Почему не получится самостоятельно вылечить ожирение

Ожирение — бич современного человека. Истощение — как ни странно, тоже. Оба эти состояния возникают чаще всего из-за нарушений пищевого поведения.

Вот об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с врачом-диетологом, руководителем клиники коррекции веса Алексеем Ковальковым.

— Проблема лишнего веса обсуждается повсюду. О ней говорят "из каждого утюга". Но у нас очень много людей, которые не могут набрать вес. Почему так?

— Все дело в гормональном статусе. Мы в нашей клинике всегда именно с этого начинаем работать с пациентом — с чем бы он ни пришёл. Измеряем гормональный статус. Или тестостерона не хватает, или еще каких-то гормонов. Как только нормализуется гормональный фон, все выравнивается.

Факт в том, что у нас 40% населения — это люди, которые могут есть все подряд и при этом не набирать вес. У них даже весов дома нет.

И есть люди, которым достаточно посмотреть на листик салата, которые себя всю жизнь ограничивают, при этом не вылезают из спортзала, на диетах сидят, а поправляются.

То есть мучаются с этой проблемой вместо того, чтобы обращаться к профессионалам, искать причину избыточного веса, они борются с симптомом.

Потому что избыточный вес — это симптом заболевания, так же, как и недостаток веса — это симптом какой-то патологии. Не устранив причину, ничего с этим не сделаешь.

Если у вас, допустим, забарахлила машина, вы же обязательно должны полезть внутрь и посмотреть: что с ней стряслось. Вот если лампочка масла мигает, значит, надо масла долить, возможно, щупом проверяете масло. А некоторые просто берут эту лампочку масла, выкручивают и все, и она у них больше не мигает, и дальше ездят, и запарывают себе движок. Так же и здесь примерно.

— Алексей Владимирович, а вот булимия — это с истощением непосредственно связано или отличается?

— Это заболевание не диетолог лечит, а психиатр. К сожалению, у нас раньше не было ни одной клиники, которая бы лечила анорексию, булимию. А смертность при анорексии составляет примерно 40%. Это молодые девчонки, которые могли бы рожать и рожать, и самолечение при этих заболеваниях практически не дает результата.

— В основном поражает женщин, так я полагаю?

— Мужчин — тоже. Но где-то процентов 10, а остальные женщины.

— В отличие от ожирения, которое всем свойственно?

— Да, причём мужчинам даже больше сейчас. Потому что женщины хоть как-то следят за собой, а мужики — нет. Например, вы лично когда последний раз сдавали анализ на тестостерон?

— Боюсь, что вообще не сдавал.

— Надо сдавать хотя бы раз в год. Этот гормон не только отвечает за избыточный вес, но он контролирует продолжительность жизни мужчин. Поэтому очень много долгожителей среди кавказцев. У них очень высокий уровень тестостерона.

Вам в поликлинике не скажут: "сдайте вы анализ на тестостерон, давайте проверим, вы все-таки находитесь уже в предклимаксе, потому что есть и мужской климакс, давайте посмотрим уровень вашего тестостерона". Потом должны бы направить к врачу-андрологу. Но это чисто теоретически. А на практике вы никому не нужны.

— И что остается делать в таком случае?

— Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Надо или изучать литературу, или какие-то курсы по диетологии, по андрологии, или самому в это все вникать, или слушать лекции людей, которые в этом разбираются.

У нас же как? Ходил мужик — горный орел: 1,80 м, гроза женщин, красавец-мужчина, подтянутый, стройный, а после 50 стал набирать вес. Берем анализ на тестостерон, там 8 единиц или 6, как у ребенка. Всё, вот вам причина. Как только ему тестостерон регулируем, живот проходит самостоятельно. А он и в спортзалы ходил, какие-то БАДы пил, таблетки.

— Нужно, наверное, еще раз напомнить, что является избыточным весом, а что — недостатком, чтобы мы уже знали, где норма и куда нам смотреть.

— Есть два понятия: избыточный вес и ожирение.

Избыточный вес — это любой вес выше нормы. Нормы сейчас вычисляются приборами. Раньше это рассчитывалось с помощью формулы Брока. Это долго, нудно и сложно.

Сейчас у нас есть прибор, который до одного грамма скажет, сколько в вас жира, сколько мышц, сколько сухожилий, сколько воды, то есть все-все нам показывает.

Показатель свыше 10% от жировой массы — уже ожирение, которое лечится только врачами. Самостоятельно оно лечению не подлежит.

— Вы все на химию свели — тестостерон и прочие гормоны. А если питание взять? Тоже, конечно, химия. Но такая вкусная ресторанная или домашняя.

— Мало что зависит от питания. Мы же говорили, что есть 40% людей, которые едят все подряд и при этом не набирают.

Питание — это не только белки, жиры, углеводы, пищевая ценность, но и то, как определенные компоненты продуктов влияют на наш организм.

Допустим, вы съедаете котлету, куда добавили крупинку яда. И вы умираете, правильно? Поэтому очень важно, как это питание влияет на ваш организм. То есть выделяется на него гормон инсулин или вообще ничего не выделяется, то есть проходит транзитом через весь кишечник и выходит клетчатка, например.

Или все говорят про калории.

Алкоголики выпивают по две бутылки водки в день — каждая почти 2 тысячи килокалорий. Вы хоть одного алкоголика толстого видели? Хотя их должно разорвать просто от жира.

Все очень сложно, это все биохимия, физиология.