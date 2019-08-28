Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Татьяна Питерякова

Бить или не бить: эффективность воздействия "витамина Р" на ребенка

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Дети доставляют своим родителям много радости. Однако в определенные моменты они способны выводить из себя бедных пап и мам. В этой ситуации некоторые хватаются за ремень, о чем потом сожалеют. Но с наступлением очередного непослушания ситуация повторяется. Родители чувствуют себя виноватыми, не зная, как быть в такой ситуации.

Ремень или разговор

Каждый взрослый должен быть для своего ребенка таким человеком, к которому можно обратиться по любому поводу: взять совет или просто поговорить по душам. Однако ребенок должен понимать, какое наказание его ждет за совершение плохого поступка.

Можно использовать сразу два действующих способа - чаще разговаривать с чадом, обсуждать то, как прошел день и что случилось в его процессе. Если же ребенок «слетел с катушек» и ведет себя неблагообразно, вполне допустимо легонько шлепнуть его по мягкому месту ремешком или ладошкой - это поможет прийти в чувство.

Такое воспитание подходит для детей 4-8 лет, а применять его нужно как можно раньше. Для 14-летнего ребенка "ремешок" не будет эффективным, поэтому придется действовать одними уговорами.

Почему нужно отказаться от физической силы

Родители, воспитывающие детей посредством кнута, а не пряника должны уметь вовремя остановиться, ограничившись лишь легкими шлепками. Однако стоит понимать, что даже простой подзатыльник способен нанести вред здоровью ребенка.

Чем младше ребенок, тем более серьезные последствия ожидают за применением физической силы. Причем сами родители их могут не замечать, однако специалист быстро определит признаки тревожных "звоночков".

Каков же эффект?

Многие родители считают абсолютно нормальным шлепанье ребенка тапком, ладонью, полотенцем. Однако такое поведение взрослых может сказаться не только на физическом, но и на психическом здоровье детей.

Доверие к окружающему миру у малыша формируется именно исходя из отношений с родителями. Если папа и мама его регулярно бьют, то и окружающим он доверять не будет. Поэтому подросшему ребенку будет сложнее адаптироваться в обществе. Он перенимает поведение агрессивного родителя, и в будущем, создав собственную семью, будет вести себя так же со своими детьми.

Девочка, воспитанная агрессивными родителями, будет выбирать себе такого же мужа, а выросший мальчик станет подавлять супругу и детей путем физического насилия. Из-за постоянных тычков и подзатыльников ребенок испытывает унижение. Его самооценка падает, а следующим шагом становится потеря упорства, инициативности.

Понять и простить

Поэтому самые легкие шлепки должны применяться только в экстренных случаях. Родителям лучше научиться понимать своего ребенка. В первую очередь важно поразмышлять, почему чадо так плохо себя ведет.

Возможно, для этого есть повод, или сейчас у ребенка непростое время взросления. В этом случае физическая сила будет безрезультатной. С помощью непослушания ребенок выражает протест, потому что не знает, как донести до родителей свою боль.

Чтобы отвлечься от ситуации и оградить ребенка от своего гнева, можно воспользоваться психологическим приемом, к примеру, выйти куда-нибудь или в уме досчитать до двадцати. А после разобраться, что же стало причиной такого поведения.

Фото: bratsk.bezformata.com

Читайте также: 

Синдром Аспергера: чужие среди своих

В Краснодарском крае мать оставила четырехлетнюю дочь в пиццерии

Акушер-гинеколог: Психика нелюбимых детей страдает всю жизнь

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы психика ребенок поведение неуверенность наказание ребенка серьезные последствия
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Бить или не бить: эффективность воздействия "витамина Р" на ребенка
Ваше здоровье
Отказ от алкоголя значительно улучшает психическое здоровье
Авто
Основные виды препаратов автохимии
Новости Все >
В США назвали "Северный поток-2" опасным для Европы
Следователь: Абызов заработал 32 млрд незаконным предпринимательством
"Краснодар" заработал в Лиге чемпионов 5 млн евро, но мог больше
Экстрасенс: фото живого человека на надгробии не всегда приносит вред
В Ростовской области задержаны современные рабовладельцы
На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе
На МАКС-2019 стали продавать кукурузу с поля, на которое сел А321
"Справедливая Россия" отозвала жалобу в Верховный суд на Шипулина
Полет на аэротакси в Москве будет стоить около 3 тысяч рублей
The Guardian: РФ зарабатывает на продаже ядерных технологий в Африке
Последние материалы
Бить или не бить: эффективность воздействия "витамина Р" на ребенка
Отказ от алкоголя значительно улучшает психическое здоровье
Основные виды препаратов автохимии
Эксперт: в России и США - одинаковые проблемы. Просто надо работать
В США назвали "Северный поток-2" опасным для Европы
Следователь: Абызов заработал 32 млрд незаконным предпринимательством
"Краснодар" заработал в Лиге чемпионов 5 млн евро, но мог больше
Экстрасенс: фото живого человека на надгробии не всегда приносит вред
В Ростовской области задержаны современные рабовладельцы
На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Новости Украины
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Здоровье
Избавление от остеохондроза в домашних условиях
Южная Америка
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Новости Украины
На Украине пообещали сдерживать Россию от ее нашествия на Европу

Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".

На Украине пообещали сдерживать Россию от ее нашествия на Европу
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Новости Украины
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
Новости Украины
Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Южная Америка
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Прибалтика
Новый мэр Риги пообещал спасти памятник Освободителям
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Экстрасенс: фото живого человека на надгробии не всегда приносит вред
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе
На МАКС-2019 стали продавать кукурузу с поля, на которое сел А321
В США назвали "Северный поток-2" опасным для Европы
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
The Guardian: РФ зарабатывает на продаже ядерных технологий в Африке
Rzeczpospolita: Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
Регионы поддержали идею отмечать окончание татаро-монгольского ига
Увольнения чиновников в РФ по "утрате доверия" выросли в три раза
Увольнения чиновников в РФ по "утрате доверия" выросли в три раза
Госавтоинспекция не оштрафовала Путина за езду на мотоцикле без шлема
СМИ Украины: освобождение Вышинского было условием Кремля
Спецдоклад: какими будут войны будущего
Увольнения чиновников в РФ по "утрате доверия" выросли в три раза
Увольнения чиновников в РФ по "утрате доверия" выросли в три раза
В Москве появится аэротакси
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
После Белоруссии Болтон посетит Молдавию, а затем Польшу
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле
История и современность
Культурная жизнь городов переходит в арт-пространства
Культурная жизнь городов переходит в арт-пространства
Археологи обнаружили в Костроме уникальные находки эпохи Средневековья
Археологи обнаружили в Костроме уникальные находки эпохи Средневековья
Спецдоклад: какими будут войны будущего
Спецдоклад: какими будут войны будущего
Власти проводят глобальный рейд против нелегальных такси
Власти проводят глобальный рейд против нелегальных такси
Война 1812 года: был ли шанс у Наполеона?
Война 1812 года: был ли шанс у Наполеона?
На МАКС-2019 показали экспортный вариант МиГ-35
На МАКС-2019 показали экспортный вариант МиГ-35
Недооцененные персонажи русской истории: фельдмаршал Миних
Недооцененные персонажи русской истории: фельдмаршал Миних
Почему Петр I упразднил в России патриархию
Почему Петр I упразднил в России патриархию
Рябцева подтвердила тесную связь Ходорковского и создателя "цехов" по изготовлению фейков — Навального
Рябцева подтвердила тесную связь Ходорковского и создателя "цехов" по изготовлению фейков — Навального
"Могли утопить": флот Украины похвалился заходом в зону учений
"Могли утопить": флот Украины похвалился заходом в зону учений
Фотогалереи
Самые угоняемые авто в двух столицах 6 Фото Самые угоняемые авто в двух столицах
Голливудские "умники" и "умницы" 8 Фото Голливудские "умники" и "умницы"
Тайны якудза в картинках 9 Фото Тайны якудза в картинках
Летающий пес 7 Фото Летающий пес
Простые ответы на вопросы почемучек 10 Фото Простые ответы на вопросы почемучек
Домашнее
Что положить в продуктовый контейнер школьника
46-летняя актриса Мария Миронова ждет второго ребенка
Врач-педиатр рассказал о наиболее частых травмах среди школьников
Лечение пневмонии
Специалисты рассказали, кому нельзя есть сыр
Симптомы обструктивного апноэ сна
Свет будет бороться с болезнями сердца
Трехлетний внук Валентина Юдашкина сломал руку в Гонконге
В смерти женщины после удаления зуба обвинили пьяных врачей
В смерти женщины после удаления зуба обвинили пьяных врачей
Джулия Робертс шокировала поклонников изможденным видом
Джулия Робертс шокировала поклонников изможденным видом
Иосиф Пригожин резко осудил жену сына Валерии
Иосиф Пригожин резко осудил жену сына Валерии
Рэпер Тимати может лишиться 147 миллионов рублей
Рэпер Тимати может лишиться 147 миллионов рублей
Алла Пугачева назначила свою преемницу на эстраде
Алла Пугачева назначила свою преемницу на эстраде
С чем носить худи
С чем носить худи
Что делать, если пушатся волосы
Что делать, если пушатся волосы
Как всегда выглядеть отлично
Как всегда выглядеть отлично
Готовим теплицу к зиме
Готовим теплицу к зиме
5 неприхотливых комнатных растений
5 неприхотливых комнатных растений
Забавные фото
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ