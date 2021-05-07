Врач: телемедицина в госучреждениях находится в зачаточном состоянии

Какие преимущества и недостатки есть у телемедицины и что нужно сделать, чтобы медицинские документы пациента не попали в открытый доступ, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру глава общественной организации "Право на здоровье”, врач и юрист Николай Валерьевич Чернышук.

Читайте начало интервью: Врач: маршрутизация онкобольных нарушает закон № 323-ФЗ

Врачебная тайна давно не тайна

— Николай Валерьевич, вы вначале сказали, что поговорите о том, что волнует пациентов, а рассказываете про биопсию. Все-таки это больше касается врачей.

— Да, согласен. Дело в том, что пациентов касается именно тот аспект, что им говорят: правила вот такие, маршрутизация и сроки оказания медицинской помощи вот такие. Но они должны понимать, что в некоторых случаях эти сроки неисполнимы в принципе, они не могут быть реализованы врачом, к которому он пришел, а пациент будет требовать, и это законное требование, потому что так написано в приказе.

Еще большое внимание уделено в приказе телемедицине и консультациям. Телемедицина — это когда по скайпу два врача пересылают друг другу документы и обсуждают пациента. Есть специализированные защищенные медицинские программы. Врач должен это проводить при определенном перечне патологий. Они перечислены: такая патология, значит, звони в Национальный медицинский центр в Москву, Санкт-Петербург или где он есть поблизости.

С телемедициной пациент сразу может получить консультацию ведущих специалистов страны. К сожалению, ведущие специалисты страны всю страну проконсультировать не могут. И у меня есть очень большие сомнения в качестве этих консультаций.

Боюсь, что они будут формализованы и все будет делаться просто для галочки. Это будет занимать много времени у врача, а проводиться будет постольку-поскольку.

Проработку вопроса нужно провести более качественно. Если есть показания для направления в научно-исследовательский институт, национальное медицинское учреждение, то врачи должны направлять туда, а не сидеть обсуждать, занимая время. У врача есть квалификация, и он должен понимать, что и где делать. Если квалификации недостаточно, то руководители должны повышать квалификацию специалистов.

Что касается частных клиник. Они пострадают в первую очередь. Требования не могут быть выполнены сразу всеми частными клиниками, которые оказывают медицинскую помощь в онкологии.

Если кто-то из пациентов получает или получал медицинскую помощь в частной клинике, то нужно спросить, не закроется ли ваша помощь с 1 января 2022 года.

Потому что это может стать сюрпризом: человек приехал на химиотерапию, а ему говорят: давайте-ка по маршрутизации куда-нибудь, куда региональная власть сказала.

У меня недавно был случай из личной практики про телемедицину, как работают государственные клиники. В научно-исследовательском институте, крупнейшем по своей специальности, был открыт прием документов на консультацию для пациентов. То есть человек может загрузить документы на сайте, и ему придет консультация в ответ. Так вот, человек отправил документы летом 2020 года, а зимой 2021-го обнаружил их в открытом доступе в интернете, то есть сайт предоставлял открытый доступ к документам, которые направили пациенты через сайт. Конечно, обратившись к администрации сайта, нам удалось заблокировать доступ к персональным данным всех пациентов.

Это к тому, что телемедицина в государственных учреждениях находится в зачаточном состоянии, хотя вы при получении онкологической помощи можете спрашивать, будет ли проведена консультация с Москвой, Санкт-Петербургом, другими учреждениями.

Если ваше заболевание подходит под категорию, когда обязательно должна быть проведена телемедицинская конференция, вы имеете право узнать о результатах консультации, потому что она оформляется в письменном виде и находится в медицинской документации в том учреждении, которое ее проводило. То есть вы можете сами попросить копию и посмотреть, что сказали, потому что лечащий врач не всегда имеет возможность донести до вас эту информацию.

— Что делать пациенту, чтобы не попали его данные в открытый доступ?

— Единственная рекомендация: не отправлять медицинские документы через сайт лечебного учреждения, даже через электронную почту. Если есть возможность, проводите очную консультацию. Если есть возможность, чтобы врач сам направил документы по защищенным сетям, потому что есть медицинские сети определенные для телемедицины, которые защищены, и утечка оттуда намного сложнее. Медицинская документация — это больная тема.

Врачебная тайна, хотя защищается кодексами: Уголовным, Административным, Гражданским, но никак защитить ее не получается, доступ к ней имеет работник регистратуры, врач, санитарка, которая несет документы врачу, и тот, кто случайно зашел в регистратуру карточку взять.

Обсуждение продолжается

— Есть ли на что с оптимизмом в этих пунктах можно посмотреть, что может сработать?

— Утопическую сейчас теорию предложу. Что позволит маршрутизация? Повторю слова Минздрава.

Человек сразу, приходя в поликлинику, получает все обследования, направления, в течение нескольких дней получает консультацию, его определяют лечиться на месте или в федеральном центре, и человек за несколько дней решает проблему с онкологическим заболеванием.

Это идеальная модель. Если она будет работать, низкий поклон тем, кто это сделал.

Что касается частных клиник: если получится включить в систему частные клиники, естественно, людям намного приятнее находиться в чистых коридорах, без очередей, в специализированных операционных, проходить на новейшем оборудовании все обследования и лечение. Как это сделать? Пока я вижу только препятствия для частных клиник.

— На каком сайте это можно обсудить?

— Документы выкладываются на общественное обсуждение на сайте Правительства РФ. Туда вносятся все пожелания и рекомендации, задаются вопросы, начинаются обсуждения, то есть это открытая площадка, куда может зайти любой человек, зарегистрироваться и принять участие. И сейчас тоже этот приказ можно обсуждать.

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