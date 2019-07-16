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Автор Анна Смирнова

ТОП 5 продуктов, вызывающие быстрое старение кожи

Здоровье » Красота print

Несмотря на наличие у современной женщины мощного оружия против старения в виде всевозможных косметологических и хирургических средств, наступление старости — неотвратимо.

Но как быстро она наступит и как это будет заметно — вопрос. Многие женщины и в зрелом возрасте могут похвастаться прекрасной кожей, а кто-то уже в молодости сталкивается с появлением глубоких и преждевременных морщин.

Как отмечают эксперты по красоте и здоровью, факторами, которые оказывают влияние на внешний вид кожи, является образ жизни и рацион.

И если всем известно о вреде курения и несмытого на ночь специальными средствами макияжа, то о том как еда может испортить нашу кожу — знают далеко не все.

Специалисты назвали основные продукты, являющиеся лютыми врагами женщины, которые способны привести ее к ранним морщинам и слабому тонусу кожных покровов.

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Итак, на первом месте стоит сахар. Он, попадая в организм, начинает процесс связывания с белками (гликацию), что заставляет последние терять свою функциональность. Дальше по цепочке этот процесс приводит к негативному влиянию на структуры клеток, в частности на коллаген и эластин, отвечающие за упругость кожи. Как результат такого процесса — появление морщин.

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На втором месте стоят трансжиры, которые просто-напросто "забивают" кровеносные сосуды и даже артерии, не давая кислороду и питательным веществам обогащать их.

В итоге кожа приобретает рыхлость и дряблость, начинает выглядеть тусклой и землистой. Основными источниками трансжиров служат продукты, содержащие маргарин (в том числе выпечка), фастфуд и т. д.

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Затем в списке вредных для кожи продуктов следует соль. Она, задерживая жидкость в организме, вызывает отечность, которая приводит к нарушению метаболизма.

Избыток соли в рационе вызывает серость кожи, ее одутловатость и появление угрей.

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На четвертом месте находится рафинированное масло. Как известно, после перегонки, которая должна очищать продукт от вредных примесей, в нем не остается полезных веществ, а только растительный жир и различные добавки. В итоге начинает вырабатываться холестерин и избыток кожного сала, который становится причиной высыпаний и воспалении.

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И завершает ТОП-список вредных продуктов алкоголь. Он не только наносит серьезный удар по печени, но и обезвоживает организм, снижая количество таких необходимых ему антиоксидантов.

В итоге кожа начинает стремительно стареть из-за усиленных процессов окисления, теряет тонус и становится дряблой и морщинистой.

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Фото: topfacts.com.ua

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ТОП 5 продуктов, вызывающие быстрое старение кожи
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