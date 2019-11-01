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Автор Александра Балан-Сенчук

Строгое соблюдение правил личной гигиены, использование презервативов и другие меры профилактики гепатита C

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Вакцины против вируса гепатита С нет. Профилактика этой инфекции заключается в изменении образа жизни и регулярном обследовании. Лицам, злоупотребляющим инъекционными наркотиками, рекомендуется никогда не использовать какое-либо инъекционное оборудование, такое как иглы, шприцы, фильтры и т. д.

Наличие нескольких половых партнеров или партнера с инфекцией гепатита С повышает риск заражения. Прохождение тестирования и лечения, а также использование контрацептивов помогает предотвратить инфекцию. Кровь, органы и ткани доноров в настоящее время регулярно тестируются на наличие вируса гепатита С, и это значительно снижает риск заражения среди реципиентов.

Группы высокого риска

Некоторые группы высокого риска включают в себя:

  • Лиц, которые перенесли переливание крови до 1992 года.
  • Пациентов и сотрудников в центрах гемодиализа.
  • Лиц, которые страдают гемофилией.
  • Потребителей инъекционных наркотиков, использующих зараженные иглы и/или инъекционные материалы.
  • Людей, подвергающихся воздействию нестерильного медицинского или стоматологического оборудования или оборудования для татуировок, иглоукалывания и пирсинга.
  • Попадание в организм зараженной крови во время работы (например, среди работников здравоохранения).
  • Дети, рожденные от инфицированных матерей и т. д.

Меры профилактики гепатита С

Меры по предотвращению распространения и передачи гепатита С включают в себя следующее:

  • Избегание совместного использования предметов повседневного пользования, таких как бритвы, зубные щетки и т. д. с зараженным человеком.
  • Тщательную обработку и обеззараживание ран и порезов.
  • Тщательное очищение крови с поверхностей отбеливателем, если речь идет о медицинских учреждениях.
  • Избегание обмена игл, шприцев или любого оборудования для употребления наркотиков с другими. В развитых странах для потребителей инъекционных наркотиков существует несколько программ обмена игл, которые также могут помочь ограничить распространение гепатита С. Эти программы помогли обуздать распространение гепатита В и ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков.
  • Людей с инфекцией гепатита С, которые не должны сдавать кровь, органы или ткани.
  • Использование презервативов при сексе с новыми партнерами.
  • Банки крови, которым рекомендуется отказаться от донорских единиц крови с повышенным уровнем печеночных ферментов (АЛТ и/или АСТ), даже если анализы крови отрицательны на антитела против гепатита С.
  • Тех, кто является носителем вируса гепатита С. Им настоятельно рекомендуется не употреблять алкоголь, поскольку спиртное усугубляет повреждение печени,это приведет к образованию рубцов на печени, циррозу печени и даже раку печени.

Фото:hepc.nextpharma.ru

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Строгое соблюдение правил личной гигиены, использование презервативов и другие меры профилактики гепатита C
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