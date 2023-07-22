Лучшие растения для куринных дворов и растения, которых следует там избегать

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Владение курятником представляет собой ответственность, которая требует ухода, знаний и понимания потребностей ваших кур. Одним из важных аспектов заботы о курятнике является обеспечение подходящей растительности рядом с ним.

Фото: https://agrus.ua/

Очарование растений в курятниках

Зачем нужны растения на куринных дворах?

Внесение растений в курятник имеет множество преимуществ. Растения предоставляют тень, укрытие и привлекательность для кур, что помогает создать более комфортную и природную среду для них. Они также могут обеспечить дополнительную пищу и богатый источник питательных веществ для птиц, что положительно влияет на их здоровье и продуктивность.

Преимущества растений на куринных дворах

Предоставление тени и укрытия для кур

Обеспечение дополнительной пищи и питательных веществ

Создание естественной среды и снижение стресса

Улучшение качества почвы и воздуха в курятнике

Увеличение биоразнообразия и контроль вредителей

Лучшие растения для кур

Одуванчик (Taraxacum officinale)

Одуванчик является одним из самых популярных растений для курятников. Он обладает множеством полезных свойств. Листья одуванчика богаты витаминами и минералами, такими как витамин А, С, железо и кальций. Куры обожают его и могут съедать как листья, так и цветы.

Яблоневый шпорец (Rumex sanguineus)

Яблоневый шпорец является декоративным растением с ярко-красными листьями. Он не только добавляет красоту в курятник, но и является ценным источником питательных веществ. Листья яблоневого шпорца содержат витамин C, железо и кальций.

Клевер (Trifolium)

Клевер является отличным выбором для курятников. Он богат белком и является хорошим источником питательных веществ для кур. Клевер также помогает улучшить почву, благодаря своей способности захватывать азот из воздуха и обогащать почву этим важным элементом.

Растения, которых следует избегать

Растения с ядовитыми свойствами

Некоторые растения могут быть ядовитыми для кур и могут вызывать отравление или негативное влияние на их здоровье. При выборе растений для курятника важно избегать следующих видов: