Бить или не бить: эффективность воздействия "витамина Р" на ребенка

Дети доставляют своим родителям много радости. Однако в определенные моменты они способны выводить из себя бедных пап и мам. В этой ситуации некоторые хватаются за ремень, о чем потом сожалеют. Но с наступлением очередного непослушания ситуация повторяется. Родители чувствуют себя виноватыми, не зная, как быть в такой ситуации.

Ремень или разговор

Каждый взрослый должен быть для своего ребенка таким человеком, к которому можно обратиться по любому поводу: взять совет или просто поговорить по душам. Однако ребенок должен понимать, какое наказание его ждет за совершение плохого поступка.

Можно использовать сразу два действующих способа - чаще разговаривать с чадом, обсуждать то, как прошел день и что случилось в его процессе. Если же ребенок «слетел с катушек» и ведет себя неблагообразно, вполне допустимо легонько шлепнуть его по мягкому месту ремешком или ладошкой - это поможет прийти в чувство.

Такое воспитание подходит для детей 4-8 лет, а применять его нужно как можно раньше. Для 14-летнего ребенка "ремешок" не будет эффективным, поэтому придется действовать одними уговорами.

Почему нужно отказаться от физической силы

Родители, воспитывающие детей посредством кнута, а не пряника должны уметь вовремя остановиться, ограничившись лишь легкими шлепками. Однако стоит понимать, что даже простой подзатыльник способен нанести вред здоровью ребенка.

Чем младше ребенок, тем более серьезные последствия ожидают за применением физической силы. Причем сами родители их могут не замечать, однако специалист быстро определит признаки тревожных "звоночков".

Каков же эффект?

Многие родители считают абсолютно нормальным шлепанье ребенка тапком, ладонью, полотенцем. Однако такое поведение взрослых может сказаться не только на физическом, но и на психическом здоровье детей.

Доверие к окружающему миру у малыша формируется именно исходя из отношений с родителями. Если папа и мама его регулярно бьют, то и окружающим он доверять не будет. Поэтому подросшему ребенку будет сложнее адаптироваться в обществе. Он перенимает поведение агрессивного родителя, и в будущем, создав собственную семью, будет вести себя так же со своими детьми.

Девочка, воспитанная агрессивными родителями, будет выбирать себе такого же мужа, а выросший мальчик станет подавлять супругу и детей путем физического насилия. Из-за постоянных тычков и подзатыльников ребенок испытывает унижение. Его самооценка падает, а следующим шагом становится потеря упорства, инициативности.

Понять и простить

Поэтому самые легкие шлепки должны применяться только в экстренных случаях. Родителям лучше научиться понимать своего ребенка. В первую очередь важно поразмышлять, почему чадо так плохо себя ведет.

Возможно, для этого есть повод, или сейчас у ребенка непростое время взросления. В этом случае физическая сила будет безрезультатной. С помощью непослушания ребенок выражает протест, потому что не знает, как донести до родителей свою боль.

Чтобы отвлечься от ситуации и оградить ребенка от своего гнева, можно воспользоваться психологическим приемом, к примеру, выйти куда-нибудь или в уме досчитать до двадцати. А после разобраться, что же стало причиной такого поведения.

Фото: bratsk.bezformata.com

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