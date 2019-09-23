Почему часто климакс наступает у женщин, не достигших и 40 лет

В наши дни все больше женщин сталкивается с явлением раннего климакса, которое также называется синдромом раннего истощения яичников. Иногда климакс наблюдается у женщин, не достигших и 40 лет. Во всех случаях это состояние связано с наличием определенных проблем в женском организме, которые требуют выяснения посредством анализов и принятия соответствующих мер.
Наследственность
Одна из наиболее распространенных причин - наследственность. В некоторых случаях возникает повреждение X-хромосомы, которое передается от матери к дочери. Считается, что особенности репродуктивной системы переходят по женской линии, и у дочери возрастное изменение начнется примерно в том же возрасте, в каком оно началось у матери.
Курение
Самым неблагоприятным образом воздействует на производство эстрогена курение. Оно мешает нормальному развитию яйцеклетки, делает более ранним наступление менопаузы, провоцирует климактерический синдром. Все это из-за никотина.
Алкоголь
Не менее разрушительно воздействует и злоупотребление алкоголем. Оно приводит к нарушению нормальной выработки организмом гормонов. Специалисты утверждают, что пристрастие к алкоголю может ускорить наступление менопаузы на пять лет.
Недостаток веса
Ученые из Массачусетского университета выяснили, что индекс массы тела имеет значение, когда речь заходит о менопаузе. Недостаток веса, чрезмерная худоба увеличивают риск раннего наступления менопаузы. Причиной этого считается то, что худые женщины производят меньше эстрогена, выработка которого зависит от наличия и объемов жировой ткани. У женщин, имеющих нормальный индекс массы или лишние килограммы, вырабатывается значительно больше эстрогена.
Регулярный и долговременный стресс
Одной из причин раннего климакса называют чрезмерный, регулярный и долговременный стресс, которому подвержены многие женщины. Те, кто страдает от чрезмерно сильного стресса, обычно переживают менопаузу значительно раньше.
Женские болезни
Влияют на более раннее наступление климакса и различные болезни, связанные с репродуктивной системой, операции на матке, удаление кисты и аборты. В результате хирургического вмешательства, болезни или аборта может возникнуть воспаление, которое в дальнейшем способно повлиять на функционирование репродуктивной системы. Болезни яичников также способны сделать более ранним наступление климакса.
Схожий эффект оказывают аутоиммунные болезни, когда иммунная система считает клетки организма вредоносными, а также заболевания щитовидной железы и надпочечников.
Фото: promesyachnye.live
Читайте также:
Деликатный научный вопрос: куда исчезает секс из отношений
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?