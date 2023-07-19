Методы сушки цветов: узнайте, как сохранить цветы из сада

3:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы являются прекрасным украшением нашего дома и сада. Они приносят радость и красоту в нашу жизнь. Однако со временем цветы начинают увядать и терять свою свежесть. Но не все потеряно! Существуют различные методы сушки цветов, которые позволят сохранить их красоту и сохранить их на долгое время.

Фото: hips.hearstapps. com/hmg-prod/images/drying-flowers-1592665490.png

Методы сушки цветов

Естественная сушка

Естественная сушка — это самый простой и естественный способ сушки цветов. Для этого вам потребуется собрать цветы в букет и подвесить их в сухом и темном месте. Цветы будут высыхать со временем и сохранят свою форму и цвет. Однако стоит отметить, что при естественной сушке цветы могут потерять некоторую яркость, поэтому этот метод наиболее подходит для цветов с нежными оттенками.

Сушка глицерином

Сушка глицерином является более сложным, но эффективным способом сохранить цветы свежими и гибкими. Для этого потребуется глицерин, который можно купить в специализированных магазинах. Цветы помещаются в смесь глицерина и воды, и они поглощают эту смесь, сохраняя свою форму и цвет. Глицерин также делает цветы более прочными и устойчивыми к ломкости.

Сушка в кремнефтористом песке

Кремнефтористый песок — это еще один материал, который можно использовать для сушки цветов. Цветы помещаются в контейнер с песком и остаются там на несколько недель. Песок поглощает влагу из цветов, сохраняя их форму и красоту. После сушки цветы могут быть использованы в различных декоративных композициях.

Сушка в микроволновой печи

Сушка в микроволновой печи — это быстрый и удобный способ сушить цветы. Цветы помещаются на специальный сушильный поднос и нагреваются в микроволновой печи на низкой мощности. Этот процесс помогает удалить влагу из цветов, при этом сохраняя их свежесть и цвет.

Сушка с использованием пресса

Сушка с использованием пресса является классическим способом сохранить цветы. Для этого цветы располагаются между листами бумаги и помещаются под пресс или тяжелый предмет. Через некоторое время цветы высушатся и сохранят свою плоскую форму. Этот метод идеально подходит для сушки цветов с тонкими лепестками, таких как розы и лилии.

Сушка в силикагеле

Силикагель — это вещество с высокой впитывающей способностью, которое используется для сушки цветов. Цветы помещаются в контейнер с силикагелем, который впитывает влагу из цветов, сохраняя их свежесть и форму. Этот метод позволяет сушить цветы быстро и эффективно.

Сушка с помощью фена

Если вам нужно быстро высушить цветы, вы можете использовать фен. Просто установите фен на низкую температуру и слегка подуйте на цветы. Воздух поможет удалить влагу из цветов, при этом сохраняя их красоту и форму.

Сушка с помощью соли

Соль — это еще один доступный и эффективный материал для сушки цветов. Цветы помещаются в контейнер с солью и остаются там на несколько недель. Соль впитывает влагу из цветов, сохраняя их красоту и свежесть.

Сушка в парафине

Сушка в парафине — это метод, который позволяет сохранить цветы свежими и гибкими на долгое время. Цветы погружаются в расплавленный парафин, который затвердевает вокруг цветов и защищает их от высыхания. Парафин также делает цветы прочными и устойчивыми к ломкости.