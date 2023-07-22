Лучшие растения для куринных дворов и растения, которых следует там избегать

Владение курятником представляет собой ответственность, которая требует ухода, знаний и понимания потребностей ваших кур. Одним из важных аспектов заботы о курятнике является обеспечение подходящей растительности рядом с ним.
Внесение растений в курятник имеет множество преимуществ. Растения предоставляют тень, укрытие и привлекательность для кур, что помогает создать более комфортную и природную среду для них. Они также могут обеспечить дополнительную пищу и богатый источник питательных веществ для птиц, что положительно влияет на их здоровье и продуктивность.
Одуванчик является одним из самых популярных растений для курятников. Он обладает множеством полезных свойств. Листья одуванчика богаты витаминами и минералами, такими как витамин А, С, железо и кальций. Куры обожают его и могут съедать как листья, так и цветы.
Яблоневый шпорец является декоративным растением с ярко-красными листьями. Он не только добавляет красоту в курятник, но и является ценным источником питательных веществ. Листья яблоневого шпорца содержат витамин C, железо и кальций.
Клевер является отличным выбором для курятников. Он богат белком и является хорошим источником питательных веществ для кур. Клевер также помогает улучшить почву, благодаря своей способности захватывать азот из воздуха и обогащать почву этим важным элементом.
Некоторые растения могут быть ядовитыми для кур и могут вызывать отравление или негативное влияние на их здоровье. При выборе растений для курятника важно избегать следующих видов:
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