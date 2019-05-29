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Автор Екатерина Журавлева

Польза семян льна и льняного масла

Здоровье » Здоровье и профилактика

Лен обыкновенный — травянистое растение, высота его составляет максимум один метр. Цветет с июля по август светлыми голубыми цветами. История этого растения уходит в древность. Около пяти тысяч лет назад лен начали выращивать в Египте. Сегодня в России выращивание льна чрезвычайно развито, и наша страна находится на первом месте.

Польза семян льна и льняного масла

Помимо самого известного применения льна (изготовление ткани), существует и другое. Лен широко применяется как в народной, так и в обыкновенной медицине.

Наверняка каждый слышал о полезных свойствах семян льна. Что касается конкретных случаев, то лен наиболее эффективен

  • при сердечно-сосудистых заболеваниях,
  • для системы пищеварения,
  • для профилактики раковых заболеваний.

В семенах льна присутствует множество

  • витаминов,
  • жирных кислот,
  • микроэлементов,
  • пищевых волокон,
  • ферментов и т. д.

Известны такие свойства семян льна, как

  • бактерицидные,
  • противовоспалительные,
  • заживляющие,
  • слабительные,
  • очищающие (сосуды и ЖКТ.)

Семена льна: как употреблять?

Применяются семена льна

  • как внутрь,
  • так и наружно.

Это касается непосредственно слизи семян льна, которая благодаря обволакиванию способна оказать действие против воспалений.

Слизь семян льна

  • снижает боль при воспалении,
  • избавляет от раздражений,
  • используется даже при язве желудка и колите,

а также при отравлении, воспалении

  • почек,
  • мочевого пузыря,
  • при сухом кашле.

Слизь семян льна может быть приготовлена самостоятельно, это несложно и быстро.

Льняная каша

Другой способ употребления семян льна — это льняная каша, которая представляет собой толченые семена. Льняная каша применяется в качестве легкого слабительного, а также используется при снижении веса.

Наружное применение семян льна

Что касается наружного применения, то семена льна используют как компресс при

  • воспалении на коже, 
  • ожогах
  • и фурункулах.

Не стоит лечиться семенами льна самостоятельно, лучше осуществить консультацию с врачом перед началом употребления.

Льняное масло популярно также. В этом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Льняное масло употребляется утром внутрь перед едой 1,5 столовых ложки курсом от 21 дня до 4 недель. Это масло крайне полезно для лечения и предупреждения атеросклероза, болезней суставов, образования тромбов. Более того, употребление льняного масла облегчает процесс климакса.

Перед употреблением масло льна не нужно разогревать.

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Что произойдет с Вашим телом, если каждый день есть семена льна?
Куратор: Елена Андреева
Темы семена льна атеросклероз льняное масло мочевой пузырь лечение травами народная медицина
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