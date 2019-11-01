Строгое соблюдение правил личной гигиены, использование презервативов и другие меры профилактики гепатита C
Вакцины против вируса гепатита С нет. Профилактика этой инфекции заключается в изменении образа жизни и регулярном обследовании. Лицам, злоупотребляющим инъекционными наркотиками, рекомендуется никогда не использовать какое-либо инъекционное оборудование, такое как иглы, шприцы, фильтры и т. д.
Наличие нескольких половых партнеров или партнера с инфекцией гепатита С повышает риск заражения. Прохождение тестирования и лечения, а также использование контрацептивов помогает предотвратить инфекцию. Кровь, органы и ткани доноров в настоящее время регулярно тестируются на наличие вируса гепатита С, и это значительно снижает риск заражения среди реципиентов.
Группы высокого риска
Некоторые группы высокого риска включают в себя:
- Лиц, которые перенесли переливание крови до 1992 года.
- Пациентов и сотрудников в центрах гемодиализа.
- Лиц, которые страдают гемофилией.
- Потребителей инъекционных наркотиков, использующих зараженные иглы и/или инъекционные материалы.
- Людей, подвергающихся воздействию нестерильного медицинского или стоматологического оборудования или оборудования для татуировок, иглоукалывания и пирсинга.
- Попадание в организм зараженной крови во время работы (например, среди работников здравоохранения).
- Дети, рожденные от инфицированных матерей и т. д.
Меры профилактики гепатита С
Меры по предотвращению распространения и передачи гепатита С включают в себя следующее:
- Избегание совместного использования предметов повседневного пользования, таких как бритвы, зубные щетки и т. д. с зараженным человеком.
- Тщательную обработку и обеззараживание ран и порезов.
- Тщательное очищение крови с поверхностей отбеливателем, если речь идет о медицинских учреждениях.
- Избегание обмена игл, шприцев или любого оборудования для употребления наркотиков с другими. В развитых странах для потребителей инъекционных наркотиков существует несколько программ обмена игл, которые также могут помочь ограничить распространение гепатита С. Эти программы помогли обуздать распространение гепатита В и ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков.
- Людей с инфекцией гепатита С, которые не должны сдавать кровь, органы или ткани.
- Использование презервативов при сексе с новыми партнерами.
- Банки крови, которым рекомендуется отказаться от донорских единиц крови с повышенным уровнем печеночных ферментов (АЛТ и/или АСТ), даже если анализы крови отрицательны на антитела против гепатита С.
- Тех, кто является носителем вируса гепатита С. Им настоятельно рекомендуется не употреблять алкоголь, поскольку спиртное усугубляет повреждение печени,это приведет к образованию рубцов на печени, циррозу печени и даже раку печени.
Фото:hepc.nextpharma.ru