После "ковида" мир накрывает суперпростуда RSV

Мировая пандемия ковида заполонила все информационное поле. Хотя с учетом того, что многие люди полтора года не подвергались обычному воздействию микробов, неудивительно, что самая заурядная простуда превратилась в грозную опасность.

Речь идет о суперпростуде (так ее уже назвали заболевшие во всем мире), при которой симптомы обычного ОРЗ "увеличиваются" в десятки раз. Одна из проблем HRSV заключается в том, что он очень заразен и передается при кашле и чихании. Но в отличие от коронавируса он также быстро распространяется через руки и поверхности.

Также существует риск того, что этот вирус может вернуться зимой и усилить COVID-19. Важно также учитывать, что люди не способны сохранять долгий иммунитет к простуде. Так что можно заразиться и не один раз.

Люди часто жалуются, что их накрыла "вторая волна" болезни. Это может быть связано с тем, что еще не долечившийся пациент подхватывает новый вирус. В таком случае человеку может казаться, что у него нескончаемая простуда, а на деле он просто заразился другим вирусом, пока у него не прошел первый, пишут британские журналисты.

Таким образом, рост заболеваемости этой напастью заметно растет. В Европе врачи общей практики сообщает об увеличении числа пациентов, описывающих симптомы, подобные Covid, несмотря на отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Согласно данным агентства по здравоохранению Великобритании, число обратившихся с такими симптомами все время растет. Жительница страны Джулс Келли (Jules Kelly). отметила, что у нее наблюдался невероятный приступ насморка, а позже она слегла с изнурительными симптомами болезни, похожей на грипп.

Оливер Ролл, который две недели назад подробно рассказал обо всем в соцсетях, отметил, что данная инфекция дыхательных путей и носовых пазух проходила очень тяжело и оставаться на работе с ней практически невозможно.

Врачи отмечают, что обычная простуда и другие инфекции дыхательных путей быстро распространяются осенью.

Почему?

Начинается учеба.

Люди приезжают из отпусков.

В мегаполисы возвращаются сезонные рабочие.

Люди больше общаются в городах.

Многие аналитики считают, что социальное дистанцирование, ношение масок и обработка рук дезинфицирующими средствами помогли на каком-то уровне удержать распространение инфекции.

Таким образом, если у вас инфекции пазух носа и органов дыхания, кашель, боль в горле, слабость и потеря вкусовой чувствительности и обоняния, нужно немедленно ложиться в постель и вызывать врача. А сами врачи напоминают — в отличие от "новых эпидемий", вирусам простуды обычно вырабатывается иммунитет — как собственный, так и коллективный.

К тому же, уровень иммунитета к вирусу простудного заболевания зависит от уровня остаточных антител после простуды. Переболев раньше — увы, вы вполне в состоянии получить полный набор тяжелых симптомов — от боли в мышцах, боли в горле, насморка и головной боли, и всех других неприятных симптомов простуды.

COVID -19 же, заявила ведущий научный сотрудник, создавшая оксфордскую вакцину. Сара Гилберт, имеет ограничения. То есть существует предел, до которого COVID -19 может мутировать, не теряя своей способности распространяться.

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