Депрессия у детей и подростков

Депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств и растет как одна из самых серьезных проблем со здоровьем, стоящих перед обществом. Ирония заключается в том, что это также одно из самых поддающихся лечению расстройств посредством психотерапии и/или лекарств. Тем не менее лишь треть людей с депрессией обращаются за помощью или им ставят правильный диагноз.

Подсчитано, что от 10 до 15 процентов детей и подростков находятся в депрессии в любой момент времени. Исследования показывают, что один из каждых четырех подростков в старшей школе будет переживать эпизод тяжелой депрессии в возрасте в среднем 14 лет.

Эти эпизоды обычно длятся несколько месяцев без лечения. Хотя это указывает на то, что основная проблема, скорее всего, исчезнет без лечения, эти подростки подвергаются гораздо большему риску самоубийств, которые являются основной причиной смерти в подростковом возрасте. Кроме того, во время эпизода тяжелой депрессии подростки с большей вероятностью могут столкнуться с серьезными зависимостями от злоупотребления психоактивными веществами. Таким образом, даже если депрессивный эпизод исчезнет, ​​серьезные проблемы могут продолжаться.

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Легкую форму депрессии, называемую дистимией, труднее диагностировать, особенно у детей младшего школьного возраста. Все же эта форма депрессии фактически длится намного дольше. Типичные эпизоды длятся семь лет и более.

У детей чаще проявляются симптомы соматических жалоб, антиобщественного поведения, цепляющегося поведения, ночных кошмаров и скуки. Да, многие из них характерны для детей без депрессии. Но обычно они временные, продолжительностью от четырех до шести недель. Необходимо начать беспокоится, когда симптомы длятся более двух месяцев, дети не реагируют на разумные родительские вмешательства и, кажется, пронизывают жизнь ребенка, а не ограничиваются только одним аспектом.

Обычно должны присутствовать, по крайней мере, четыре или более симптома, и, опять же, серьезность и длительность являются важными определяющими факторами при постановке диагноза.

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В детстве у мальчиков фактически может быть более высокий уровень депрессии, чем у девочек. В подростковом возрасте девочки больше подвержены депрессии. Вопреки распространенному мнению, исследование отвергает мнение, что это состояние связано с гормональными изменениями в подростковом возрасте. Сексуальные домогательства и дискриминация являются более значительными причинами.

Основными причинами депрессии у детей являются конфликт родителей, материнская депрессия (матери гораздо больше общаются со своими детьми), плохие социальные навыки и пессимистические настроения. У разведенных родителей, которые все еще борются со своими переживаниями, самый высокий уровень депрессивных детей (около 18 процентов).

Что делать?

Поговорите с учителями и педиатрами. Если кажется, что существует серьезная проблема, обратитесь за помощью к специалистам по психическому здоровью, которые специализируются на работе с детьми.

Если присутствует семейный конфликт, тогда ищите парные терапии. Если один или оба родителя находятся в депрессии, для каждого может потребоваться индивидуальная терапия. Группы детской терапии особенно эффективны для людей с дефицитом социальных навыков. Семейная терапия также очень эффективна, особенно для детей старшего возраста или подростков.

Фото: avatars.mds.yandex.net

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