Показания и противопоказания к гистеросальпингографии

Гистеросальпингография — это диагностическая радиологическая техника, которая используется главным образом для исследования женского бесплодия. Она основана на использовании рентгеноскопического скрининга матки и маточных труб, когда через них проходит рентгеноконтрастная контрастная среда.
Это широко используемая и в целом безопасная процедура, если она выполняется в надлежащих условиях. После введения рентгеноскопического контроля осложнения значительно сократились.
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Механизмы улучшения фертильности
Механизмы повышения рождаемости включают в себя:
Учитывая все это, эта процедура для диагностики и лечения женского бесплодия в перспективе будет использоваться еще чаще. Она может обнаруживать полипы эндометрия, подслизистые миомы, окклюзию маточных труб или перитубальные спайки, сальпингит, узловатую нистозу, а также гидросальпинкс и воспаление или инфекцию маточных труб.
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Показания к применению:
Процедура используется для оценки внутреннего контура полости эндометрия и маточных труб при:
Противопоказания
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Фото превью: Likarni.com
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