При наступлении первых заморозков приходит момент, когда необходимо приступить к выкопке георгин и гладиолусов.

Для георгин следует выполнить следующие шаги:

Что касается гладиолусов, процедура выкапывания выглядит следующим образом:

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