Невролог Елена Корабельникова: хороший сон надо заслужить

Что означают цветные сны, сновидения с продолжением и кошмары, а также можно ли доверять сонникам и когда стоит обратиться к специалисту, рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор медицинских наук, невролог, председатель Российского общества исследователей сновидений Елена Корабельникова.

Наука о снах

— Елена, вы изучаете сновидения. Это действительно наука, а не магия?

— Сновидения действительно предмет научных исследований. Я много лет этим занимаюсь. В наше общество входят:

врачи,

психологи,

искусствоведы,

культурологи,

художники,

писатели.

Существует Международное сообщество исследователей сновидений, с которым мы активно сотрудничаем.

— Здоровый сон — это когда что-то снится или когда человек так крепко спит, что проснется и ничего не помнит?

— Здоровый сон тот, который восстанавливает. Всё индивидуально. Для одного нормально ежедневно видеть яркие сновидения и запоминать их, для другого — снов не помнить. Для одного нормально спать 6 часов, для другого 10.

— Цветные сны отражаются на нашем здоровье?

— Никакой опасности в цветных снах нет. Они могут быть связаны со здоровьем, если человек, который никогда не видел цветных снов, вдруг начинает видеть яркие сны. Но это необязательно негативная связь. Возможно, просто жизнь человека кардинально изменилась. Если цвета сочетаются с неприятными эмоциями, повторяющимися кошмарами — тогда нужно насторожиться.

— Древнегреческий сонник "Онейрокритика" Артемидора — один из первых в нашей культуре. Что значат сонники как таковые?

— Сонник — это руководство для анализа сновидений с позиции предсказания будущего. Сонники строятся на универсальной трактовке одних и тех же символов для разных людей. Это заслуживает критики, потому что сны уникальны настолько, насколько уникален человек. Поэтому к сонникам я отношусь лишь как к культурологически ценному материалу. Они отражают дух времени. Сонник Артемидууса — это уникальный труд в пяти томах. Он до сих пор изучается. Артемидуус прежде всего мыслитель. Одни и те же образы он рассматривал в зависимости от:

пола,

возраста,

социального статуса.

Например, для рабовладельцев и для рабов трактовал образы по-разному. Его попытка анализировать сновидения предугадала открытия в области психоанализа и психотерапии.

— Человек может среди ночи проснуться, потом опять уснуть и увидеть продолжение. Или на следующую ночь. Это как оценить?

— Значит, проблема, которую сон пытался решить, настолько важна, что человек бессознательно вернулся к продолжению процесса. Кроме того, среди нас есть правши и левши.

Сны с продолжением чаще видят левши.

Это связано с работой мозга — я проводила такое исследование. Как практикующий психотерапевт, могу сказать, что сновидения очень хорошая помощь в психотерапии, окошко к бессознательному, к внутренним проблемам человека.

— Однажды мне приснилось, что Владимир Путин мне пельмени приготовил на день рождения. Потом приснилось, что я с Бараком Обамой беседовал. Потом меня хотел казнить Иван Грозный, но меня жена отстояла. Что значат сны такого рода?

— Я как психотерапевт собрала статистику, какая известная личность чаще всего появляется в сновидениях. Владимир Путин. Особенно у женщин. Они:

пускаются с ним в приключения;

излагают свои проблемы, и он помогает;

вступают с ним в романтические отношения.

То есть этот образ воздействует на бессознательное россиян.

Если с образами из ваших снов поработать, вы наверняка увидите за ними что-то значимое для вас.

Еще такой аспект. Если рассказать сон сразу после пробуждения и потом, спустя время, — это будут разные сны, потому что человек пытается их интерпретировать. Психоаналитики обязательно обращают внимание на то, что сон рассказан в кабинете психотерапевта. Если женщина рассказывает сон психотерапевту-женщине и мужчине — это будут разные сновидения.

Диссертацию об изучении сновидений при неврозах у детей и подростков я выполняла так: приезжала к ним в стационар к моменту их пробуждения и записывала рассказы на магнитофон, когда они еще не успели ничего нафантазировать.

Обращайтесь к специалистам

— Из последних достижений науки что вы можете отметить в изучении сновидений?

— Для нас как для врачей было очень важным открытием, что разные категории заболеваний по-разному проявляются в сновидениях. Это позволяет ориентироваться на сны даже в диагностике. Иногда характер снов меняется задолго до того, как объективно проявляется болезнь.

Например, если человека постоянно во сне что-то душит, и он просыпается с ощущением нехватки воздуха — это повод задуматься. Или если он регулярно в снах попадает в ситуации, где ничего не может сделать, и просыпается с чувством бессилия. Это бывает при невротических состояниях. Следует обратить внимание на эмоциональную окраску снов.

Если человек, которому всегда снились спокойные сны, вдруг начинает видеть кошмары — это сигнал тревоги.

Критерий кошмара — это ярко выраженные неприятные эмоции при пробуждении. Даже если сюжет к этому не располагает: человек идет по дороге и испытывает тревогу. Почему? Это уже кошмар.

Иногда человек рассказывает сон как детектив, которого можно было бы испугаться, но ему при этом интересно. Это не кошмар.

— Может быть, у человека проблемы, и во сне они продолжают его терзать?

— Возможно. Если человек понимает, что с появлением в его жизни некой проблемы появились и кошмары, значит, он с проблемой не справляется. Иногда человек сам понимает, что является источником кошмаров. К сожалению, сейчас очень актуальна ситуация с потерей работы. Она действительно может стать источником внутренней проблемы. Здесь может потребоваться помощь специалиста.

— Насколько эффективна помощь?

— Ни один врач не даст стопроцентной гарантии. Но помощь существенная. Зависит от того, насколько человек готов помочь себе, от особенностей личности, глубины проблемы.

Многие россияне меняют отношение к психотерапии. Раньше их пугал корень "псих". Психотерапия и психиатрия рассматривались как одно и то же. Сейчас, к счастью, психотерапия становится приемлемой.

— Есть ли у вас рекомендации для зрителей?

— Есть поговорка в сомнологии: хороший сон надо заслужить. Чтобы лучше спать, нужно как можно активнее, интереснее и полноценнее проживать бодрствование. И не бояться обратиться к специалисту, если что-то беспокоит. Вам поможет:

сомнолог,

психотерапевт,

психолог,

невролог.

— Есть немецкая поговорка: чистая совесть — лучшая подружка. То есть хорошие сны снятся, когда у человека на душе спокойно.

— Да. Салтыков-Щедрин сказал: "Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему плохо, сны его будут веселые и радостные. Если же жить человеку плохо, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность, сны его будут тяжелыми и печальными". Сновидения — это зеркало нашей жизни.

— Бессонница может помешать сновидениям?

— Да. Есть агнозия сна. На самом деле человек, страдающий бессонницей, спит намного больше, чем думает. Из-за того, что не помнит снов, у него нет ощущения, что он спал.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова