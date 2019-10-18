Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме

Токсины есть в воздухе, еде, воде. Даже на телефоне столько бактерий, что будет достаточно для развития серьезных заболеваний. Токсины каждый день копятся и в организме, а при достижении критических значений могут спровоцировать развитие заболеваний. Чтобы знать, что в этом плане с организмом не все хорошо, можно обратить внимание на некоторые признаки.

Неприятный запах, справиться с которым не помогают дезодоранты

Несмотря на то, что утром человек помылся и применил дезодорант, от него все равно плохо пахнет. Так, что, например, в общественном транспорте или офисе это чувствуют другие.

Неприятное амбре возникает из-за наличия большого количества бактерий в организме. Они вырабатывают газы, выходящие через поры тела.

Боль в мышцах и суставах

Иногда боль в мышцах и суставах возникает, вроде, ниоткуда, даже если физически человек не работал. В этом случае она связана с наличием токсинов в организме.

А если возникают ломота и боль в костях, это указывает на наличие неконтролируемого воспаления. В этом случае тоже нужно очистить организм от вредных бактерий.

Пятна на коже

Кожа больше других человеческих органов подвержена загрязнению, наверняка потому, что является самым большим органом из всех. Случается, что на нее плохо воздействуют шампуни, мыло, косметика, регулярно используемая человеком.

Кожа накапливает вредные химикаты. Все это приводит к появлению высыпаний и экземы.

Быстрый набор веса

Бывает, что человек занимается в спортзале, но все равно набирает лишний вес. В этом случае важно проверить уровень гормонов.

Токсины могут спровоцировать гормональный дисбаланс, при этом повлиять на гормоны, отвечающие за коррекцию веса. В этом случае человеку необходимы здоровая пища и очищение органов.

Проблемы с засыпанием

Накопление токсинов приводит к ощущению усталости. В худшем случае у человека возникают проблемы со сном.

При большом скоплении токсинов усиливается рост гормона кортизола, контролирующего сон и оказывающего влияние на процесс засыпания. А постоянные проблемы со сном опасны для здоровья.

Неприятный запах изо рта

Часто неприятный запах изо рта свидетельствует о проблемах с органами пищеварения. Они прикладывают все усилия для переваривания пищи, съеденной за день.

Это может случиться в тот момент, когда печень работает на износ, пытаясь приложить все усилия для выведения накопленных токсинов из организма. В такой ситуации также важно обратиться к врачу, который поможет избавить организм от вредных накоплений.

Распознать токсины в организме можно и без посещения врача. Неприятный запах изо рта и от тела, проблемы со сном, быстрый набор веса - все это указывает на зашлакованность организма.

Фото: katy-parfum.ru

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