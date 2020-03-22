Походы в туалет: нормы и отклонения

Мочевыделительная система представляет собой сложнейшую структуру, специфичность которой зависит от особенностей человеческого организма. Мочеиспускания могут происходить часто, практически каждые 2 или 3 часа, но могут и реже — до 3-4 раз в день.

Все дефекты мочеиспускательной системы могут быть вызваны множеством различных симптомов. Это может быть характерно для учащения или уменьшения количества мочеиспусканий.

Нормальное мочеиспускание

Работа мочеиспускательной системы зависит от качества и рациона питания, состояния кишечника, климата, температуры внешней среды, количество жидкостей и приема лекарственных препаратов. Список может продолжаться достаточно долго, поскольку все органы человека взаимосвязаны, в особенности с мочевыделительной системой.

Врачи пришли к общему мнению, что норма мочеиспусканий для взрослых людей составляет от 4 до 8 раз в сутки. У женщин может наблюдаться до 10 мочеиспусканий в день.

Если ночью возникают самопроизвольные процессы мочеиспускания, то это может говорить о развитии патологических заболеваний. При этом ночные походы в туалет считаются обыкновенным явлением.

Читайте также: Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье

Норма опорожнения кишечника

Норма опорожнения кишечника для взрослых составляет от одного до двух раз в сутки. Весь процесс опорожнения кишечника напрямую зависит от работы пищеварительного тракта.

В нем содержится большое число компонентов, в том числе и токсичных веществ. При нарушении работы пищеварительного тракта ядовитые вещества могут отравлять организм.

Врачи утверждают, что опорожнения раз в три дня также возможны. Важно, чтобы человек не испытывал никакого дискомфорта.

О чем свидетельствуют отклонения мочеиспускания

Отклонения в работе мочевыделительной системе обычно не всегда заметны. Если процесс мочевыделения увеличится на 7 и более раз или укоротится до 1-3 раз в сутки, то речь идет о прогрессировании болезни.

Отклонения мочеиспусканий могут быть также вызваны непатологическими причинами, такими как:

употребление мочегонных напитков;

беременность;

последние дни менструального цикла;

резкое снижение температуры;

повышенные физические нагрузки.

Если при этом нет дискомфорта, то с организмом все в порядке.

Если же при мочеиспускании есть болевое ощущение, жжение, сдавливание или изменение цвета урины, то это может являться первыми признаками развития заболевания.

Патологические причины отклонения мочеотделительной системы это:

болезни мочевой системы,

эндокринное осложнение,

гинекологические

или андрологические заболевания.

Читайте также: Цистит не терпит самолечения и алкоголя

В целом все заболевания связаны с инфекциями и нарушением воспроизводства гормонов. В таком случае должны наблюдаться учащения мочеиспусканий.

Мочеиспускания также могут происходить реже. Это связано с:

болезнью почек,

отечностью,

дефицитом приема воды

и при онкологических заболеваниях.

Отклонения опорожнения кишечника вызваны большим количеством лекарств, неправильным питанием и функциональными болезнями.

Специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачам во время возникновения болевых ощущений при мочеиспускании и опорожнении.

Фото:health.howstuffworks.com