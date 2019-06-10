Типы прыщей: от обычных до опасных

Прыщи — это физиологическое заболевание волосяных сальных узлов кожи. Эти единицы состоят из волосяного фолликула и сальной железы и наиболее многочисленны на
Железа производит жирную секрецию, называемую кожным салом. Под влиянием гормонов полового созревания, таких как тестостерон и эстроген, сальные железы становятся гиперактивными, образуя больше кожного сала с измененными характеристиками.
Сальные железы прикрепляются к волосяным фолликулам в соотношении 1: 1. Это места, где волосы образуются и выходят на кожу через крошечные отверстия. Когда эти отверстия блокируются волосами, маслом и выделениями, кожное сало накапливается позади них, вызывая появление прыщей.
Читайте также: Что такое прыщ?
Бактерия под названием Propionobacterium acnes, которая является кожным колонистом на нормальной коже, начинает расти внутри пробки масла и мертвых кератиноцитов, высвобождая больше воспалительных химических веществ. Таким образом, накопленное кожное сало образует небольшой бугорок под кожей. Это место может стать воспаленным, формируя красный прыщ. Некоторые прыщи закрыты или покрыты кожей, в то время как другие открыты снаружи. В последнем случае обнаженное кожное сало может окислиться и стать черным, образуя черную головку.
Причины появления прыщей могут варьироваться от наследственной предрасположенности до гормональных изменений.
Читайте также: Надоели прыщи? Шесть способов предотвратить акне
Читайте также: Прыщи появляются от... тяжелого рока
Прыщи — это продолжающееся кожное заболевание, которое сохраняется в течение многих месяцев и даже лет. Они могут классифицироваться, как легкие, умеренные и серьезные прыщи.
Читайте также: Привычка "давить" прыщи: чем грозит вмешательство
Фото превью: Маски для лица
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Как часто врут себе и окружающим мужчины?Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем«У меня половой акт длится не меньше получаса». Согласно последним исследованиям российских сексологов, среднестатистический половой акт здорового россиянина с приличным опытом сексуальных отношений длится 2 минуты 24 секунды. «Меня безумно любит бывшая проститутка". «Я переспал с родной сестрой своей любовницы». Лишь 0,2% мужчин удавалось соблазнить сестру своей подружки.