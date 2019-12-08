Исследования: у популярных лекарств против изжоги обнаружили новые побочные эффекты

В группу ингибиторов протонного насоса/протонной помпы (ИПН/ИПП) входят такие медикаментозные средства, как Омепразол, Омез, Лансопразол, Ланзоптол, Ланзап и другие. Новая исследовательская деятельность выявила, что у людей, проходящих лечение данными препаратами, на 80% повышается риск развития острого гастроэнтерита.

В прошлом эти медикаменты называли абсолютно безопасными, однако новые работы ученых все чаще демонстрируют, что не до конца были изучены побочные явления.

По информации одного из авторов исследования, основная проблема в том, что большинство людей подсаживаются на препараты данной группы без особой надобности, например, выпивая их от изжоги. И лечатся ими длительное время, некоторые даже всю жизнь. Безопасность на протяжении такого огромного временного промежутка прежде не изучалась. ИПН вступают в контакт с большим количеством лекарств и некоторые комбинации довольно опасны.

Ранее ИПН обвиняли в увеличении вероятности онкологии желудка и даже преждевременной смерти. Ученые из высшего учебного заведения Сорбонны были не настолько критичны и постановили, что присутствует только высокая вероятность острого гастроэнтерита. Правда, очень высокая — на целых 80%.

Специалисты использовали сведения из французской национальной базы данных. В общей сложности было изучено более 233 тысяч человек, постоянно употребляющих вышеуказанные лекарства, которых сравнили с почти 627 тысячами людей такого же возраста, не лечившихся этими препаратами.

В итоге было выявлено, что люди, принимающие ИПН, на 80% чаще страдали от кишечного гриппа (вирусный гастроэнтерит, ротавирусная инфекция). Кишечный грипп — то, что представители медицинской среды называют острым гастроэнтеритом. Основные признаки недуга: сильная рвота, жидкий стул и болевые ощущения в горле.

Есть несколько версий, почему прием ИПН так сильно увеличивает риск образования ранее указанных недугов. Но самой убедительной является то, что из-за хронического уменьшения кислотности ротавирусы (и их собратья) гораздо быстрее заселяют желудок, так как кислота уже не может их сдерживать.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто не поверил результатам исследования. Например, доктор Арун Сваминат, трудящийся в одной из больниц Нью-Йорка, заявил, что у него есть основания не доверять выводам вышеуказанной деятельности.

Так, например, французские светила научной среды считали, что человек переболел острым гастроэнтеритом, если у него имелся рецепт на данный препарат, чаще всего применяющийся для лечения этого недуга. Но стоит помнить, что эти медикаменты назначаются и при терапии прочих болезней.

Еще один нюанс в том, что в случае с ИПН ученые также основывали свои выводы на наличии у больных рецептов. Но во Франции можно приобрести данные лекарства и без соответствующего документа от врача. В связи с этим совсем не факт, что те, кто, по мнению авторов исследования, не употреблял препараты этой группы, и в самом деле их никогда не пили.

Однако исследователи предупреждают, что все равно нужно проанализировать важность приема данных лекарственных средств. При тяжелых недугах (пищевод Барретта, язва, ГЭРБ, синдром Золлингреа-Эллисона и другие), скорее всего, положительное влияние лекарства преобладает над рисками. А вот в иных ситуациях, например, при изжоге, лучше выбрать другие способы борьбы.

Фото: credoweb.bg