При наступлении первых заморозков приходит момент, когда необходимо приступить к выкопке георгин и гладиолусов.
Фото: commons.m.wikimedia. org
Для георгин следует выполнить следующие шаги:
Сначала обрежьте стебли на высоте приблизительно 10 см от поверхности почвы.
Затем, отступив от центра куста на 20–30 см, окопайте растение и аккуратно разрыхлите почву вокруг него.
Корнеклубни извлеките осторожно, используя лопату или вилы. Не тяните их за остатки стеблей, так как это может привести к повреждениям и ухудшению их хранения.
Очистите корнеклубни от земли, промойте их водой и обработайте дезинфицирующими средствами, такими как марганцовокислый калий или «Максим Дачник».
Поврежденные части корнеклубней срежьте до здоровой ткани и посыпьте толченым углем.
Обсохшие корнеклубни оставьте примерно на две-три недели в прохладном помещении при температуре 5–10°C, а затем уложите их на хранение. Перед хранением обязательно проверьте, нет ли воды в пеньках над корневой шейкой.
Что касается гладиолусов, процедура выкапывания выглядит следующим образом:
Выкапывайте гладиолусы постепенно, начиная с ранних сортов и переходя к поздним.
После выкопки обрежьте цветоносы и листья на высоте 1 см от клубнелуковицы.
Очистите клубнелуковицы от почвы и дайте им высохнуть на свежем воздухе.
Затем перенесите их в теплое помещение с температурой около 30°C на 10–14 дней, после чего еще 15–20 дней при температуре 20°C.
Просушенные луковицы очистите от старых чешуек, отделите материнскую клубнелуковицу и детки, после чего отправьте их на хранение.
Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ