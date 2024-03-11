Агроном Селиванова: как ухаживать за яблонями правильно. Советы для начинающих садоводов

Агроном Селиванова рассказала о тонкостях ухода за яблонями

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, в чём особенности клонового (карликового) и семенного подвоев, как правильно делать обрезку яблонь, как выбрать садовые инструменты, что сделать в первую очередь в саду весной, а также когда дерево надо не лечить, а спиливать, Pravda.Ru рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

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Какой выбрать сорт яблони

— На что вы обращаете внимание, когда подбираете для покупателя сорт яблони?

— В первую очередь спрашиваем, в каком районе участок. Важна зимостойкость. Для Чеховского, Серпуховского районов — одни сорта, для Наро-Фоминского района — другие, это самый холодный район в Подмосковье. Из соседних областей — Владимирская область, Ярославская.

Вкусовые предпочтения спрашиваем: кто-то любит кисло-сладкие сбалансированные сорта, кто-то — сладкие. Что люди хотят: будут ли закладывать на хранение или потреблять сразу.

Дальше обращаем внимание на силу роста. Кто-то хочет, чтобы были деревья небольшие, проще ухаживать. В этом случае клоновый подвой, такие деревья — два-четыре метра. Но стали чаще приходить люди, которые хотят на семенном подвое, чтобы у них были большие деревья: "Хочу, как у бабушки в саду, чтобы под яблонями можно было ходить, гамак повесить".

Схемы посадки для них разные, естественно. Если слаборослый подвой, то три-четыре метра между деревьями. А большие, на семенном подвое — пять-семь метров между деревьями.

И в плодоношение вступают по-разному: на клоновом подвое на второй-третий год, на семенном — на шестой-восьмой год.

У семенных подвоев корневая система стержневая. То есть один главный корень, который уходит на три метра и глубже. А у клоновых подвоев — на 50-80 сантиметров. Отсюда их недостаток — слабая якорность. То есть обычно деревья более урожайные на клоновых подвоях, но за счёт того, что корневая система небольшая, деревья заваливаются. Они требуют опору.

Корневая система яблонь

— Правда ли, что у яблони надземная часть примерно отражает подземную часть?

— Да. Бывает, люди обращаются: яблоня плохо себя чувствует. Приезжаем, смотрим. У них была стройка рядом с деревом, обрубили корни с одной стороны яблони, и с этой же стороны ветки засохли на дереве.

Если стержневой корень уходит глубоко в землю, а у вас стояние грунтовых вод высоко, яблоня не будет расти. С макушки начинает гнить, значит, корневая система доросла до воды. Здесь поможет мелиорация: с помощью канавы нужно отвести воду. Можно просто насыпать туда земли повыше.

Если грунтовая вода совсем близко, на полметра, тогда копаем большую яму, на дно укладываем материал, через который корни не прорастут:

лист железа,

плотный линолеум.

Но не камни.

Потом насыпается земля и можно ещё метр насыпать сверху. Но тогда холмик должен и по ширине быть метра два, чтобы не промерзло зимой. На холмиках деревья лучше готовятся к зиме: за счёт ранних заморозков корневая система закаляется. На холмиках надо сажать карлики с небольшой, мочкообразной корневой системой.

Как производить обрезку яблонь

— Как правильно ухаживать за яблоней?

— Обязательно делать обрезку. Пока молодое дерево, надо сформировать правильную крону даже у карлика, чтобы были заложены скелетные ветки, чтобы была незагущенная крона, потому что это влияет на качество урожая и периодичность в плодоношении.

Острые углы — градусов тридцать — все вырезают. Иначе эта складка загнивает, образуется трещинка.

Если сильный ветер или большой урожай, то ветка отваливается. Появляется рана, которая может всё деревце погубить.

Вообще научиться обрезке несложно. Это лучше делать по книжке, которую написал Роман Петрович Кудрявец.

Основной принцип обрезки: не навреди. Надо сначала несколько раз обойти дерево, посмотреть. В первую очередь вырезают старые ветки, больные, сухие. А потом уже смотрят острые углы, прореживают крону.

Омолаживающую обрезку проводят в старых садах: если ветки начинают усыхать, можно переводить их на более молодые.

Укорачивающую обрезку делают для удобства ухода за деревом. Когда крона небольшая, компактная, удобнее обрабатывать от болезней, вредителей. Проще собирать урожай. Прореживают, чтобы воздушный режим был лучше и грибных заболеваний было меньше.

Обрезать лучше весной, пока растение спит. После морозов: март, апрель. Осенью не обрезаем. Если сделать на дереве большую рану, туда может попасть мороз, и рана не заживёт. Либо её надо хорошо замазывать.

Какие инструменты выбрать для обрезки яблонь

— Начинающему садоводу следует использовать для обрезки секатор, а если нужно обработать многолетние ветки пилой, лучше позвать специалиста, потому что можно навредить дереву. Секатор может быть любой?

— Только не с храповым механизмом. Одна сторона у секатора должна быть гладкая, а другая — с выступом. Обоюдоострые секаторы, где на обеих сторонах острые лезвия, не нужны: от них древесина сминается, рана хуже заживает.

Пила должна быть не с разведёнными зубьями. Если у пилы зубчики разведены, как у наших старых, срез получается махровый, с бахромой, он почти не зарастает. Надо его потом зачистить или взять пилу с неразведёнными зубчиками. У неё гладкий срез получается.

Важен цвет инструмента. Если зелёный или коричневый инвентарь упал в траву, на землю — его не найдёшь. А если он будет оранжевый или красный, сразу увидишь.

Вас долго не было в саду? Что проверить первым делом?

— Что вы первым делом делаете, если неделю не были в саду?

— Если летом приходишь, смотришь первым делом на полив, в каком состоянии деревья. Весной надо смотреть, не съели ли их за зиму зайцы, мыши.

— Как от зайцев и мышей спастись?

— Продают сетки от грызунов, если молоденькое дерево. Они в основном едят молоденькие. Если совсем маленькое, можно укрыть лапником. Но лапник надо расположить иголками наружу, чтобы заяц его не сгрыз.

От мышей тоже помогает сетка. Если у вас молодой сад, сделайте вокруг стволиков кольцо побольше на вырост. На пять лет вы защититесь от мышей.

— Осматриваете ли вы по весне штамбы (стволы), скелетные ветви?

— Смотрим. Ранней весной, когда сильные перепады температуры: днём кора нагревается на солнце, а ночью пока заморозки, бывают солнечные ожоги. Кора может треснуть в этом месте. Если трещина свежая, можно её просто замазать. Только не варом — мы пользуемся лак-бальзамом "Живая кора". Садовый вар на солнечной стороне стекает, ничего не остаётся. Плюс у него такая консистенция, что кора становится влажная, преет под ним.

Если в этом месте уже начались нежелательные процессы, тогда садовым ножом срезаем всю мёртвую ткань и тёмную кору, чтобы срез стал зелёный. Затем обрабатываем фунгицидом (вдруг туда уже попали микроорганизмы или грибы), потом замазываем. В качестве фунгицида можно взять бордосскую жидкость ранней весной или железный купорос. Железный купорос можно добавлять в садовую краску осенью при побелке, для профилактики грибных заболеваний.

— Дачники часто спрашивают: "Начался чёрный рак, отслаивается кора по всему радиусу штамба. Что делать?"

— Чёрный рак — это грибное заболевание. Поэтому для профилактики мы обрабатываем яблони фунгицидом и только потом замазываем. Бывает, кора отслаивается после одной зимы. В том году было много таких случаев. Было очень много снега, тёплая зима, кора подопрела и весной полностью погибла.

Если кора по окружности полностью погибла — дерево жить не будет.

— Спиливаем смело. А если треть коры осталась, зарастёт это когда-нибудь?

— Если треть на большом дереве? Нет. Если вам этот сорт нравится, вот пока оно живое, веточку с него можно срезать весной и привить в другом месте, а это дерево убрать.