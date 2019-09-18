Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и его побочные эффекты

Лучевая терапия является распространенным методом лечения многих видов рака и использует высокочастотное излучение для повреждения ДНК раковых клеток, которые обычно размножаются с большей скоростью, чем нормальные клетки в организме.

Этот метод лечения может быть использован в качестве единственного или в сочетании с другими видами терапии рака, такими как химиотерапия и хирургия. Лучевая терапия также играет роль в контроле симптомов онкологии, когда нет доступного известного лечения.

Механизм действия лучевой терапии

Раковые клетки можно отличить от нормальных клеток организма, так как они имеют тенденцию к более быстрому размножению и поглощению тканей здоровыми клетками. Лучевая терапия манипулирует этой характеристикой раковых клеток, "нападая" на ДНК клеток, которые находятся в процессе репликации, делая их неспособными размножаться в достаточной степени и приводя к их гибели.

Типы лучевой терапии

Радиация, необходимая для терапии, может быть введена тремя различными способами:

Внешней лучевой терапией. Линейный ускоритель - это машина, которая используется для фокусировки лучей излучения снаружи тела непосредственно в область опухоли.

Внутренней лучевой терапией (брахитерапией). Небольшой радиоактивный объект размещается внутри тела или рядом с опухолью и испускает излучение в определенную область в течение необходимого времени.

Радиофармацевтическими препаратами. Препараты с радиоактивными свойствами вводят пациенту перорально или другим путем (внутривенно или внутри полости, например, во влагалище или прямую кишку).

Радиационная дозировка

Дозировка радиации, используемая в терапии, очень важна, так как она должна быть достаточно высокой для эффективного устранения раковой опухоли, при этом сводя к минимуму повреждение окружающих здоровых клеток.

Общая доза обычно разбивается на фракции, вводимые один раз в день на протяжении пяти дней в неделю в течение периода от пяти до восьми недель. Это помогает доставить общую дозу на длительный период, постоянно атакуя клеточную ДНК. Существуют также различные методы фракционирования дозировки, которые могут включать лечение более или менее часто, чем один раз в день.

Побочные эффекты лучевой терапии

Непосредственные последствия лучевой терапии обычно безболезненны. Но когда воздействие радиации продолжается, организм начинает реагировать на постоянное повреждение своих клеток, и через несколько недель побочные эффекты лечения могут включать:

Усталость.

Воспаление кожного покрова.

Облысение.

Эти эффекты имеют тенденцию ухудшаться по мере продолжения терапии, достигая пика примерно через неделю после терапии, а затем улучшаясь. Кожа обычно хорошо заживает, хотя может потерять некоторую эластичность по сравнению с предшествующей терапией.

Вторичный рак

Риск повторного рака должным образом учитывается при принятии решения о лечении рака и роли лучевой терапии. Существует установленный риск "второго рака" в виде лейкемии или большой опухоли через 5-20 лет после облучения.

Тем не менее, польза от лечения, заключающаяся в его способности значительно уменьшить или устранить первичную опухоль, в большинстве случаев значительно превышает этот риск. Лучевая терапия, как правило, приводит к увеличению выживаемости, что оправдывает ее использование, несмотря на тот факт, что она несет немного более высокий риск второго рака.

Фото: telead.ru

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