Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Стоматология Акушерство и гинекология Здравоохранение Здоровье и профилактика Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Александра Балан-Сенчук

Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и его побочные эффекты

Здоровье print

Лучевая терапия является распространенным методом лечения многих видов рака и использует высокочастотное излучение для повреждения ДНК раковых клеток, которые обычно размножаются с большей скоростью, чем нормальные клетки в организме.

Этот метод лечения может быть использован в качестве единственного  или в сочетании с другими видами терапии рака, такими как химиотерапия и хирургия. Лучевая терапия также играет роль в контроле симптомов онкологии, когда нет доступного известного лечения.

Механизм действия лучевой терапии

Раковые клетки можно отличить от нормальных клеток организма, так как они имеют тенденцию к более быстрому размножению и поглощению тканей здоровыми клетками. Лучевая терапия манипулирует этой характеристикой раковых клеток, "нападая" на ДНК клеток, которые находятся в процессе репликации, делая их неспособными размножаться в достаточной степени и приводя к их гибели.

Типы лучевой терапии

Радиация, необходимая для терапии, может быть введена тремя различными способами:

  • Внешней лучевой терапией. Линейный ускоритель - это машина, которая используется для фокусировки лучей излучения снаружи тела непосредственно в область опухоли.

  • Внутренней лучевой терапией (брахитерапией). Небольшой радиоактивный объект размещается внутри тела или рядом с опухолью и испускает излучение в определенную область в течение необходимого времени.

  • Радиофармацевтическими препаратами. Препараты с радиоактивными свойствами вводят пациенту перорально или другим путем (внутривенно или внутри полости, например, во влагалище или прямую кишку).

Радиационная дозировка

Дозировка радиации, используемая в терапии, очень важна, так как она должна быть достаточно высокой для эффективного устранения раковой опухоли, при этом сводя к минимуму повреждение окружающих здоровых клеток.

Общая доза обычно разбивается на фракции, вводимые один раз в день на протяжении пяти дней в неделю в течение периода от пяти до восьми недель. Это помогает доставить общую дозу на длительный период, постоянно атакуя клеточную ДНК. Существуют также различные методы фракционирования дозировки, которые могут включать лечение более или менее часто, чем один раз в день.

Побочные эффекты лучевой терапии

Непосредственные последствия лучевой терапии обычно безболезненны. Но когда воздействие радиации продолжается, организм начинает реагировать на постоянное повреждение своих клеток, и через несколько недель побочные эффекты лечения могут включать:

  • Усталость.

  • Воспаление кожного покрова.

  • Облысение.

Эти эффекты имеют тенденцию ухудшаться по мере продолжения терапии, достигая пика примерно через неделю после терапии, а затем улучшаясь. Кожа обычно хорошо заживает, хотя может потерять некоторую эластичность по сравнению с предшествующей терапией.

Вторичный рак

Риск повторного рака должным образом учитывается при принятии решения о лечении рака и роли лучевой терапии. Существует установленный риск "второго рака" в виде лейкемии или большой опухоли через 5-20 лет после облучения.

Тем не менее, польза от лечения, заключающаяся в его способности значительно уменьшить или устранить первичную опухоль, в большинстве случаев значительно превышает этот риск. Лучевая терапия, как правило, приводит к увеличению выживаемости, что оправдывает ее использование, несмотря на тот факт, что она несет немного более высокий риск второго рака.

Фото: telead.ru

Читайте также:

Хирургия, химио- и лучевая терапия - способы лечения опухоли Вильмса

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы лечение рака лучевая терапия виды лучевой терапии побочные эффекты лучевой терапии
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и его побочные эффекты
Недвижимость
Недвижимость в Евросоюзе стремительно дорожает
Новости спорта
Питание для оптимальной производительности
Новости Все >
На свалке в Подмосковье нашли крупное скопление копий паспортов
Бейсболист "Питтсбурга" арестован за домогательства к 13-летней
В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной
"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношейской лиге УЕФА
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Николай Валуев попал в Книгу рекордов России
Facebook будет оценивать контент с помощью независимой комиссии
Четырех ямайских футболистов ударило молнией на поле
Трамп поручил "значительно ужесточить" санкции против Ирана
Последние материалы
Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и его побочные эффекты
Недвижимость в Евросоюзе стремительно дорожает
Питание для оптимальной производительности
На свалке в Подмосковье нашли крупное скопление копий паспортов
Невроме Мортона в большей степени подвержены женщины
Бейсболист "Питтсбурга" арестован за домогательства к 13-летней
В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной
"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношейской лиге УЕФА
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия

Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.

Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Новости Украины
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Василий Амирджанов Судья Криворучко вывихнул российское правосудие Василий Амирджанов Константин Кузнецов Что происходит с Заворотнюк — виновато ли ЭКО Константин Кузнецов Соломон Соловьев Рожденные 18 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Уголовное дело юриста Кантемира Карамзина признано незаконным
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Трамп поручил "значительно ужесточить" санкции против Ирана
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Россия работает на статус Эстонии и самооценку Кальюлайд
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
История и современность
Где находилась удивительная земля Пунт
Где находилась удивительная земля Пунт
Правила протокола: члены королевской семьи должны быть безупречными
Правила протокола: члены королевской семьи должны быть безупречными
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами
Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
Фотогалереи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков 5 Фото Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Королевские корни Брук Шилдс 9 Фото Королевские корни Брук Шилдс
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Домашнее
Пять рецептов народных средств для поддержки сосудов мозга в здоровом состоянии
Психологический запор у ребёнка: четыре главные причины
Пить чай полезнее, чем обычную воду
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
Сода - уникальный и незаменимый помощник в быту
На кетогенной диете можно сбросить до 12 килограммов за полгода
Добавки с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: пить или не пить
Восьмиклассница из Гатчины забеременела от разнорабочего
Восьмиклассница из Гатчины забеременела от разнорабочего
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Как устранить ломкость волос
Как устранить ломкость волос
Патчи под глаза своими руками
Патчи под глаза своими руками
6 опасных бьюти-советов
6 опасных бьюти-советов
Вандалы испортили клумбы из шин в Ставрополе
Вандалы испортили клумбы из шин в Ставрополе
Жители Сергиева Посада помешали цыганам ограбить пожилую соседку
Жители Сергиева Посада помешали цыганам ограбить пожилую соседку
Забавные фото
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ