости, и он будет гораздо менее демократичным. "Конституционный порядок" в мире уже не действует…

По сути, коронавирус оказался катализатором процессов: мы их растягивали где-то на 20 лет, а так они практически уложатся в два года. Есть также мнение, что искусственно созданный (то ли Китаем, то ли США) вирус неконтролируемо вышел за пределы Китая, им массово заражаются в Италии, в Германии и в странах третьего мира.

Политики и ученые по всему миру спорят — кто же все-таки его произвел, утверждая — он якобы появился из-за "стен лабораторий". Чаще всего упоминаются американские лаборатории.

Китай окружен американскими лабораториями, где разрабатывается биологическое оружие. Такие лаборатории есть и у границ с Россией. Они есть на Украине, в Грузии, что наводит на размышления, отмечает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, США уже давно работает с биологическим оружием, разрабатывает те или иные биологические формы, с помощью которых осуществляет гибридную агрессию. Что такие американские лаборатории есть — уже давно не секрет. Это — доказанный факт.

Со своей стороны, Переслегин считает, что в известной мере "всё кончено". Россия, как обычно, пытается найти во всём этом смутном времени возможность чуть-чуть извернуться и несколько улучшить свою ситуацию. Но для цивилизации, которая справедливо претендовала на историческое величие, всё закончилось и нужно это принять как факт.

Мир изменился навсегда.

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