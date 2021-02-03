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Автор Игорь Буккер

Еда, алкоголь, стресс влияют на вес. Но первую скрипку играют гормоны

Здоровье

Пивной животик у мужчин и ожирение вне зависимости от пола. Откуда они берутся? И можно ли вес и фигуру скорректировать питанием?

Вот об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с врачом-диетологом, руководителем клиники коррекции веса Алексеем Ковальковым.

Читайте начало интервью:

Почему не получится самостоятельно вылечить ожирение

— Мне когда-то попалась зарубежная статья о том, что пивной животик — это все чушь, просто образное выражение, его нет, а все дело в закуске. Если закусывать рыбкой — это одно, а если как испанцы или греки — оливками, то и животика не будет. Так ли это?

— Что касается пива, то оно является фитоэстрогеном. То есть это вещества, которые напоминают женские половые гормоны. И пиво, при постоянном употреблении, делает из мужчин женщин.

Не просто бутылочка пивка раз в недельку. А систематическое употребление каждый день по 4-5 бутылок пива. И всё, приехали.

Помните, раньше, лет 10 назад, можно было увидеть в толпе идущих по улице ребят парня, у которого лицо худое, плечи худые, а зад огромный и ноги толстые. Наверное, помните, такие были ребята.

Это все было связано с соей. Её добавляли в колбасу. А любимая еда таких "малышей" — это макароны с колбаской. И вот они ели эту колбаску с соевым белком. Соевый белок — это чистый эстроген, то есть женский половой гормон.

И наши мальчики, сами того не подозревая, превращались в девочек. У них практически отсутствовали половые органы, то есть они очень маленькие были, недоразвитые.

Они занимались компьютерами больше, чем девчонками. Их не интересовали девочки…

— Хотел бы спросить, продолжая тему еды. Есть мнение, что за раз надо съедать не больше двух яиц. Организм не в состоянии переварить более двух?

— Никто не ограничивает потребление яиц. Это полный бред. В Институте питания еще в 60-х годах под руководством академика Покровского был эксперимент, когда у работниц птицефабрик, которые съедали по 12-15 яиц в день, брали кровь на холестерин. И оказалось, что у них у всех холестерин в норме.

То есть доказано: можно есть яйца сколько угодно, они не влияют на холестерин.

Причем яйцо, яичный белок является золотым стандартом диетологии по аминокислотам. Это так на всякий случай. То есть там есть все аминокислоты, даже самые редкие.

Можно съедать и по 10, и по 12 яиц в день, ничего страшного не будет.

— В общем, яйца реабилитировали. А спиртное пытаются реабилитировать, но всегда с поправками…

— Я, например, вообще не пью. Но я не такой святой. Я не пью 1,5 года. До этого употреблял коньяк достаточно активно. Сейчас не пью, потому что в моем возрасте это уже рискованно, это приводит к развитию ранней деменции, к разрушению клеток головного мозга.

Я сразу же перестал пить, как только почувствовал, что у меня нарушение идет — я стал забывать некоторые простые вещи, например, не мог вспомнить фамилию Джорджа Клуни сразу.

Да, это было сложно, где-то неделю-две я с этим боролся. Потом я полностью отказался от спиртного. Иногда позволяю себе бокал сухого красного вина. Но от крепких напитков отказался полностью.

— Но это действительно хорошо. Проблема полноты связана все-таки с продуктами питания и с алкоголем. Еще какие факторы могут повлиять на набор веса или его снижение? Стресс, наверное, да?

— Набор веса только от одного фактора: это баланс гормонов жиросжигающих или жиронакапливающих в организме. К одним из них относится тестостерон. Есть определенный набор гормонов.

Если у человека баланс гормонов нарушен по какой-то причине — наследственность, флора кишечника — то он начинает набирать вес. На вес могут повлиять гормоны стресса, гормоны коры надпочечников — кортизол или адреналин. Адреналин способствует сжиганию жира, и одна женщина сказала: "Я единственный раз в жизни похудела — когда у меня умерла мать. Я два месяца не могла ничего в рот взять".

  • Это у нее выделялся адреналин. Она говорила: "Меня всю трясло, сердце билось".

И другой — это кортизол, когда человек хомячит все подряд и ест уже, даже не задумываясь, потому что выделяется кортизол рекой.

Гормональное влияние. То есть нами управляет гормон. Управляет настолько сильно, что мы не можем этому противостоять. Если у женщины запускается прогестерон, у нее начнется месячный цикл. И при этом ест она, не ест она, танец живота или в спортзале корячится, у нее все равно цикл начнется, потому что гормон выделился. Против гормона бесполезно бороться.

Если у человека все в порядке с гормонами, то и вес будет нормальный.

Если с гормонами беда, то вы можете 100 раз садиться на разные диеты — толку ноль.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы гормоны ожирение лишний вес алексей ковальков
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