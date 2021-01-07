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Автор Игорь Буккер

Новогодние каникулы в условиях пандемии: как правильно питаться

Здоровье

Мы все уже год как живем в условиях пандемии. Диетолог Наталья Денисова в программе "Точка зрения" рассказала, какие коррективы в связи с этим стоит внести в своё зимнее меню.

Читайте начало интервью:

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— Пандемия, конечно же, накладывает отпечаток, так как именно в этот период важно иметь хороший и крепкий иммунитет. А это, конечно же, сбалансированное питание. Поэтому все дни зимних новогодних каникул, которые мы проводим дома в окружении семьи, надо стараться, чтобы наше питание было здоровым и сбалансированым.

То есть вкусности, конечно, остаются, и лишать себя удовольствия съесть, может быть, какой-нибудь десерт или что-то жирное, калорийное, но вкусное, наверное, не стоит.

Но всё-таки надо придерживаться принципа:

  • можно всё, но понемножку.

И чередовать: застолье — прогулки — активный отдых. Тогда здоровье не подведёт.

— Не могу не спросить, пользуясь случаем, про пресловутые "6 вечера":

  • некоторые говорят "можно есть",
  • другие — "всё, запечатать холодильник, и после ни-ни".

А какова точка зрения науки?

— Вот такое интервальное голодание сейчас всё-таки больше миф.

То есть, конечно, режим питания — это очень важно. Но универсальная рекомендация диетолога:

  • это пища за 2-3 часа до сна.

Поэтому эти 6 часов вечера — для тех, кто в 9 ложится спать. Здесь я согласна.

А если мы ложимся спать не в 9 часов вечера, то, конечно, съесть последний раз какую-то пищу в 6 часов, а потом до 8 утра голодать — это, наверное, будет неправильно, потому что:

  • будет стресс для организма,
  • будет снижаться концентрация пищевых веществ в организме, соответственно, мы будем просто испытывать дискомфорт.

Поэтому, я думаю, такого правила придерживаться не стоит, тем более научного подтверждения этой точки зрения нет.

Самую главную роль в том, чтобы мы сохранили здоровье, чтобы мы не переедали, играет наше с вами разумное отношение к потреблению пищи.

Не надо переедать. Ибо нет вредных продуктов — есть несбалансированный рацион.

Проще говоря:

  • мы можем себе позволить всё, главное — в разумных количествах. Запретов нет.

Есть общие правила:

  • питаться надо регулярно;
  • промежутки между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часа.

То есть должно быть 5-6 приемов пищи:

  • это 3 основных — завтрак, обед, ужин;
  • 2 или 3 перекуса — это может быть второй завтрак, полдник, допустим, еще какой-то на ночь стакан кефира или йогурта.

Вот эти 6 приемов пищи в течение дня — это как раз нормальное потребление, которое дает нам достаточно стабильный уровень глюкозы в крови, не вызывая резких скачков, что позволяет нашему организму достаточно хорошо всё это переваривать, не вызывая резкого выброса гормона инсулина и резкого чувства голода, а это значит, не будет возможности переесть.

Но все мы индивидуальны.

  • Есть люди, которые говорят "а я не могу утром завтракать, вот я встаю и не ем до 11-12 часов".
  • Кто-то говорит, что "я, например, не могу поужинать, мне надо обязательно перед сном что-то перекусить".

Поэтому как-то надо к своему организму прислушиваться, но подходить разумно и понимать: если вы вечером захотели кушать, у вас чувство голода проснулось, но при этом вы говорите "нет, нет, нельзя, уже поздно, я же уже всё", и вы начинаете бороться с этим чувством голода, я думаю, ничего хорошего не будет. Потому что всё равно чувство голода для организма — это стресс, он его запоминает, и в последующий прием пищи он попытается перевести все в жировую ткань, сделать запасы на черный день.

Насчет вредных продуктов. Иногда появляется информация, что, например, рыбы накапливают какие-то вредные вещества в себе, а также про ГМО.

— Да, очень много мифов, очень много страшилок, которые не всегда имеют научное подтверждение.

Например, сама по себе рыба — это, несомненно, продукт полезный, который необходимо включать в рацион, поскольку рыба является источником и полезного легко усваиваемого белка, и полезных жирных кислот, и витамина D, который, кстати, тоже очень нужен для того, чтобы мы сейчас в период пандемии имели крепкий иммунитет.

Запомните: априори то, что попадает на полки магазинов, то, что мы с вами покупаем в местах санкционированной торговли, — оно безвредно, оно проходит проверку и, конечно, не может нанести вред нашему организму. Ну если упаковками есть не будем, конечно.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы питание пандемия диетолог наталья денисова
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