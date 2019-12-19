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Автор Злата Кузнецова

Как избавиться от синяка в домашних условиях

Здоровье » Здоровье и профилактика » Первая помощь

Нет такого человека, который ни разу не ушибался и не испытывал боль от ушибов, от которых образуются синяки. Они портят внешний вид, и хочется от него как можно быстрее избавиться. Обычно самостоятельно синяк сходит недели за две, согласитесь, что долго. На борьбу с синяками используйте народные методы, которые помогут убрать синяк за пару дней.

Женщины имеют нежную кожу, а значит и более хрупкие сосуды. Правда, мужчины тоже могут иметь хрупкие сосуды и иметь склонность к синякам. Синяки имею свойство менять цвет, что связано с разрушением гемоглобина.

Ускорить процесс, снять побочные эффекты от синяка можно благодаря народным методам. Результат вас приятно удивит.

Первоначальный цвет синяка голубоватый, пурпурный. Затем они становятся желтоватыми, иногда ощущается боль.

Лед всегда спасет при синяках. Возьмите пакет, наполните его льдом и приложите к ушибу, сосуды начнут сужаться, а область кровоподтека сократится. Можно приложить к ушибу кубик льда и держать в течение 10 минут, чтобы боль стала меньше.

Если кубиков под рукой не нашлось, намочите салфетку холодной водой, и смачивайте постоянно. Можно воспользоваться ложкой из нержавейки, одну держите на месте ушиба, вторую положите в морозилку.

Хорошо помогает теплый компресс. Для его изготовления понадобится бутылка с теплой водой, приложите ее к поврежденному участку. Данный компресс снимет боль, и поможет быстрее избавиться от синяка. Помните, данный компресс нужно делать сразу же, а людям, кто болеет сахарным диабетом его делать запрещается.

На помощь придет и столовый уксус, обладающий хорошей способностью рассасывать сгустки крови, образующиеся при ушибе. Смешайте воду и уксус и приложите компресс к больному месту.

Поможет и смесь из уксуса и соли. Возьмите полстакана столового уксуса 6-ти процентов и 0,5 чайной ложки соли. Все хорошо перемешайте. Возьмите салфетку из ткани и прикладывайте на синяк в течение 30 минут. Быстрое рассасывание обеспечено.

Возьмите листья окопника (можно как сушеные, так и свежие) и прикладывайте к гематоме. Для отвара нужен кипяток, которым заливаются листья и варятся на водяной бане в течение 15 минут. Полученный настой охладите и профильтруйте. Смочите ткань и прикладывайте к больному месту. Можно оставить компресс на всю ночь.

Нанесите йодную сеточку, правда, она может быть опасна для человеческого организма. Йод блокирует щитовидные железы, он накапливается в организме, и от переизбытка йода перестает вырабатываться гормон. Не стоит делать сеточку часто. Стоит отметить, что йод помогает рассасывать ушибы.

Фото:sovetnews.com

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Как избавиться от синяка в домашних условиях
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