Можно ли лечить детей без согласия родителей?

Когда с ребенком случается беда и необходимо срочное хирургическое вмешательство, ситуация дополнительно усложняется законодательным коллапсом. Врачи не могут приступить к операции без письменного согласия родителей ребенка. А на получение такого согласия может уйти много времени, которое в такие мгновения на вес золота. Депутаты решили разобраться в этом вопросе, но мнения общественности по этому поводу разошлись.

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Врачам могут позволить лечить детей без согласия родителей

Российским медикам могут разрешить проводить операции несовершеннолетним без согласия их родителей. Депутаты ЗС Санкт-Петербурга внесли законопроект об этом в Госдуму.

Парламентарии объясняют, что сейчас в случае отказа родителей или других законных представителей детей до 15 лет от медицинского вмешательства медучреждение может обратиться в суд, чтобы защитить интересы несовершеннолетнего.

Но на практике это довольно затруднительно, так как требует много времени. Депутаты хотят внести изменения в законодательство с целью ограничения прав родителей на отказ от медицинского вмешательства тогда, когда оно действительно необходимо по экстренным показаниям.

При возникновении споров между медицинским учреждением и родителями законодатели предлагают всю ответственность за решение возложить на:

лечащего врача

или консилиум врачей.

Доводы "За" законопроект

Многие эксперты в медицинской сфере уверены, что такой закон позволит спасти много жизней маленьких граждан России. Известно множество случаев, когда дети погибали, так как их родители не разрешали врачам:

проводить оперативное вмешательство

либо другие манипуляции

к примеру, из-за религиозных убеждений.

Так, в Москве в 2010 году в клинику после аварии попал 10-летний ребенок с тяжелейшими травмами.

Ему требовалось срочное переливание крови, но мать мальчика не дала разрешение на эту процедуру по религиозным убеждениям (она относилась к Свидетелям Иеговым).

Работники медучреждения обратились за разрешением в суд, который:

удовлетворил исковое требование

разрешил провести указанную процедуру.

Однако к этому моменту ребенок скончался.

Годом ранее подобный случай произошел в Санкт-Петербурге. Тогда тоже скончался новорожденный младенец, поскольку его мать запретила переливать ему кровь.

Депутаты со своей стороны приводят в пример Семейный кодекс РФ, в котором четко написано, что "родительские права не должны противоречить интересам детей". Также в кодексе содержится положение об ограничении законодательством прав граждан членов семьи, если это необходимо для защиты здоровья и жизни других членов семьи.

"Данным законопроектом предлагается ограничить права:

родителей

и других законных опекунов

на отказ от вмешательства медиков в случаях, когда оно необходимо по экстренным показаниям и может устранить угрозу жизни человека, либо отсутствует другой вид медицинского вмешательства, который позволяет устранить угрозу жизни человека", — сказано в пояснительной записке к этому законопроекту.

Решение о необходимости медицинского вмешательства будет приниматься:

консилиумом врачей

либо непосредственно лечащим врачом.

При этом решение будет вноситься в медицинскую книжку пациента.

Хирург Владимир Хорышев убежден, что подобные изменения в законодательстве крайне необходимы. Даже при той двойной ответственности, которая ложится на врача.

"Когда операция сверхсрочная, допустим:

разрыв селезенки у ребенка

или внутреннее кровотечение.

В таких случаях для спасения жизни нет времени на получение различных разрешений. Бывают такие ситуации, когда приходится убеждать родителей в необходимости операции, но они по разным причинам отказываются от этого. Теряются драгоценные минуты и, увы, зачастую теряется жизнь человека. Любое действие имеет:

и положительные стороны

и отрицательные.

Для спасения жизни нет времени на получение различных разрешений

Ведь на хирурга возложена колоссальная:

моральная

и юридическая ответственность.

Он взял ребенка, который истекает кровью, а тот умер у него на столе. И тогда начинаются разговоры, мол, хирург зарезал", — пояснил доктор Хорышев.

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Закон позволит исключить случаи смерти детей, чьи родители не дают согласия, считает Борис Альтшулер, руководитель фонда "Право ребенка".

"Этот закон принимается ради небольшого количества случаев. Проблема возникает тогда, когда родители начинают возражать. При их отсутствии ребенку делают как любому взрослому, все, что нужно для спасения. Нет никаких проблем. Если родители не писали возражения, тогда это делается, как со всеми.

Затем, задним числом, они могут говорить все, что угодно, только это уже не считается. Врачи уже не виноваты, поскольку не было возражения", — пояснил Альтшулер.

Что касается религиозных фанатиков, то вообще непонятно, зачем они доставляют своих детей в больницы, если не дают докторам оказывать им медицинскую помощь? Именно на такие случаи рассчитана новая норма, считает хирург одной московской больницы.

Доводы "Против"

Законопроект наделал много шума и разделил людей на два противоборствующих лагеря. Некоторые родители видят в этом законе теорию заговора. "Руки прочь от детей! Устраивают какой-то фашизм:

то отбирают детей у матерей

то лечить их собираются неизвестно от чего.

Сколько это будет продолжаться? Этот закон лоббируют:

торговцы детскими органами

и фармацевтические компании.

Теперь у наших детей будет законнее и проще отрезать что-нибудь ненужное.

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Закон просто повышает контроль государства над семьей" — такими комментариями полон Интернет. Так, депутат ЗС Иркутской области, главный акушер Областного перинатального центра Наталья Протопопова не считает целесообразным принятие такого закона. Она рассказала, что при возникновении сложного медицинского случая с ребенком:

незамедлительно собирается консилиум

и обсуждение деталей требуемого объема вмешательства занимает примерно 5 минут.

Сегодня врачи не могут оперировать без письменного согласия родителей ребенка

Когда решение принято, составляется заключение консилиума, в котором указываются:

диагноз

необходимость переливания крови

ибо изменение объема операции и обоснование такой необходимости.

Для принятия подобного закона нужна уверенность в существовании такой проблемы, которую нужно решать на территории всей России, но подобные случаи — это скорее исключение из правил, чем закономерность.

"Я не вижу особой целесообразности принятия данного закона. Если возникает ситуация, угрожающая жизни ребенка, нормальные родители никогда не станут противодействовать оказанию ему экстренной медицинской помощи.

Бывают, конечно, и "социально неблагополучные" родители, которым все равно. Но в этом случае мы:

собираем консилиум

и принимаем необходимое решение.

Никто нас не ограничивает в оказании требуемой помощи. Есть, конечно, религиозные люди, для которых переливание крови — смерти подобно, но мы имеем такое количество препаратов и кровезаменителей, которые позволяют нам не допустить кровопотери в таких случаях.

Но иногда невозможно избежать переливания настоящей крови. В этом случае мы можем или стоять и смотреть, как погибает человек, или тем же консилиумом принимать определенное решение и брать ответственность на себя", — заключила Наталья Протопопова.

Между тем, противоречия, которые присутствуют, смогли бы сгладить общественные слушания нового законопроекта. Теоретически возможно предположить такую ситуацию, когда, к примеру, ювенальщики смогут отобрать у родителей ребенка, поскольку те отказались от конкретного вида лечения. А, учитывая своеобразность некоторых врачей, их легко могут "подключить" в этот процесс. Но, экстренное медицинское вмешательство в тех случаях, когда на кону стоит жизнь человека, не должно быть остановлено предрассудками сектантов.

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