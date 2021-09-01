Диетолог: "Хотя бы одну чашку цикория в день нужно употреблять всем без исключения"

В чём заключается уникальность цикория и почему этот напиток так полезен для здоровья, рассказала ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру диетолог Наталья Денисова.

Кладезь витаминов

— Наталья, насколько цикорий полезен?

— Цикорий известен давно, это очень ценный продукт. Это травянистое растение, которое растёт практически повсеместно, даже на обочинах. В качестве напитка мы используем корень цикория, который высушивается, перемалывается в порошок, а из этого порошка может быть произведён растворимый напиток по типу растворимого кофе.

Этот порошок своим видом, вкусом, запахом напоминает кофе, хотя является продуктом с совершенно другим составом, потому что не содержит кофеина — основного алкалоида, за что мы любим кофе.

Поскольку кофеин некоторые люди не переносят, то напиток из корня цикория является хорошей альтернативой кофе за счёт того, что содержит большое количество полезных веществ:

витамины группы В;

витамин С;

источники витамина А;

калий;

кальций;

магний;

марганец;

железо;

полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами;

пребиотик инулин — очень важное вещество — растворимый полисахарид, который способствует размножению полезных бактерий в кишечнике, хорошо влияет на пищеварение и стимулирует иммунитет. Кроме того, инулин снижает уровень сахара в крови и поэтому показан диабетикам. Влияет на жировой обмен, способен снижать уровень "плохого" холестерина в крови и повышать уровень "хорошего" холестерина, и поэтому показан людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лучше употреблять натуральный порошок. Для того чтобы приготовить напиток, его просто надо заварить и настоять, как молотый кофе. В растворимом напитке в процессе химической обработки часть полезных веществ уменьшается. То же самое гранулированный. Хотя всё равно это полезный и ценный напиток. Существует ещё жидкий — в виде сиропа — напиток цикория. Он будет, наверное, занимать срединное положение между натуральным порошком и растворимым напитком.

— Он совместим с другими продуктами?

— Понятие совместимости относительное, потому что у всех разные привычки, и для одних продукты совместимы, для других они могут быть несовместимы ввиду индивидуальных особенностей.

Единственное, на что стоит обратить внимание. Иногда встречается аллергическая реакция, в том числе на цикорий. Поэтому стоит начать с совсем маленькой дозы и посмотреть, какая будет реакция. Особенно это относится к детям. Хочу отметить, что, в отличие от кофе, напитки на основе цикория разрешены для использования и в детском питании, то есть для детей, начиная с года, поскольку они не содержат кофеина и не обладают побочными эффектами: в частности, не возбуждают нервную систему, а, наоборот, обладают лёгким успокаивающим действием. Поэтому для детей, лиц пожилого возраста это хорошо, поскольку пожилые люди ещё имеют хронические заболевания, и для них эти эффекты (в частности, снижение уровня холестерина) очень ценны. И даже для беременных женщин противопоказаний нет. Единственное, что надо не злоупотреблять.

Альтернатива кофе

— В среднем сколько бы вы рекомендовали употреблять чашек цикория?

— Средняя доза, безопасная и достаточная, для того чтобы получить все положительные свойства напитка — это 50-60 граммов самого порошка. То есть чашек напитка получается от трёх до пяти в день. Практически, как кофе. Кофе мы тоже рекомендуем употреблять 3-4 чашечки в день.

— То есть сравнимо с кофе по многим параметрам?

— Да, потому что чаще всего цикорий употребляют как замену кофе. Хотя можно употреблять этот напиток и вместе с кофе, и вместе с чаем. Даже есть рецепт, когда напиток кофейный делают с цикорием: смешивают натуральный кофе и порошок цикория.

Но если мы хотим получить максимально полезный напиток, не стоит злоупотреблять сахаром.

Сам по себе этот порошок имеет сладковатый привкус. Поэтому будет идеальным, если мы этот напиток будем употреблять вообще без сахара. В крайнем случае добавить натуральный сахарозаменитель, такой как стевию. Если мы добавим много сахара или мёда, который считается вроде как натуральным и полезным, но тем не менее является таким же сахаром, то мы пользу напитка снизим.

— Есть кофе латте. Это кофе с молоком. А цикорий с молоком?

— Вполне возможно. Хотя в литературе я как-то столкнулась с таким мнением, что цикорий не сочетается с молоком. Якобы это может привести к расстройству желудка. Но прямых противопоказаний для употребления цикория с молоком нет.

Более того, существуют научные данные о том, что цикорий облегчает усвояемость организмом таких минеральных веществ, как кальций и магний, а это означает, что он стимулирует костеобразование, является профилактикой развития остеопороза.

Мы говорили в основном о корне цикория, а на самом деле все части этого растения пригодны для питания и полезны за счет высокого содержания антиоксидантов-полифенолов. Можно это растение собирать, сушить: и листочки, и цветочки. И использовать в качестве добавки в чай или ещё какие-то блюда. И мы получим те же самые полезные свойства цикория. Кстати, уникальные свойства, потому что по содержанию инулина сравнимы с цикорием только:

лук;

чеснок;

топинамбур.

То есть их не так много, поэтому пользоваться, конечно, надо. Тем более что это такой доступный продукт. Хотя бы одну чашечку цикория в день, я думаю, можно употреблять всем без исключения и получать положительный эффект от него.