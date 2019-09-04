Диета для концентрации внимания после отпуска и на каждый рабочий день

Как работать по 8 часов в день и быть максимально сосредоточенным и эффективным, как это делалось до отпуска? Чтобы возвращение с теплого пляжа обратно в офис прошло менее болезненно, диетологи рекомендуют включить в рацион особые продукты.

Капуста краснокочанная

Согласно последним исследованиям ученых, в этом овоще содержатся антоцианы, которые увеличивают производительность мозга. Достаточно включить 100 граммов капусты в свой ежедневный рацион. Как приготовить? Больше всего полезных свойств капусты сохраняется, если употреблять ее в свежем виде.

Например, такой салат: нашинковать 200 грамм краснокочанной капусты, помять ее с щепоткой соли и сухого фенхеля. Так капуста станет сочной и ароматной. Добавить к салату крупный спелый помидор и болгарский перец. В качестве заправки использовать любое нерафинированное растительное масло с парой капель бальзамического уксуса.

Тыква

Оранжевая красавица богата лютеолином, который защищает клетки гиппокампа от разрушения. Тем самым обеспечивает нам бодрость и сохранение отличной памяти. Ежедневная норма: 50 граммов. Можно добавить ее в салат: натереть вместе с морковкой в соотношении один к одному, добавить щедрую горсть грецких орехов и заправить лимонным соком.

Тыкву также можно запечь в духовке вместе с сухофруктами и медом. Еще один вкусный и полезный рецепт: отварить 200 граммов свежей тыквы вместе с луком и болгарским перцем. В блендере пюрировать овощи вместе с бульоном, добавить соль, перец и кокосовое молоко.

Разноцветная фасоль

В фасоли содержится холин и инозитол. В тандеме два этих вещества прекрасно насыщают наш мозг витаминами группы В. Какой цвет фасоли лучше всего выбрать? В природе есть такой закон, что чем ярче овощ, тем больше в нем полезных веществ. Поэтому красный лук полезнее, чем белый, фиолетовая капуста полезнее ее белокочанной "сестры". Поэтому предпочтение стоит отдать красному или фиолетовому сорту фасоли. Перед тем как готовить бобы, замочите их на ночь в холодной воде. Так все полезные вещества фасоли лучше усвоятся в организме.

Фисташки

В этих орехах содержится аминокислота валин. Она помогает мозгу восстановить когнитивные функции после стресса и серьезных перегрузок. Вместо привычного кофе со сладостями в четыре часа дня съешьте 50 граммов фисташек. Ваш организм скажет вам только спасибо за новую привычку. Необязательно есть именно фисташки каждый день. Миндаль - еще один орешек, который поможет вам работать без перебоев. В миндале велика концентрация магния, а он помогает контролировать количество нейромедиаторов в мозге.

Фото: es.postila.io

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