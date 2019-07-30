Четыре способа победить бессонницу

После напряженного трудового дня, приходя домой и переделав массу домашних дел, мы стараемся пораньше лечь спать. Но быстро уснуть удается далеко не каждому человеку. Ученые говорят о том, что каждый третий из нас страдает бессонницей. А это приводит к различным болезням, стрессам и депрессии. Предлагаем ознакомиться с четырьмя способами, как мгновенно заснуть, чтобы с утра встать выспавшимся и бодрым.

Мышечная релаксация

Психологи считают одним из лучших способов быстрого засыпания - расслабление мышц и тела. Способ несложный, а освоить его может каждый человек. Мысленно необходимо представить расслабление. Сначала головы, потом спины, плеч, груди, рук, ног. На каждой части тела в эти минуты необходимо фокусироваться мысленно. Со временем, после таких тренировок, вы научитесь засыпать в середине расслабления. Такой способ полезен еще и тем, что нормализует давление, снижает чувство тревоги и беспокойства. Все они являются причинами вашей бессонницы, не давая каждый вечер быстро заснуть.

Притвориться спящим

Этим способом мы все пользовались в детстве, чтобы подольше поваляться и не вставать с дивана. Ученые установили, что этот метод может работать и в обратную сторону. Попробуйте имитировать дыхание спящего человека, и вы ощутите, что ваше тело постепенно расслабляется. Делается это таким способом. Глубокий вдох длиной четыре секунды, а потом постепенное выдыхание до восьми секунд. Повторения данного упражнения ввергнет в глубокий сон.

Охладить комнату

Для быстрого засыпания и хорошего сна рекомендуется перед тем как лечь спать, проветрить помещение свежим воздухом. Откройте окно нараспашку, в течение десяти минут комната охладится. Если вы закаленный человек, можно спать с открытым окном или форточкой. Известно, что прохлада благоприятно сказывается на процессе погружения в сон. Дело тут в том, что когда мы засыпаем, температура тела опускается на несколько градусов. Точно так же происходит в комнате, когда прохлада вытесняет тепло. Попробовав данный способ, вы навсегда избавитесь от бессонницы.

Класть телефон экраном вниз

Если вы с трудом засыпаете и мучаетесь бессонницей, потрудитесь отключить все электрические приборы, особенно светящиеся, а также мобильный телефон. Если не можете выключить аппарат, положите его лицом вниз и поставьте на беззвучный режим. Ночью вам могут позвонить или прислать сообщение, от которого вы проснетесь, нарушив свой сон. Заснуть потом снова будет нелегко.

Некоторые люди покупают специальные маски для сна, чтобы отключить сознание, погрузив его в полную темноту. Кто-то закладывает уши, чтобы не слышать посторонних ночных звуков. Словом, у каждого человека есть способ борьбы с бессонницей, который подходит только для него.

Фото: punjabkesari.in

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