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Автор Владан Джурич

Походы в туалет: нормы и отклонения

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мочевыделительная система представляет собой сложнейшую структуру, специфичность которой зависит от особенностей человеческого организма. Мочеиспускания могут происходить часто, практически каждые 2 или 3 часа, но могут и реже — до 3-4 раз в день.

Все дефекты мочеиспускательной системы могут быть вызваны множеством различных симптомов. Это может быть характерно для учащения или уменьшения количества мочеиспусканий.

Нормальное мочеиспускание

Работа мочеиспускательной системы зависит от качества и рациона питания, состояния кишечника, климата, температуры внешней среды, количество жидкостей и приема лекарственных препаратов. Список может продолжаться достаточно долго, поскольку все органы человека взаимосвязаны, в особенности с мочевыделительной системой.

Врачи пришли к общему мнению, что норма мочеиспусканий для взрослых людей составляет от 4 до 8 раз в сутки. У женщин может наблюдаться до 10 мочеиспусканий в день.

Если ночью возникают самопроизвольные процессы мочеиспускания, то это может говорить о развитии патологических заболеваний. При этом ночные походы в туалет считаются обыкновенным явлением.

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Норма опорожнения кишечника 

Норма опорожнения кишечника для взрослых составляет от одного до двух раз в сутки. Весь процесс опорожнения кишечника напрямую зависит от работы пищеварительного тракта.

В нем содержится большое число компонентов, в том числе и токсичных веществ. При нарушении работы пищеварительного тракта ядовитые вещества могут отравлять организм.

Врачи утверждают, что опорожнения раз в три дня также возможны. Важно, чтобы человек не испытывал никакого дискомфорта.

О чем свидетельствуют отклонения мочеиспускания

Отклонения в работе мочевыделительной системе обычно не всегда заметны. Если процесс мочевыделения увеличится на 7 и более раз или укоротится до 1-3 раз в сутки, то речь идет о прогрессировании болезни.

Отклонения мочеиспусканий могут быть также вызваны непатологическими причинами, такими как:

  • употребление мочегонных напитков;
  • беременность;
  • последние дни менструального цикла;
  • резкое снижение температуры;
  • повышенные физические нагрузки.

Если при этом нет дискомфорта, то с организмом все в порядке.

Если же при мочеиспускании есть болевое ощущение, жжение, сдавливание или изменение цвета урины, то это может являться первыми признаками развития заболевания.

Патологические причины отклонения мочеотделительной системы это:

  • болезни мочевой системы,
  • эндокринное осложнение,
  • гинекологические 
  • или андрологические заболевания.

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В целом все заболевания связаны с инфекциями и нарушением воспроизводства гормонов. В таком случае должны наблюдаться учащения мочеиспусканий.

Мочеиспускания также могут происходить реже. Это связано с:

  • болезнью почек,
  • отечностью,
  • дефицитом приема воды
  • и при онкологических заболеваниях.

Отклонения опорожнения кишечника вызваны большим количеством лекарств, неправильным питанием и функциональными болезнями.

Специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачам во время возникновения болевых ощущений при мочеиспускании и опорожнении.

Фото:health.howstuffworks.com

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