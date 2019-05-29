Польза семян льна и льняного масла

Лен обыкновенный — травянистое растение, высота его составляет максимум один метр. Цветет с июля по август светлыми голубыми цветами. История этого растения уходит в древность. Около пяти тысяч лет назад лен начали выращивать в Египте. Сегодня в России выращивание льна чрезвычайно развито, и наша страна находится на первом месте.

Помимо самого известного применения льна (изготовление ткани), существует и другое. Лен широко применяется как в народной, так и в обыкновенной медицине.

Наверняка каждый слышал о полезных свойствах семян льна. Что касается конкретных случаев, то лен наиболее эффективен

при сердечно-сосудистых заболеваниях,

для системы пищеварения,

для профилактики раковых заболеваний.

В семенах льна присутствует множество

витаминов,

жирных кислот,

микроэлементов,

пищевых волокон,

ферментов и т. д.

Известны такие свойства семян льна, как

бактерицидные,

противовоспалительные,

заживляющие,

слабительные,

очищающие (сосуды и ЖКТ.)

Семена льна: как употреблять?

Применяются семена льна

как внутрь,

так и наружно.

Это касается непосредственно слизи семян льна, которая благодаря обволакиванию способна оказать действие против воспалений.

Слизь семян льна

снижает боль при воспалении,

избавляет от раздражений,

используется даже при язве желудка и колите,

а также при отравлении, воспалении

почек,

мочевого пузыря,

при сухом кашле.

Слизь семян льна может быть приготовлена самостоятельно, это несложно и быстро.

Льняная каша

Другой способ употребления семян льна — это льняная каша, которая представляет собой толченые семена. Льняная каша применяется в качестве легкого слабительного, а также используется при снижении веса.

Наружное применение семян льна

Что касается наружного применения, то семена льна используют как компресс при

воспалении на коже,

ожогах

и фурункулах.

Не стоит лечиться семенами льна самостоятельно, лучше осуществить консультацию с врачом перед началом употребления.

Льняное масло популярно также. В этом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Льняное масло употребляется утром внутрь перед едой 1,5 столовых ложки курсом от 21 дня до 4 недель. Это масло крайне полезно для лечения и предупреждения атеросклероза, болезней суставов, образования тромбов. Более того, употребление льняного масла облегчает процесс климакса.

Перед употреблением масло льна не нужно разогревать.

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