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Автор Игорь Буккер

Как дожить до конца праздников и не заболеть от обжорства

Здоровье

Новогодние праздники в России — так повелось — связаны с застольем. И хотя главная праздничная ночь уже прожита, впереди ещё череда выходных. Как пережить их, не нанеся сокрушительного урона хотя бы желудку? Об этом в программе "Точка зрения" рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

— Да, действительно, праздники традиционно, я думаю, у всех народов, всегда сопровождаются обильными застольями. И может быть, это правильно, потому что пища для нас — это всегда способ получения положительных эмоций: за столом мы общаемся со своими близкими, мы получаем удовольствие от общения. И поэтому отказывать себе в этом в праздники, наверное, будет неправильным.

Но наша задача — сделать так, чтобы не оказаться, не дай бог, на больничной койке с какими-нибудь неприятными последствиями переедания.

А для этого, конечно, надо определенные правила стараться соблюдать, при этом не отказывая себе в удовольствии вкусно покушать, пообщаться.

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— Давайте мы будем на своем столе иметь достаточно широкий набор именно растительных продуктов, в частности, овощей, фруктов, зелени.

Это поможет нам не переесть, вместе с зеленью, овощными салатами, фруктами мы получим с вами и полезные вещества, такие как витамины, минеральные вещества, конечно, пищевые волокна, которые помогут нам вывести из организма излишек — тот самый, который мы в новогоднюю ночь и после неё в себя "уложили".

Я не говорю о том, что надо есть одну травку. Конечно, питание должно быть разнообразным.

Просто традиционно наши вкусности — это как раз блюда высококалорийные:

  • мы вспомним про тот же самый любимый наш новогодний салат оливье,
  • про какие-то мясные горячие блюда, которые тоже традиционно бывают на нашем столе,
  • про какие-то закуски, такие как икра.

То есть это всё достаточно калорийные и жирные блюда, и если мы совместим их с растительными продуктами, в частности, с травой, с салатами, это поможет нам их хорошо переварить и обойтись без последствий.

Как правило, последствия новогодних праздников какие? Это лишние 2-3-4-5 — у кого как получится — килограммов.

И поэтому сочетание калорийных блюд с обилием зелени, овощей и фруктов, плюс еще активный отдых — очень рекомендую.

Всё-таки не стоит 10 дней на диване лежать перед телевизором, никто не запрещает пойти в парк погулять, на каток сходить, а может быть, удастся где-нибудь каким-нибудь другим видом спорта позаниматься, на лыжах покататься. Это будет прекрасно.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы диетолог новый год наталья денисова
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