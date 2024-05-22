Выставка мастеров ботанической иллюстрации открылась на "Роза Хутор"

5:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

130 работ художников-графиков, посвященных флоре Западного Кавказа, можно увидеть самом в центре курорта "Роза Хутор" — на Романовом мосту.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Западный Кавказ — один из самых богатых по видовому разнообразию растений регион России. И, отправляясь в путешествие на "Роза Хутор", туристы могут познакомиться с уникальной флорой горного Причерноморья. Летний сезон уже начался, снег на склонах уступает место пестрым цветочным коврам, и уже очень скоро их смогут наблюдать любители пеших горных прогулок.

Разнообразие флоры Сочинского национального парка, на территории которого располагается "Роза Хутор", насчитывает более 1920 видов растений, а общий список фауны Кавказского Причерноморья в районе Сочи — более 2050 видов.

Первыми после зимы на склонах вдоль берегов реки Мзымты появляются белые подснежники и лиловые цикламены. Затем они уступают место морозникам, фиалкам и незабудкам, за которыми поспевает лесная земляника. Во второй половине июня, когда снег отступит и от вершин хребта Аибга, гостей курорта порадуют кавказские рододендроны, украшающие горы пышными кремовыми, белыми и розовыми цветами.

В ознаменование начала "цветочного" сезона курорт "Роза Хутор" открыл очередную, уже седьмую ежегодную художественную выставку, посвященную красоте местной природы. Она расположилась прямо в центре Роза Долины, на Романовом мосту перед Ратушей. Новая экспозиция представляет работы художников-графиков и создана в сотрудничестве с Ассоциацией художников ботанического искусства (АХБИ). Растения для иллюстраций отбирались в соответствии с научными данными и художественным восприятием естественной природ­ной красоты в стремлении передать ее людям изо­бразительными средствами.

"Мы составили экспозицию из 130 работ 73 художников, которые были привлечены к созданию художественного атласа-определителя флоры Сочинского Причерноморья. Этот проект курорта "Роза Хутор" стал для нас настоящим вызовом. Художники должны были сделать подборку из местных горных цветочных растений, обеспечить максимальную достоверность изображений во всех деталях. При этом нужно было соблюсти стилистические рамки, не растеряв художественной чувственности и нежной эстетики, характерной для ботанических иллюстраций. Думаю, нам это удалось, и теперь, зная, что работы членов Ассоциации будут доступны посетителям курорта до конца сезона, мы очень рады такому успеху", — сказала Анна Алешина, президент АХБИ.

Художественный атлас-определитель флоры Горного Причерноморья стал вторым такого рода изданием после аналогичного орнитологического атласа, созданного энтузиастами и также увидевшего свет благодаря финансовой поддержке "Роза Хутор". Флористический атлас будет распространяться среди городских школ, направляющих учащихся на курорт для изучения экологического менеджмента в туристской индустрии. В качестве подарка его получат и участники эколого-просветительских практикумов, которые проводятся для юных туристов в горах Сочи.

Исходные данные для формирования атласа и экспозиции были почерпнуты из научной литературы, поскольку авторы стремились исключить ошибки при определении видов растений и при формировании их описаний. Более того, для научной редакции атласа был привлечен крупнейший специалист по западнокавказской флоре — доктор биологических наук, профессор Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова Александр Зернов.

"Флора Западного Кавказа примечательна уникальным для России разнообразием, её изучению я посвятил более 30 лет своей профессиональной деятельности. Благодаря растениям мы имеем пригодную для жизни планету, но сегодня наши знания об их разнообразии всё еще недостаточны. Чем больше мы о них узнаем, тем больше способны ценить, а вместе с ними — и наш общий дом. В этой связи приветствую усилия по привлечению внимания туристов к естественной красоте, которая зачастую остается незамеченной", — комментирует профессор Зернов.

Ожидается, что в течение летнего сезона с миром фауны Западного Кавказа, как благодаря художественной экспозиции, так и развитой карте пеших горных троп, открытых на курорте "Роза Хутор, познакомятся сотни тысяч гостей со всех концов России.

"Уверен, что наша работа, проделанная совместно с подвижниками ботанической иллюстрации, чрезвычайно ценна. Прежде всего потому, что это плод творческого гения человека, кладущего силы для прославления красоты природы. Для нас это не столько любовь к прекрасному, сколько руководящий принцип — без окружающих гор, безопасный и комфортный доступ к которым мы открываем для множества путешественников, не было бы и нашего главного дела", — отметил Дмитрий Колосов, директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

По традиции выставка будет действовать до конца летнего сезона, который обычно продолжается на курорте "Роза Хутор" до ноября.