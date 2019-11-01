Строгое соблюдение правил личной гигиены, использование презервативов и другие меры профилактики гепатита C

Вакцины против вируса гепатита С нет. Профилактика этой инфекции заключается в изменении образа жизни и регулярном обследовании. Лицам, злоупотребляющим инъекционными наркотиками, рекомендуется никогда не использовать какое-либо инъекционное оборудование, такое как иглы, шприцы, фильтры и т. д.

Наличие нескольких половых партнеров или партнера с инфекцией гепатита С повышает риск заражения. Прохождение тестирования и лечения, а также использование контрацептивов помогает предотвратить инфекцию. Кровь, органы и ткани доноров в настоящее время регулярно тестируются на наличие вируса гепатита С, и это значительно снижает риск заражения среди реципиентов.

Группы высокого риска

Некоторые группы высокого риска включают в себя:

Лиц, которые перенесли переливание крови до 1992 года.

Пациентов и сотрудников в центрах гемодиализа.

Лиц, которые страдают гемофилией.

Потребителей инъекционных наркотиков, использующих зараженные иглы и/или инъекционные материалы.

Людей, подвергающихся воздействию нестерильного медицинского или стоматологического оборудования или оборудования для татуировок, иглоукалывания и пирсинга.

Попадание в организм зараженной крови во время работы (например, среди работников здравоохранения).

Дети, рожденные от инфицированных матерей и т. д.

Меры профилактики гепатита С

Меры по предотвращению распространения и передачи гепатита С включают в себя следующее:

Избегание совместного использования предметов повседневного пользования, таких как бритвы, зубные щетки и т. д. с зараженным человеком.

Тщательную обработку и обеззараживание ран и порезов.

Тщательное очищение крови с поверхностей отбеливателем, если речь идет о медицинских учреждениях.

Избегание обмена игл, шприцев или любого оборудования для употребления наркотиков с другими. В развитых странах для потребителей инъекционных наркотиков существует несколько программ обмена игл, которые также могут помочь ограничить распространение гепатита С. Эти программы помогли обуздать распространение гепатита В и ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков.

Людей с инфекцией гепатита С, которые не должны сдавать кровь, органы или ткани.

Использование презервативов при сексе с новыми партнерами.

Банки крови, которым рекомендуется отказаться от донорских единиц крови с повышенным уровнем печеночных ферментов (АЛТ и/или АСТ), даже если анализы крови отрицательны на антитела против гепатита С.

Тех, кто является носителем вируса гепатита С. Им настоятельно рекомендуется не употреблять алкоголь, поскольку спиртное усугубляет повреждение печени,это приведет к образованию рубцов на печени, циррозу печени и даже раку печени.

Фото:hepc.nextpharma.ru