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Петр Дерябин

Белокрылка: Какие популярные способы борьбы с ней являются абсолютно нерабочими

Садоводство

Белокрылка — это серьезная проблема для частных хозяйств, особенно для теплиц, где выращиваются огурцы и томаты. В сети Интернет можно найти разнообразные советы по борьбе с этим вредным насекомым. Однако, к сожалению, не все из этих советов оказываются профессиональными и эффективными, и множество из них содержат недостоверную информацию. Особенно это касается так называемых "народных методов", которые на практике часто оказываются неэффективными.

Белокрылка: Какие популярные способы борьбы с ней являются абсолютно нерабочими
Фото: архив Правды.Ру

Белокрылки часто проникают на огурцы, томаты и фуксии, и начинающие садоводы, следуя недействительным советам, могут потерять драгоценное время и, как результат, не получить желаемого урожая.

Для эффективной борьбы с белокрылкой важно иметь информацию о том, какие методы на самом деле работают. Например, табачная пыль и соланин, содержащийся в томатах, уже не являются эффективными средствами борьбы.

Почему белокрылка представляет опасность

Существует множество разновидностей белокрылки, но чаще всего встречаются мелкие особи с белыми крыльями, такие как табачная (или хлопковая) белокрылка. Этот вид насекомого является карантинным и имеет ограниченное распространение на территории России. При обнаружении заражения плодов или декоративных цветов этим насекомым, продукция уничтожается или возвращается отправителю.

Белокрылка опасна, в первую очередь, своей способностью быстро размножаться и обладает широким спектром пищи.

Дачники должны быть бдительными в течение всего сезона, чтобы не упустить момент и предотвратить распространение насекомого. В средней полосе России, белокрылка уже давно не редкость, и она адаптировалась к многим химическим препаратам (таким как фосфорорганические и неоникотиноидные) для борьбы с ней.

Популярные советы из интернета

На садоводческих сайтах часто упоминаются следующие методы борьбы с белокрылкой:

Табачно-мыльный раствор: этот метод неэффективен, так как белокрылка адаптировалась к веществам, содержащимся в растворе. Однако его можно использовать для обработки растений раствором (предпочтительно с добавлением щелочи) перед появлением насекомого в качестве профилактики при посадке рассады неизвестного происхождения (например, купленной на рынке).

Чесночный раствор: этот метод неэффективен как против личинок, так и против взрослых особей. Белокрылка легко оседает на растения, обработанные чесноком.

Раствор марганцовки: этот метод также неэффективен и, в лучшем случае, может нанести вред растениям, если раствор слишком концентрирован.
Раствор медного или железного купороса: эти вещества не оказывают никакого влияния на белокрылку.

Запах раствора хлорки (гипохлорита кальция) не отпугивает белокрылку.
Из вышеперечисленных методов садоводы могут отказаться, за исключением первого, который можно использовать в определенных ситуациях.

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Белокрылка- метод борьбы с ней водой! 2 хороших метода борьбы с белокрылкой!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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