Лен обыкновенный — травянистое растение, высота его составляет максимум один метр. Цветет с июля по август светлыми голубыми цветами. История этого растения уходит в древность. Около пяти тысяч лет назад лен начали выращивать в Египте. Сегодня в России выращивание льна чрезвычайно развито, и наша страна находится на первом месте.
Помимо самого известного применения льна (изготовление ткани), существует и другое. Лен широко применяется как в народной, так и в обыкновенной медицине.
Наверняка каждый слышал о полезных свойствах семян льна. Что касается конкретных случаев, то лен наиболее эффективен
В семенах льна присутствует множество
Известны такие свойства семян льна, как
Применяются семена льна
Это касается непосредственно слизи семян льна, которая благодаря обволакиванию способна оказать действие против воспалений.
Слизь семян льна
а также при отравлении, воспалении
Слизь семян льна может быть приготовлена самостоятельно, это несложно и быстро.
Другой способ употребления семян льна — это льняная каша, которая представляет собой толченые семена. Льняная каша применяется в качестве легкого слабительного, а также используется при снижении веса.
Что касается наружного применения, то семена льна используют как компресс при
Не стоит лечиться семенами льна самостоятельно, лучше осуществить консультацию с врачом перед началом употребления.
Льняное масло популярно также. В этом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Льняное масло употребляется утром внутрь перед едой 1,5 столовых ложки курсом от 21 дня до 4 недель. Это масло крайне полезно для лечения и предупреждения атеросклероза, болезней суставов, образования тромбов. Более того, употребление льняного масла облегчает процесс климакса.
Перед употреблением масло льна не нужно разогревать.
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