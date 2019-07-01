Показания и противопоказания к гистеросальпингографии

Гистеросальпингография — это диагностическая радиологическая техника, которая используется главным образом для исследования женского бесплодия. Она основана на использовании рентгеноскопического скрининга матки и маточных труб, когда через них проходит рентгеноконтрастная контрастная среда.



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Это широко используемая и в целом безопасная процедура, если она выполняется в надлежащих условиях. После введения рентгеноскопического контроля осложнения значительно сократились.

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Механизмы улучшения фертильности

Механизмы повышения рождаемости включают в себя:

Очищение труб

Разрушение перитубальных спаек, которые блокируют подвижность труб

Снижение фагоцитарной активности в брюшине и, следовательно, снижение фагоцитоза сперматозоидов

Стимуляция ресничных труб и, тем самым, улучшение функции маточных труб

Бактериостатическое действие на слизистые оболочки трубок за счет содержания йода

Учитывая все это, эта процедура для диагностики и лечения женского бесплодия в перспективе будет использоваться еще чаще. Она может обнаруживать полипы эндометрия, подслизистые миомы, окклюзию маточных труб или перитубальные спайки, сальпингит, узловатую нистозу, а также гидросальпинкс и воспаление или инфекцию маточных труб.

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Показания к применению:

Процедура используется для оценки внутреннего контура полости эндометрия и маточных труб при:

Женском бесплодии.

Болях в области таза

Врожденных или приобретенных аномалиях матки, включая перегородки и спайки или синехии, как при синдроме Ашермана

Других состояниях, которые могут вызвать меноррагию или нерегулярные менструальные циклы, включая полипы, миомы и аденомиоз

Противопоказания

Основным противопоказанием является беременность. Для подтверждения отсутствия беременности назначается бета-ХГЧ-тест.

Активная тазовая инфекция является фактором риска заражения после этой процедуры, поэтому является противопоказанием.

Недавняя операция на трубах или матке также является противопоказанием из-за вероятности перфорации матки или разрыва маточной трубы, а также из-за слабости заживающих тканей. Это включает недавнюю дилатацию и кюретаж.

Также не рекомендуется выполнять эту процедуру во время менструального периода или сразу после него из-за повышенного риска интравазации контраста с открытыми сосудами матки.

Повышенная чувствительность к контрастным веществам, очевидно, является противопоказанием к этой процедуре.

Активное кровотечение из влагалища и подозрение на злокачественные новообразования также являются противопоказаниями к выполнению гистеросальпингографии.

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Фото превью: Likarni.com