Как подготовить теплицу к зиме

5:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

От того, как вы подготовите свою теплицу к приходу весны и какие профилактические меры вы предпримете, зависит прямо будущий урожай. Правильная подготовка теплицы перед весенними работами важна для создания благоприятной среды для растений и предотвращения развития болезней. В этой статье мы расскажем вам о важности предзимней обработки теплицы и предложим простой алгоритм действий.

Фото: архив Правды.Ру

Консервация теплицы перед зимой является гарантией ее долгой службы и успешных урожаев. Какие шаги следует предпринять и в какой момент, чтобы ваша теплица не стала местом размножения болезней и не вышла из строя раньше времени?

Какие наиболее часто встречающиеся проблемы возникают в теплице?

Вначале-то все внимание обращается на то, что теплица представляет собой ограниченное и отгороженное пространство, которое вмещает в себя большое количество растений. Оно служит надежной защитой от внешних природных воздействий, таких как ветры и интенсивное солнечное излучение, и обладает специфическим микроклиматом. В данном микроклимате растения процветают и развиваются, однако одновременно здесь происходит и размножение большого количества вредоносных насекомых.

Часто в теплицах длительное время выращивается только один вид культуры, например, только огурцы или только помидоры. Это может привести к истощению почвы, так как одни и те же питательные элементы извлекаются из почвы на постоянной основе. Однако эту проблему можно решить путем регулярного внесения удобрений.

Существует также другая проблема: на протяжении выращивания одного вида растений, например, помидоров, в теплице накапливается большое количество вредных насекомых, которые становятся специализированными вредителями только для этой культуры. Избавиться от таких насекомых может быть очень сложно.

Уборка теплицы

Проведение уборки в теплице требует соблюдения стандартных правил и процедур. Давайте более подробно рассмотрим этот процесс: Если в теплице остались несобранный урожай, его следует собрать и перенести в специально подготовленное помещение для дозревания. После сбора урожая необходимо провести тщательный сбор всех остатков растений, включая корни. Рекомендуется избегать складирования растительных остатков в компосте, так как нельзя исключать возможности скрытых заболеваний. Надежнее уничтожить эти остатки. Снимаем все трубки и капельницы, которые использовались для капельного полива. Их можно сохранить и использовать в следующем сезоне. Убираем все повязочные материалы, такие как веревочки, ниточки и шнурки, которые использовались для фиксации растений. Мытьё теплицы Процедура очистки теплицы требует следующих шагов: Используйте теплую воду с добавлением жидкого моющего средства для мойки. Некоторые предпочитают использовать раствор соды, разводя две столовые ложки соды в одном ведре воды. Особое внимание уделяйте очистке стыков каркаса. В этих местах насекомые могут пережить зиму, грибы (в виде спор) могут оставаться, и пыль может скапливаться в больших количествах. Для более эффективной очистки теплицы рекомендуется использовать мягкую губку. Применение жесткого материала может повредить стены, особенно если они выполнены из поликарбоната. Заключительным этапом уборки является промывка внутренней поверхности теплицы шлангом. Этот процесс помогает удалить остатки моющего средства, грязи и пыли, обеспечивая чистоту и готовность теплицы к следующему сезону. Дезинфекция теплицы Биологическая дезинфекция теплицы - это метод, который применяется в случае, когда биологическая среда в теплице не вызывает серьезных проблем и не создает значительных неудобств. В таких случаях используется биофунгицид Фитоспорин, который разводится согласно инструкции. Этот метод дезинфекции безопасен для окружающей среды и не требует строгих мер предосторожности. Химическая дезинфекция теплицы применяется, если в течение сезона возникли проблемы с гнилями, фитофторозом, пятнистостями и другими заболеваниями растений. Также она подходит для борьбы с вредителями, такими как белокрылка, паутинный клещ и другие насекомые. В данном случае можно использовать серную дымовую шашку. Перед применением химической дезинфекции необходимо точно рассчитать количество средства или препарата, необходимого для обработки теплицы, следуя инструкции. После обработки теплицу следует оставить открытой и проветривать в течение двух-трех дней. Важно помнить, что при использовании серной дымовой шашки выделяются очень ядовитые вещества, поэтому во время обработки теплицы в ней не должно находиться людей или животных. Обработка грунта в теплице Также необходимо обратить внимание на обработку грунта внутри теплицы. Если вы разбросаете навоз, который еще не полностью вызрел, не беспокойтесь — он "дойдет" за зиму. Затем, весной, грядки следует еще раз перекопать. Кроме того, зимой набросать снега на грядки, толщиной не менее двадцати сантиметров, может быть полезным. Этот процесс поможет насытить почву влагой, готовя ее к новому урожаю в следующем сезоне.

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