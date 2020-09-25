Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Невролог Елена Корабельникова: хороший сон надо заслужить

Что означают цветные сны, сновидения с продолжением и кошмары, а также можно ли доверять сонникам и когда стоит обратиться к специалисту, рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор медицинских наук, невролог, председатель Российского общества исследователей сновидений Елена Корабельникова.

Наука о снах

— Елена, вы изучаете сновидения. Это действительно наука, а не магия?

— Сновидения действительно предмет научных исследований. Я много лет этим занимаюсь. В наше общество входят:

  • врачи,
  • психологи,
  • искусствоведы,
  • культурологи,
  • художники,
  • писатели.

Существует Международное сообщество исследователей сновидений, с которым мы активно сотрудничаем.

— Здоровый сон — это когда что-то снится или когда человек так крепко спит, что проснется и ничего не помнит?

— Здоровый сон тот, который восстанавливает. Всё индивидуально. Для одного нормально ежедневно видеть яркие сновидения и запоминать их, для другого — снов не помнить. Для одного нормально спать 6 часов, для другого 10.

— Цветные сны отражаются на нашем здоровье?

— Никакой опасности в цветных снах нет. Они могут быть связаны со здоровьем, если человек, который никогда не видел цветных снов, вдруг начинает видеть яркие сны. Но это необязательно негативная связь. Возможно, просто жизнь человека кардинально изменилась. Если цвета сочетаются с неприятными эмоциями, повторяющимися кошмарами — тогда нужно насторожиться.

— Древнегреческий сонник "Онейрокритика" Артемидора — один из первых в нашей культуре. Что значат сонники как таковые?

— Сонник — это руководство для анализа сновидений с позиции предсказания будущего. Сонники строятся на универсальной трактовке одних и тех же символов для разных людей. Это заслуживает критики, потому что сны уникальны настолько, насколько уникален человек. Поэтому к сонникам я отношусь лишь как к культурологически ценному материалу. Они отражают дух времени. Сонник Артемидууса — это уникальный труд в пяти томах. Он до сих пор изучается. Артемидуус прежде всего мыслитель. Одни и те же образы он рассматривал в зависимости от:

  • пола,
  • возраста,
  • социального статуса.

Например, для рабовладельцев и для рабов трактовал образы по-разному. Его попытка анализировать сновидения предугадала открытия в области психоанализа и психотерапии.

— Человек может среди ночи проснуться, потом опять уснуть и увидеть продолжение. Или на следующую ночь. Это как оценить?

— Значит, проблема, которую сон пытался решить, настолько важна, что человек бессознательно вернулся к продолжению процесса. Кроме того, среди нас есть правши и левши.

Сны с продолжением чаще видят левши.

Это связано с работой мозга — я проводила такое исследование. Как практикующий психотерапевт, могу сказать, что сновидения очень хорошая помощь в психотерапии, окошко к бессознательному, к внутренним проблемам человека.

— Однажды мне приснилось, что Владимир Путин мне пельмени приготовил на день рождения. Потом приснилось, что я с Бараком Обамой беседовал. Потом меня хотел казнить Иван Грозный, но меня жена отстояла. Что значат сны такого рода?

— Я как психотерапевт собрала статистику, какая известная личность чаще всего появляется в сновидениях. Владимир Путин. Особенно у женщин. Они:

  • пускаются с ним в приключения;
  • излагают свои проблемы, и он помогает;
  • вступают с ним в романтические отношения.

То есть этот образ воздействует на бессознательное россиян.

Если с образами из ваших снов поработать, вы наверняка увидите за ними что-то значимое для вас.

Еще такой аспект. Если рассказать сон сразу после пробуждения и потом, спустя время, — это будут разные сны, потому что человек пытается их интерпретировать. Психоаналитики обязательно обращают внимание на то, что сон рассказан в кабинете психотерапевта. Если женщина рассказывает сон психотерапевту-женщине и мужчине — это будут разные сновидения.

Диссертацию об изучении сновидений при неврозах у детей и подростков я выполняла так: приезжала к ним в стационар к моменту их пробуждения и записывала рассказы на магнитофон, когда они еще не успели ничего нафантазировать.

Обращайтесь к специалистам

— Из последних достижений науки что вы можете отметить в изучении сновидений?

— Для нас как для врачей было очень важным открытием, что разные категории заболеваний по-разному проявляются в сновидениях. Это позволяет ориентироваться на сны даже в диагностике. Иногда характер снов меняется задолго до того, как объективно проявляется болезнь.

Например, если человека постоянно во сне что-то душит, и он просыпается с ощущением нехватки воздуха — это повод задуматься. Или если он регулярно в снах попадает в ситуации, где ничего не может сделать, и просыпается с чувством бессилия. Это бывает при невротических состояниях. Следует обратить внимание на эмоциональную окраску снов.

Если человек, которому всегда снились спокойные сны, вдруг начинает видеть кошмары — это сигнал тревоги.

Критерий кошмара — это ярко выраженные неприятные эмоции при пробуждении. Даже если сюжет к этому не располагает: человек идет по дороге и испытывает тревогу. Почему? Это уже кошмар.

Иногда человек рассказывает сон как детектив, которого можно было бы испугаться, но ему при этом интересно. Это не кошмар.

— Может быть, у человека проблемы, и во сне они продолжают его терзать?

— Возможно. Если человек понимает, что с появлением в его жизни некой проблемы появились и кошмары, значит, он с проблемой не справляется. Иногда человек сам понимает, что является источником кошмаров. К сожалению, сейчас очень актуальна ситуация с потерей работы. Она действительно может стать источником внутренней проблемы. Здесь может потребоваться помощь специалиста.

— Насколько эффективна помощь?

— Ни один врач не даст стопроцентной гарантии. Но помощь существенная. Зависит от того, насколько человек готов помочь себе, от особенностей личности, глубины проблемы.

Многие россияне меняют отношение к психотерапии. Раньше их пугал корень "псих". Психотерапия и психиатрия рассматривались как одно и то же. Сейчас, к счастью, психотерапия становится приемлемой.

— Есть ли у вас рекомендации для зрителей?

— Есть поговорка в сомнологии: хороший сон надо заслужить. Чтобы лучше спать, нужно как можно активнее, интереснее и полноценнее проживать бодрствование. И не бояться обратиться к специалисту, если что-то беспокоит. Вам поможет:

  • сомнолог,
  • психотерапевт,
  • психолог,
  • невролог.

— Есть немецкая поговорка: чистая совесть — лучшая подружка. То есть хорошие сны снятся, когда у человека на душе спокойно.

— Да. Салтыков-Щедрин сказал: "Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему плохо, сны его будут веселые и радостные. Если же жить человеку плохо, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность, сны его будут тяжелыми и печальными". Сновидения — это зеркало нашей жизни.

— Бессонница может помешать сновидениям?

— Да. Есть агнозия сна. На самом деле человек, страдающий бессонницей, спит намного больше, чем думает. Из-за того, что не помнит снов, у него нет ощущения, что он спал.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы невролог здоровье сновидения игорь буккер елена корабельникова
Новости Все >
В России запретили открывать детские кружки на цокольных этажах зданий
Новый снаряд впервые применили на учениях "Кавказ-2020"
Доктор Комаровский сказал, чем чреват несвоевременный прикорм
Влад Топалов догоняет жену в ледовом шоу
В Сочи распространителю наркотиков грозит пожизненный срок
Правительство изменило правила досрочного увольнения из армии
Российские офшоры будут привлекательнее кипрских, заявили в Минфине
Десятая часть россиян перешла на "серую" зарплату
Восстановление биоресурсов после аварии в Норильске оценили в 40 млрд
На затонувшем восьмом континенте жили предки всех пингвинов
Последние материалы
Правительство изменило правила досрочного увольнения из армии
Невролог Елена Корабельникова: хороший сон надо заслужить
Российские офшоры будут привлекательнее кипрских, заявили в Минфине
Десятая часть россиян перешла на "серую" зарплату
Восстановление биоресурсов после аварии в Норильске оценили в 40 млрд
На затонувшем восьмом континенте жили предки всех пингвинов
Российские авиакомпании в августе сократили перевозки на треть
Генерал ФСБ Михайлов: "Для власти главное — не дразнить народ"
Впервые с 2016 года евро превысил 91 рубль
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Популярное
Мир. Новости мира
Раскрыты результаты анализов Навального во Франции

Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.

Раскрыты результаты анализов Навального во Франции
Мельница мифов: хоть режь гриб, хоть рви
Полезно знать
Мельница мифов: хоть режь гриб, хоть рви
Политика. Новости и аналитика
Ответные санкции России вызвали возмущение в ЕС
Новости Белоруссии
Лукашенко ответил Западу, который не признал его президентом
Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
Кто подведет Казахстан под цветную революцию
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
"Никто же не поверит": Жириновский хочет "чисток" в "Единой России"
Космическую программу России заменит кинематограф
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Космическую программу России заменит кинематограф
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Мельница мифов: хоть режь гриб, хоть рви
Тепло в организме людей, привычных к низким температурам, образуется активнее
Тепло в организме людей, привычных к низким температурам, образуется активнее
Какие осложнения может вызвать грипп
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Кто подведет Казахстан под цветную революцию
Правительство готовит народ к худшим временам
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников