Агроном Селиванова: как ухаживать за яблонями правильно. Советы для начинающих садоводов

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, в чём особенности клонового (карликового) и семенного подвоев, как правильно делать обрезку яблонь, как выбрать садовые инструменты, что сделать в первую очередь в саду весной, а также когда дерево надо не лечить, а спиливать, Pravda.Ru рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported