Почему часто климакс наступает у женщин, не достигших и 40 лет

В наши дни все больше женщин сталкивается с явлением раннего климакса, которое также называется синдромом раннего истощения яичников. Иногда климакс наблюдается у женщин, не достигших и 40 лет. Во всех случаях это состояние связано с наличием определенных проблем в женском организме, которые требуют выяснения посредством анализов и принятия соответствующих мер.

Наследственность

Одна из наиболее распространенных причин - наследственность. В некоторых случаях возникает повреждение X-хромосомы, которое передается от матери к дочери. Считается, что особенности репродуктивной системы переходят по женской линии, и у дочери возрастное изменение начнется примерно в том же возрасте, в каком оно началось у матери.

Курение

Самым неблагоприятным образом воздействует на производство эстрогена курение. Оно мешает нормальному развитию яйцеклетки, делает более ранним наступление менопаузы, провоцирует климактерический синдром. Все это из-за никотина.

Алкоголь

Не менее разрушительно воздействует и злоупотребление алкоголем. Оно приводит к нарушению нормальной выработки организмом гормонов. Специалисты утверждают, что пристрастие к алкоголю может ускорить наступление менопаузы на пять лет.

Недостаток веса

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что индекс массы тела имеет значение, когда речь заходит о менопаузе. Недостаток веса, чрезмерная худоба увеличивают риск раннего наступления менопаузы. Причиной этого считается то, что худые женщины производят меньше эстрогена, выработка которого зависит от наличия и объемов жировой ткани. У женщин, имеющих нормальный индекс массы или лишние килограммы, вырабатывается значительно больше эстрогена.

Регулярный и долговременный стресс

Одной из причин раннего климакса называют чрезмерный, регулярный и долговременный стресс, которому подвержены многие женщины. Те, кто страдает от чрезмерно сильного стресса, обычно переживают менопаузу значительно раньше.

Женские болезни

Влияют на более раннее наступление климакса и различные болезни, связанные с репродуктивной системой, операции на матке, удаление кисты и аборты. В результате хирургического вмешательства, болезни или аборта может возникнуть воспаление, которое в дальнейшем способно повлиять на функционирование репродуктивной системы. Болезни яичников также способны сделать более ранним наступление климакса.

Схожий эффект оказывают аутоиммунные болезни, когда иммунная система считает клетки организма вредоносными, а также заболевания щитовидной железы и надпочечников.

Фото: promesyachnye.live

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