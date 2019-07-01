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Автор Александра Балан-Сенчук

Показания и противопоказания к гистеросальпингографии

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология print

Гистеросальпингография — это диагностическая радиологическая техника, которая используется главным образом для исследования женского бесплодия. Она основана на использовании рентгеноскопического скрининга матки и маточных труб, когда через них проходит рентгеноконтрастная контрастная среда.


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Это широко используемая и в целом безопасная процедура, если она выполняется в надлежащих условиях. После введения рентгеноскопического контроля осложнения значительно сократились.

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Механизмы улучшения фертильности

Механизмы повышения рождаемости включают в себя:

  • Очищение труб
  • Разрушение перитубальных спаек, которые блокируют подвижность труб
  • Снижение фагоцитарной активности в брюшине и, следовательно, снижение фагоцитоза сперматозоидов
  • Стимуляция ресничных труб и, тем самым, улучшение функции маточных труб
  • Бактериостатическое действие на слизистые оболочки трубок за счет содержания йода

Учитывая все это, эта процедура для диагностики и лечения женского бесплодия в перспективе будет использоваться еще чаще. Она может обнаруживать полипы эндометрия, подслизистые миомы, окклюзию маточных труб или перитубальные спайки, сальпингит, узловатую нистозу, а также гидросальпинкс и воспаление или инфекцию маточных труб.

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Показания к применению:

Процедура используется для оценки внутреннего контура полости эндометрия и маточных труб при:

  • Женском бесплодии.
  • Болях в области таза
  • Врожденных или приобретенных аномалиях матки, включая перегородки и спайки или синехии, как при синдроме Ашермана
  • Других состояниях, которые могут вызвать меноррагию или нерегулярные менструальные циклы, включая полипы, миомы и аденомиоз

Противопоказания

  • Основным противопоказанием является беременность. Для подтверждения отсутствия беременности назначается бета-ХГЧ-тест.
  • Активная тазовая инфекция является фактором риска заражения после этой процедуры, поэтому является противопоказанием.
  • Недавняя операция на трубах или матке также является противопоказанием из-за вероятности перфорации матки или разрыва маточной трубы, а также из-за слабости заживающих тканей. Это включает недавнюю дилатацию и кюретаж.
  • Также не рекомендуется выполнять эту процедуру во время менструального периода или сразу после него из-за повышенного риска интравазации контраста с открытыми сосудами матки.
  • Повышенная чувствительность к контрастным веществам, очевидно, является противопоказанием к этой процедуре.
  • Активное кровотечение из влагалища и подозрение на злокачественные новообразования также являются противопоказаниями к выполнению гистеросальпингографии.

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Фото превью: Likarni.com

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Темы диагностика гинекология женское здоровье лечение бесплодия гистеросальпингография непроходимость маточных труб
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