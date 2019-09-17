Варианты лечения осложненного и неосложненного пиелонефрита

Пиелонефрит относится к инфекциям нижних мочевыводящих путей, которая распространяется на почки. Основными целями лечения этого состояния являются уменьшение симптомов и борьба с инфекцией. Симптомы пациента и возможные сопутствующие заболевания определяют решение о том, следует ли назначать эмпирическую терапию и принимать пациента для внутривенного лечения антибиотиками.

Большинство пациентов с пиелонефритом успешно лечатся с помощью пероральных препаратов амбулаторно, с адекватным обзором и последующим наблюдением. Однако те, кто испытывает рвоту и клинические признаки обезвоживания, беременные женщины с симптомами системного заболевания, молодые дети и пожилые пациенты с плохой социальной поддержкой, часто нуждаются в госпитализации.

Лечение неосложненного пиелонефрита

Лечение следует начинать до получения результатов посева крови или мочи у пациентов с высоким подозрением на инфекцию. Эмпирический выбор антимикробных препаратов должен основываться на тяжести заболевания, локальной восприимчивости бактерий и истории применения антибиотиков в прошлом.

Аминогликозиды (а именно "Гентамицин") и фторхинолоны являются антибиотиками, предпочтительными по сравнению с бета-лактамами, поскольку они достигают высокой концентрации в почечной ткани, что коррелирует с лучшими показателями эффективности лечения по сравнению с уровнями сыворотки или мочевыводящих препаратов. Тем не менее назначение сниженной дозы гентамицина целесообразно у пациентов со снижением функции почек.

Пациенты с неосложненным, легким или умеренным пиелонефритом гемодинамически стабильны и могут принимать пероральные препараты.

Терапия соответствующими эмпирическими антибиотиками должна привести к улучшению в течение 48-72 часов. Внимание должно быть уделено осложнению острого пиелонефрита или альтернативному диагнозу, если состояние пациента не улучшается, как ожидалось, следовательно, надо провести соответствующее дополнительное тестирование.

Варианты лечения осложненного пиелонефрита

Пациенты с тяжелыми симптомами (аномальные лабораторные показатели, ранние септические гемодинамические параметры, неспособность принимать пероральные препараты) или осложненным заболеванием, а также все беременные женщины должны быть госпитализированы и подвергнуты внутривенному введению.

В зависимости от результатов теста возможные антимикробные схемы, которые включают аминопенициллины расширенного спектра и другие антибиотики.

Причины рецидива пиелонефрита

Наиболее вероятной причиной рецидива пиелонефрита является недостаточная продолжительность начального лечения. Если штамм бактерий и его профиль чувствительности одинаковы, необходимо сделать УЗИ почек или компьютерную томографию.

Лечение хронического пиелонефрита направлено на устранение первопричины с целью предотвращения дальнейшего повреждения почек. Профилактика пиелонефрита может быть достигнута путем избегания факторов риска, связанных с его развитием. Первостепенное значение имеет профилактика инфекций нижних мочевых путей.

Фото: heame.ru

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