Врач: маршрутизация онкобольных нарушает закон № 323-ФЗ

Какие недостатки есть у приказа о новом порядке оказания онкологической медицинской помощи, который вступает в силу с 1 января 2022 года, и к чему это может привести, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру глава общественной организации "Право на здоровье”, врач и юрист Николай Валерьевич Чернышук.

Странный приказ

— Николай Валерьевич, с 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания онкологической медицинской помощи. Людей беспокоит, как человек, который живет вне столицы, в крупных медицинских центрах может получать серьезную медицинскую помощь, а там сказано, вроде как только по месту жительства. Вы можете объяснить как врач и юрист, что с этим регламентом?

— Приказ объемный — 158 страниц, информации там намного больше, чем просто маршрутизация пациентов. В ней действительно есть проблема, но она не единственная в этом приказе. Почему это онкология — это более серьезная проблема, чем коронавирус. К нему мы уже привыкли, а онкология была, есть и будет. И то, что происходит вокруг нее, может, не дай Бог, коснуться каждого.

Приказ, который собираются принять, серьезные изменения вносит в порядок оказания медицинской помощи именно пациентам с онкологическими заболеваниями. Приказ пытались запустить с 1 января 2021 года, если бы не одно "но". Что произошло? Его разместили в открытом доступе, и начали поступать негативные отзывы о нем. Люди со всей России: активисты, общественники, политические деятели, пациенты, представители общественных организаций, обратили внимание на огромное количество нестыковок и начали задавать вопросы, не совсем удобные. И тогда приказ отправили на доработку. Но был проведен косметический ремонт этого приказа, особо значимых серьезных изменений туда не было внесено. В чем же проблема, чем недовольны люди?

В приказе имеется требование "Закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта". Это значит, что каждый регион, будь то Москва, Московская область, Сахалин, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, должен самостоятельно для самого себя разработать правила маршрутизации, что и как должен делать пациент при обнаружении у себя онкологического заболевания.

Но, расписав четкий маршрут, Минздрав хочет нарушить право пациента обращаться в любое медицинское учреждение, и это право закреплено в Федеральном законе № 323-ФЗ, ст. 21 "Выбор врача и медицинской организации".

На практике выбрать медицинскую организацию непросто, выбрать врача еще сложнее. Потому что врач скажет: "А я не хочу", и у него есть такое право. То есть вначале надо пациенту договариваться с врачом, потом договариваться с заведующим, писать заявление, а потом у заведующего возникнет вопрос: "А почему вы захотели взять этого пациента?", и он посмотрит косо, может быть, на врача. Что касается медицинских учреждений, например, один раз в год пациент имеет право сменить поликлинику. А поликлиника может сказать: "А у нас перегрузка по территориальному принципу, на одного врача приходится 150 % переработки, куда вы еще хотите". И может отказать. То есть эти правила достаточно условно работают. Поэтому, когда говорят о разработке маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, я думаю, что это правило точно так же выполняться не будет. Но я буду только рад, когда в нашей стране начнут выполняться все принятые законы.

Обкатка, которой не было

— Обычно обкатку проводят в регионах.

— Она называется "пилотный проект": реализация пилотного проекта в определенных регионах показала высокую значимость.

Этот приказ в том виде, в котором принят, нигде не применялся. Определенные требования вводились на уровне регионов, но маршрутизация — это совсем новое.

Еще нереализуемое в приказе — новые требования к оснащению и количеству коек в лечебном учреждении. Если все требования соблюсти, то, эксперты посчитали, в Москве таких лечебных учреждений всего три, в Ростовской области одно, есть регионы, где вообще ни одного лечебного учреждения, которое полностью соответствует требованиям. Может быть, государственные клиники профинансируют, добавят оборудования, построят новые корпуса.

А частным клиникам, если они не соответствуют, остается только выйти из ОМС (обязательное медицинское страхование), и они не смогут по полисам оказывать людям медицинскую помощь.

А они хорошо помогали в онкологии, потому что она неплохо оплачивается по ставкам ОМС, и частные клиники разгружали государственный сегмент: например, много частных диализных центров, потому что это выгодно по ОМС.

Еще одно сложно выполнимое требование в этом приказе — о том, что биопсию нужно делать (биопсия — это когда берут кусочек материала из опухоли и исследуют на наличие злокачественных клеток) с момента постановки предположительного диагноза за один день. Да, оно несложное, и везде можно сделать. А если человек принимает антикоагулянтную терапию, то есть препараты, которые разжижают кровь? Прежде чем делать биопсию, их нужно отменить, должно пройти время, чтобы действие этих препаратов прекратилось. А если врач-онколог нашел основания не делать биопсию, то к нему могут быть применены санкции за то, что нарушил приказ. Приказ суровый, но у нас строгость законов смягчается необязательностью их исполнения.

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