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Автор Анастасия Дунина

Восемь экономичных средств для борьбы с бессонницей

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Каждый из нас хотя бы раз в жизни имел проблемы со сном. Но что делать, если бессонница стала уже обыденностью и не даёт высыпаться каждую неделю, каждый день? Тогда мы просматриваем различные лайфхаки от бессонницы, слушаем медитативную музыку, а когда недосып становится серьёзной проблемой, то идём к врачу или сами закупаемся успокоительным в аптеке. Но при этом есть более экономичные варианты снотворного, которые можно найти в любом магазине или у себя дома: это простые методы и дары природы, которые обладают такими же или практически такими же свойствами, что и таблетка в медучреждениях. Мы расскажем о нескольких вещах, которые помогут лучше заснуть.


Здоровые советы. Причины бессонницы. Выпуск 62

1. Магний и кальций.

Недостаток этих веществ вместе или даже по отдельности уже ведут к бессоннице, поскольку они являются стимуляторами сна. Так кальций косвенно способствует выработке и использованию аминокислоты триптофана, которая и может вызывать сонливость.

Главное, употреблять их вместе, так они становятся еще более эффективными. Но принимать в правильных пропорциях: 2 к 1 или 3 к 1. То есть на 600 миллиграмм кальция нужно съесть 200 миллиграмм магния.

Магния больше всего находится в семечках тыквы, кунжуте, льне, прочих орехах, халве, рисе и горьком шоколаде.

Кальция больше всего в молочных продуктах, капусте, миндале, семенах.

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2. Салат.

Листовой салат обладает богатым на полезные вещества составом. Тот же кальций находится здесь в большом количестве (для зелени). Благодаря этому эта зелень эффективна для успокоения и уменьшения беспокойства, главных причин, почему мы не может заснуть при физической усталости.

3. Хмель.

Это растение играет одну из важных ролей, почему часть людей после алкоголя "вырубается". Всё потому, что в шишках хмеля находятся гумулон и лупулон, которым приписывают много полезных качеств (исследования начались недавно, поэтому точно об этих веществах известно ещё мало).

Но тем не менее, отвар из шишек широко используется в качестве мягкого седативного средства при тревоге и бессоннице.

Принимайте его от 30 до 120 миллиграмм перед тем, как залезть под одеяло.

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4. Эфирные масла.

Ароматерапия широко используется при бессоннице или тревожности. Определённые масла имеют седативный эффект, благодаря которому человек может успокоиться, расслабиться и заснуть. Достигается это за счёт того, что молекулы эфирных масел могут воздействовать на нервные окончания, то есть и на саму нервную систему.

Среди подобных масел: лаванда, ладан, роза, ветивер, илан-иланг, кедр.

5. Мелатонин.

Этот гормон, который контролирует сон за счёт регулировки всего циркадного ритма организма.

Мелатонин продаётся отдельно в аптеках, но также он находится и в некоторых продуктах: рис, бананы, вишня, помидоры, имбирь, кукурузная крупа. Следует отметить, что гормон в этих продуктах есть лишь в очень малых количествах: около 1000 нанограмм на 100 грамм продукта. Когда для хорошего сна требуется около 0,3 миллиграмм мелатонина, то есть надо съедать около 300 000 нанограмм. А это где-то 30 килограмм вишни (в идеальном случае).

Но всё же даже небольшое количество употреблённых продуктов уже может улучшить ситуацию со сном.

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6. Валериана.

Она является одним из самых распространённых снотворных средств от бессонницы. Многочисленные исследования показали, что валериана улучшает глубокий сон, скорость засыпания и общее качество сна.

Но следует запомнить, что разовое употребление не поможет: только через некоторое время питья настоя может улучшить засыпание.

А в целом, около 200-800 миллилитров каждый день поможет справиться с бессонницей.

7. L-теанин.

Это аминокислота, которая воздействует на нервные импульсы в мозге, поэтому она может оказывать успокаивающее действие.

L-теанин находится в зелёном чае, а также одном виде грибов (Польский гриб (бородовик)). Именно из-за этого зелёный чай так советуют пить перед сном.

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8. Йога или медитация.

Йоге в медицине и науке приписывают множество полезных свойств: она снижает болевой приступ, успокаивает, помогает при проблемах с артритом и прочее. Главное, выбирать упражнения, направленные на растяжку: именно она снимает напряжение с мышц, улучшая общее эмоциональное состояние.

А медитация помогает мозгу акцентировать внимание на чём-то одном и постороннем: таким образом, беспокойные мысли успокаиваются, и человек может заснуть.

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Фото: citrus-net.jp

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Темы здоровье бессонница полезные советы натуральные средства
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