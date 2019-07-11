Что нужно знать об инфаркте миокарда

Любое нарушение в работе сердца чревато очень серьезными последствиями. Поэтому любой дискомфорт в области груди — веская причина отправится в больницу для обследования. В данной статье подробнее рассматривается инфаркт миокарда.

Термин.

Итак, миокард подразумевает под собой общее название мышц сердца. Инфаркт миокарда означает закупорку или спазм артерий, который приводит к омертвлению части мышц сердца.

Стадии.

1.Острейшая

К развитию инфаркта ведут многие вредные привычки, наличие атеросклероза, однако сам удар всегда наступает неожиданно и очень быстро. Острейшая стадия продолжается от 30 минут до 2-х часов. Очень важно быстро среагировать на первые признаки инфаркта и сразу обратиться к врачу в первую стадию развития инфаркта. На этом этапе врач назначит лекарства, которые будут оказывать рассасывающее действие на тромбы в артериях. При дальнейшем развитии инфаркта такой способ уже не будет иметь никакой эффективности.

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2.Острая фаза

Это первые сутки после инфаркта. Длительность периода зависит от размера пораженной области. Может доходить до 10 дней. Самый важный и критичный этап, во время которого решается дальнейшая судьба пациента. В этот период происходит образование рубца и ограничение поврежденного участка миокарда.

3. Подострая стадия

Продолжается около 30 дней. За этот срок окончательно образуется соединительная ткань на месте отмершей сердечной мышцы.

4. Период рубцевание

Это стадия постинфарктного кардиосклероза.

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Последствия.

Если сердечный удар был очень слабым и повредил совсем незначительную долю мышц миокарда, то с большой долей вероятности со временем пациент сможет вернуться к обычной жизни без каких-либо серьезных последствий. Такие же слова нельзя сказать о людях, переживших обширный сердечный приступ. Всё зависит от размера участка омертвевшей мышцы. Чем она обширнее, тем хуже последствия.

Рецидив.

Повторение сердечного приступа — очень частое явление для тех, кто уже пережил его однажды. Повторно инфаркт миокрада случается у каждого третьего пациента, перенесшего удар в течение последних 3 лет. При этом повторные нарушения работы сердца отмечаются в первой стадии безболезненностью, что сильно усложняет своевременное обнаружение инфаркта и обращения ко врачу. Однако, когда она наступает, ее невозможно ни с чем перепутать. Грудь пронзает острая и резкая боль, которая вызывает сильное чувство паники и увеличивает потоотделение. Если вы чувствуете малейший дискомфорт в сердце, который уже не проходит какое-то время, советуем, как можно скорее обратиться к врачу.

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Фото: ogipertonii. info