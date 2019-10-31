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Автор Евгений Стриж

Ученые из Оклахомы расстройство сна связали с курением

Здоровье » Ваше здоровье print

И обычные, и электронные сигареты повышают риски возникновения проблем со сном: таковы выводы команды ученых Госуниверситета Оклахомы. Как именно никотин сказывается на нашем сне?

Как проводили исследование

Исследование интересно в первую очередь потому, что в нем проверены и электронные сигареты. Зачастую они позиционируются производителями как более безопасные, но работ, которые бы это подтверждали, еще не публиковалось.

«Темпы потребления обычного табака постепенно снижаются во многом благодаря электронным сигаретам. Но и электронные сигареты могут быть губительны как минимум для нашего сна», - отмечают ученые.

В эксперименте были проверены показатели сна 1664 студентов. Распределение по группам было следующим:

  • курят только обычные сигареты - 29%;
  • курят только электронные сигареты - 41%;
  • не курят - 30%.

Что получили в результате

Все, кто курил сигареты (вне зависимости от «формата»), испытывали расстройство сна чаще тех, кто не курил. Также оказалось, что любители подымить чаще покупали различные препараты для нормализации сна или снотворное.

По словам ученых, очень важно всесторонне изучить вопрос влияния электронных сигарет на сон, в частности и на здоровье в целом. «Не секрет, что курение - часть в том числе имиджа многих студентов. Но даже если курить не каждый день, все равно рано или поздно как минимум ухудшится сон», - отмечает автор исследования, доктор Эмма И. Бретт.

По словам ученых, необходимо широкое освещение вопроса влияния электронных сигарет на наше здоровье, особенно в свете «лихорадки вейпов», которая не так давно была главной темой многих мировых СМИ. Напомним, тогда врачи выявили предположительно новую болезнь легких, связанную с попаданием в них жидкости для вейпинга, и подтвердили одну смерть, а всего в больницы обратились более 200 человек.

«Нужно побуждать чиновников к вводу ограничений на электронные сигареты, а ученых и врачей - к детальному исследованию вопроса», - уверены специалисты.

Как обстоят дела с вейпингом в России

В России также готовятся работать с законодательной базой, касающейся вейпинга: летом Правительство поддержало расширение «антитабачного закона» на электронные сигареты, а эксперты высказались за ужесточение наказаний для предпринимателей и юр. лиц за несоблюдение правил торговли такими сигаретами.

В Минздраве при этом настаивают на полном приравнивании электронных сигарет к обычным. «Зависимость от никотина - это одна из наиболее тяжелых и устойчивых к различной терапии зависимостей. А по степени вызывания привыкания никотин вообще на третьем месте из 15, его смогли обогнать только крэк и героин», - комментирует доктор, нарколог и эксперт ВОЗ Владимир Менделевич.

Фото:morepochemu.ru

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