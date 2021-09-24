Восемь продуктов, которые изгоняют паразитов

Многие даже не догадываются об опасных соседях, поселившихся в их организме. Паразиты — крошечные захватчики. Несмотря на микроскопические размеры, они могут нанести серьёзный вред вашему здоровью.

Идеальная среда для паразитов обеспечивается питанием, подселить себе опасного гостя можно, съев сырую рыбу (суши), недожаренное мясо (особенно свинину) или плохо вымытые фрукты и овощи. Паразиты могут вызывать следующие проблемы со здоровьем:

вздутие живота,

судороги,

диарея,

аллергия,

анемия,

низкий иммунитет,

кровь в стуле.

Паразиты могут даже влиять на ваше настроение.

Паразиты питаются вами, в том числе и кровью, что может привести к дефициту как железа, так и белка. Кишечные паразиты также могут путешествовать по кровотоку. Паразиты, оседающие в печени, могут привести к циррозу.

Какие продукты помогут бороться с паразитами

Тыквенные семечки

Эти вкусные и питательные семечки парализуют червей. Для этого смешайте сырые тыквенные семечки, кокосовое молоко и воду в пасту, которую запейте стаканом воды.

Чеснок

Этот острый овощ содержит сероорганическое соединение — аллицин, который эффективен против глистов. Чтобы чеснок оказал своё противопаразитарное действие, его необходимо измельчить.

Папайя

Этот тропический фрукт содержит аминокислоты и пищеварительные ферменты папаин и бромелайн, которые эффективны как против простейших, так и против червей.

Кокос

Этот плод кокосовой пальмы содержит лауриновую кислоту, которая, попадая в желудок, превращается в монолаурин и убивает простейшие, включая стригущий лишай и лямблии. При ленточных червях рекомендуется пить сок и съедать мякоть одного кокоса каждое утро, после этого необходимо голодать в течение четырёх часов.

Хрен

Египтяне и древние греки быстро оценили лечебные качества этого растения. В нём есть органическое вещество аллилизотиоцианат, которое обладает антибактериальными свойствами.

Масло орегано

Эксперты считают, что органическое соединение карвакрол в масле орегано отвечает за его противопаразитарный эффект. Исследование показало, что применение этого масла полностью уничтожает три типа паразитов в течение шести недель.

Полынь и гвоздика

Полынь эффективна против простейших и личинок. Она также стимулирует иммунную систему, побуждая её очищать организм от паразитов. Эффективная противопаразитарная формула: полынь с маслом гвоздики.

Ягоды

Клубника, черника или ежевика богаты полифенолами. Исследования показывают, что они способны подавлять рост и распространение лямблии. Исследователи полагают, что этот эффект также может быть связан с присутствием в ягодах соединения под названием эллагитаннин.

Также для эффективной борьбы с паразитами необходимо употреблять в пищу продукты, богатые пробиотиками, такие как:

йогурт,

кефир,

яблочный уксус,

квашеная капуста.

Эти полезные кишечные бактерии помогают уничтожить паразитов.

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