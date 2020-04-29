О пользе мяса и вреде картофеля: как спастись от деменции

Свежая голова важна так же, как свежий воздух. И если с последним в условиях самоизоляции могут возникнуть проблемы, то держать включённой голову нам ничто помешать не должно. О психологических аспектах затемнения сознания поговорим в другой раз. Сегодня — о пище, которая мешает человеку сохранить ум ясным до старости.

Еда, вопреки насаждаемому мнению, не бывает элитной или простонародной.

После застолья неодинаковой стоимости у нас в крови не плавает французское красное вино, или армянский коньяк, или водка. В крови — алкоголь, и организму наплевать, из бутылки какой цены он получен.

Это мы поняли из беседы с врачом-диетологом, доктором медицинских наук, профессором, руководителем Клиники коррекции веса Алексеем Ковальковым. К нему мы обратились с вопросом, как избежать старческого слабоумия. Не ускорится ли его наступление в связи с вынужденным нахождением взаперти вблизи непустого пока холодильника?

"У нас не плавает в крови картофель, — доктор Ковальков напомнил об анатомии. — Помимо крови и кровеносных сосудов, способствующих движению веществ в организме, есть гематоэнцефалический барьер. Это тонкая плёнка, мембрана, которая пропускает вещества в мозг, но не все и выборочно".

Барьер наиважнейший! Благодаря ему в мозг не проходят, например, микробы. А если беда — менингит — накрывает, то пункцию для диагностики берут как раз сквозь этот барьер.

Продукты, точнее, вещества, на которые они расщепляются в крови, проникают сквозь гематоэнцефалический барьер не всякие.

"Конкретный продукт не может повлиять на мозг, потому что не плавает в крови в виде продукта, — поведал А. Ковальков. — Мясо расщепляется на аминокислоты, жиры, свободные жирные кислоты, триглицериды и только так всасывается. И пытается атаковать в том числе гематоэнцефалический барьер".

Шашлыки для счастья, алкоголь для слабоумия

"Спирт проникает сквозь гематоэнцефалический барьер легко и свободно. Он разрушает клетки, приводя к деменции. Факт того, что у алкоголиков развивается деменция, — доказанный", — поясняет эксперт.

А шашлык и прочее мясо разлагается на аминокислоты и пептидные цепочки. Так вот не все аминокислоты могут попасть в мозг. Только самые маленькие, например, триптофан, способны пройти сквозь гематоэнцефалический барьер. Значит, вывод прост: мясные продукты деменцию не приближают.

Вспомним картошечку. Когда вы её жарите, на крышке сковородки образуется водный конденсат, а картофель из горького превращается в сладкий. Откуда такой фокус?

Оттого, что крахмал разложился на глюкозу и воду. Глюкоза подсластила продукт, вода собралась на крышке. И вот глюкоза способна проникать через гематоэнцефалический барьер. Если её немного, она питает мозг. Но если чересчур, возникает реакция Майяра (или гликирования), то есть глюкоза начинает разъедать клетки мозга, приводя к деменции.

70 кило сахара на москвича

Норма сахара в сутки — 50-60 граммов. Это предупреждение задокументировано в 57-й сессии Всемирной организации здравоохранения 10 лет тому назад. Шестьдесят граммов в сутки!

Статистика говорит, что современный человек потребляет от шестисот до полутора килограммов сахара в день. Даже у грудничков это стало обычным. Виной неумеренному потреблению — скрытый сахар. Он находится везде. Ешь йогурт, радуешься, что можешь такой здоровой пищей себя баловать, а оно вон как оборачивается.

"Общее количество сахара, которое привозят в Москву, составляет 70 кг на каждого местного жителя, — констатировал А. Ковальков. — С учётом самогоноварения получается 40 кг. Всё равно цифра немаленькая".

В день, как мы выяснили, организму не навредят 60 граммов. И то в том случае, если растянуть приём, а не умять сразу. На протяжении часа без вреда для организма могут быть усвоены 10 граммов углеводов, то есть 10 граммов сахара, например.

И картошка, и тирамису, и просто сахар в стакане чая, даже каша — это углеводы. Их количество, если ты себе не враг, надо считать. В час не более десяти, в сутки не больше шестидесяти. А откуда вы их возьмёте: из каши, яблок, сухофруктов или сахара — мозгу, страшащемуся деменции, без разницы.