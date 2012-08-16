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Автор Петр Дерябин

Эвтаназия в США: доступная таблетка смерти

Здоровье » Здравоохранение

Тема эвтаназии никого не оставляет равнодушным. Добровольный уход из жизни вследствие тяжелой болезни, для одних — тяжкий грех, для других — единственное избавление от мучений. Уже несколько лет тяжело больные люди в двух штатах США могут рассчитывать на помощь врачей в осуществлении самоубийства. И чем же обернулась легализация эвтаназии?

Современные Нидерланды: От эвтаназии к разрешенному самоубийству

Особенности эвтаназии в Америке

В 1997 году в американском штате Орегон вступил в силу закон, разрешающий оказывать больным в терминальной стадии медицинскую помощь в осуществлении самоубийства.

В 2009 году добровольный уход из жизни в особых случаях разрешили в Вашингтоне. Поначалу официальные лица всерьез беспокоились, что легализация эвтаназии превратит Орегон в место паломничества для желающих уйти из жизни. Однако опасения чиновников не оправдались.

Хотя число тех, кто предпочитает смерть мучительной жизни, выросло, о масштабном потоке таких "туристов" пока говорить не приходится.

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В Орегоне среди мужчин и женщин число ушедших из жизни с помощью эвтаназии примерно одинаково. Средний возраст людей, воспользовавшихся "легализованным самоубийством", составляет 71 год. Из них 81 процент болели раком, у семи процентов была болезнь Шарко, остальные имели различные другие заболевания, в том числе легких и сердца. В Вашингтоне статистика примерно такая же.

67-летний доктор Ричард Уэсли — один из тех, кто в будущем намерен воспользоваться своим правом на эвтаназию. Бывший медик страдает болезнью Шарко — медленно прогрессирующим, неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к:

  • параличам
  • атрофии мышц

Стоит отметить, что многие критики закона ссылались на его социальную несправедливость. Эвтаназия — дело недешевое, а значит, больным из небогатых семей уйти из жизни легко и безболезненно не удастся.

Однако выяснилось, что американцы "попроще" не особенно склонны прерывать мучения лекарственным способом. Эвтаназия, согласно недавно проведенным исследованиям, в США привлекает финансово благополучных белых людей с хорошим образованием.

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Как пишет The New York Times, свой выбор сторонники эвтаназии делают не из-за боли, а потому что хотят контролировать свою смерть так же, как контролировали свою жизнь.

Ричард Уэсли голосовал за легализацию эвтаназии еще до того, как ему был поставлен диагноз. О своей болезни врач на пенсии узнал через месяц после того, как отдал свой голос "за".

Эвтаназия - таблетка смерти. Эвтаназия
Эвтаназия привлекает финансово благополучных белых людей с хорошим образованием

Летом в 2010 врачи сказали Уэсли, что жить ему осталось максимум полгода, однако ошиблись. В настоящее время Ричард:

  • не в состоянии самостоятельно двигаться
  • у него проблемы с дыханием,

однако пожилой мужчина все равно старается наслаждаться жизнью в силу своих скромных возможностей.

Долгое время Уэсли живет с осознанием того, что смерть ходит за ним по пятам, но утешается тем, что сам сможет решить, когда ему умереть.

Ричард рассказывает, что у него есть рецепт на смертельную дозу лекарств, и, хотя он предпочел бы естественную смерть, в случае необходимости он планирует принять медикаменты и умереть быстро и спокойно.

Получить смертельную дозу лекарств не так-то просто:

  1. два врача должны подтвердить, что пациенту осталось жить не более полугода
  2. запрос на получение медикаментов тоже подается в два этапа, и только через 15 дней лекарства будут выданы

Кроме того, важным моментом является способность больного самостоятельно принять таблетки. В случае с болезнью Шарко это условие трудновыполнимо, но Ричард Уэсли говорит, что сможет высыпать таблетки в трубку, через которую питается, если уж возникнет такая необходимость.

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Право на достойную смерть

В интервью "Правде.Ру" директор Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Акопян высказал мнение, что человек имеет право на достойную смерть, но это касается тех случаев, когда ему обеспечена и достойная жизнь.

"По всей видимости, практика эвтаназии в каком-то виде будет актуализирована в мире. У нас эвтаназия запрещена законом, и я в настоящее время полностью с этим согласен, причем не по организационным основаниям, а потому, что смыслом врачебной деятельности является обеспечение жизни и здоровья пациента — умерщвление как способ лечения боли не может быть приемлем. Нет такой боли, с которой нельзя справиться.

Потом такая практика вызовет психологическое давление на пожилых пациентов, например, по имущественным основаниям.

Эвтаназия - таблетка смерти. риск эвтаназии
Практика эвтаназии в каком-то виде будет актуализирована в мире

Но раз уж проблема существует и коль скоро встанет вопрос о ее реализации, то этим не должно заниматься медицинское сообщество. Для этого может быть предусмотрена:

  • специальная процедура
  • соцработники

Конечно, я бы предостерег называть эвтаназию убийством тяжело больного человека, потому что состава преступления здесь нет, если все процедуры соблюдены.

Человек имеет право на выбор. Если этот вопрос будет когда-то решен, а общество, по всей видимости, само когда-то склонится к тому, что право нужно оставить и как-то его очеловечить".

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