Хирургия, химио- и лучевая терапия - способы лечения опухоли Вильмса

При подозрении на опухоль Вильмса на основании наличия симптомов у пациента требуется хирургическая биопсия для подтверждения диагноза. Она включает образец ткани опухоли, который отсылается патологу, который оценивает гистологию клеток и проверяет наличие признаков рака.

Основываясь на результатах диагностики этих тестов, люди с опухолью Вильмса должны своевременно получать лечение, чтобы избежать прогрессирования заболевания. Конкретный план лечения отличается для каждого человека в зависимости от типа заболевания и уровня прогрессирования, но большинство планов управления включают хирургию, химиотерапию и лучевую терапию.

Хирургическая нефрэктомия

Если опухоль локализуется в почке, как это имеет место для подавляющего большинства пациентов с опухолью Вильмса, начальное лечение включает нефрэктомию с удалением всей почки и содержащейся опухоли.

Если есть несколько опухолей, поражающих обе почки, то хирургическим путем будет удалена часть поврежденной почки. Это необходимо для того, чтобы некоторые функции почек оставались нетронутыми, а почечная система пациента продолжала работать без посторонней помощи после успешного лечения опухоли Вильмса.

Адъювантная химиотерапия

Почти каждому пациенту с опухолью Вильмса потребуется некоторая форма адъювантной химиотерапии как часть их плана лечения; единственным основным исключением являются пациенты с опухолью 1-й стадии с благоприятной гистологией.

Наиболее распространенные схемы химиотерапии опухоли Вильмса:

Схема EE-4A с "Винкристином" и "Дактиномицином" в течение 18 недель

Режим ДД-4А с "Винкристином", "Дактиномицином" и "Доксорубицином" в течение 24 недель

Схема I с "Винкристином", "Доксорубицином", "Циклофосфамидом" и "Этопозидом" в течение 24 недель.

Выбор того, какие химиотерапевтические агенты использовать, зависит от тяжести опухоли и прогноза. Более агрессивные методы лечения, такие как режим I, предназначены для пациентов с более тяжелым заболеванием, поскольку оно связано с более выраженными побочными эффектами.

Радиотерапия

Поскольку опухоль Вильмса обычно локализуется в области живота, лучевая терапия может предложить локализованное лечение, которое способно специфически воздействовать на опухолевые клетки. Лучевая терапия является распространенным вариантом лечения болезни Вильмса. Обычно она проводится после хирургической нефрэктомии и химиотерапии.

Те, у кого анапластические опухоли I стадии, имеют лучший прогноз и могут управляться так же, как и при благоприятной гистологии, с режимом нефрэктомии и химиотерапии EE-4A в течение 18 недель.

Стадия II: нефрэктомия с отбором лимфатических узлов и режимом химиотерапии DD-4A или режимом I в течение 24 недель и радиотерапией брюшной полости.

Стадия III: нефрэктомия с отбором лимфатических узлов, режим химиотерапии DD-4A или режим I в течение 24 недель и радиотерапия брюшной полости. Предоперационная химиотерапия также может быть назначена в некоторых случаях.

Стадия IV: нефрэктомия с отбором лимфатических узлов, режим химиотерапии DD-4A или режим I в течение 24 недель и лучевая терапия в области живота и легких.

Стадия V: двусторонняя биопсия почки с последующей предоперационной химиотерапией EE-4A или DD-4A. Операция и адъювантная химиотерапия и лучевая терапия последуют в зависимости от конкретных особенностей заболевания.

Фото: meictic.ga

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