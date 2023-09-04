Тибетская малина: выращивание китайского ягодника

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тибетская малина, также известная как китайский ягодник, представляет собой удивительное растение, которое привлекает внимание своими красивыми и вкусными ягодами. Этот вид малины обладает особыми свойствами и способен расти в условиях, где другие культуры могут испытывать трудности.

Фото: travelerscoffee. ru/wp-content/uploads/2019/xico-bfaed.jpg

1. Выбор места для посадки

Перед тем как приступить к выращиванию тибетской малины, необходимо выбрать подходящее место для посадки. Это растение предпочитает солнечные участки с хорошей дренажной системой. Плодородная почва с нейтральной или слегка кислой реакцией подойдет лучше всего. Оптимальное время для посадки малины — ранняя весна или поздняя осень.

2. Посадка рассады

Тибетская малина лучше всего размножается через рассаду. Приобретите качественные саженцы в надежных питомниках. Перед посадкой рассады рекомендуется вырыть ямы глубиной и шириной около 30 см и разместить их на расстоянии около 1 метра друг от друга. Наполните ямы плодородной землей с добавлением компоста или перегноя.

3. Полив

Молодые саженцы тибетской малины требуют регулярного полива. В первый месяц после посадки следует поддерживать влажность почвы, увлажняя ее каждую неделю. Затем, когда растение укоренится, полив можно проводить реже, но более обильно. Важно избегать переувлажнения почвы, так как это может привести к гниению корней.

4. Удобрение

Тибетская малина отзывчива на удобрения, особенно на органические. Раз в год весной или осенью рекомендуется вносить компост или перегной вокруг растения. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества для активного роста и развития.

5. Поддержка растения

Поскольку тибетская малина может стать довольно высокой, рекомендуется обеспечить поддержку растению, чтобы избежать складывания стеблей под тяжестью плодов. Используйте опоры или сетки для крепления побегов к вертикальной опоре.

6. Обрезка

Регулярная обрезка поможет увеличить урожай и улучшить форму куста малины. Летом, после сбора плодов, удаляйте усыхающие и поврежденные побеги. В начале весны можно совершить санитарную обрезку, удаляя замерзшие ветви.

7. Защита от вредителей и болезней

Тибетская малина может быть подвержена атакам вредителей и заболеваниям. Особенно следует обратить внимание на борьбу с клещами и обработку растений против грибковых инфекций. Используйте натуральные или химические средства защиты в соответствии с инструкциями производителя.