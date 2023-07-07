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Петр Дерябин

Как уберечь деревья и грядки от опасного переувлажнения в саду

3:48
Садоводство

Переувлажнение является одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются садоводы и любители комнатных растений. Чрезмерное количество воды может негативно сказаться на здоровье и росте растений, вызывая корневую гниль, гниение стеблей и другие проблемы. 

Как уберечь деревья и грядки от опасного переувлажнения в саду
Фото: архив

1. Правильное поливание

Правильное поливание растений — основа здорового роста. Для предотвращения переувлажнения растений необходимо правильно поливать и следить за влажностью почвы. Основные принципы правильного полива включают:

Определение потребностей растения

Определите потребности каждого растения в отдельности. Каждое растение имеет свои уникальные потребности в поливе. Некоторые растения предпочитают более сухую почву, в то время как другие нуждаются в постоянном увлажнении. Изучите требования каждого растения и придерживайтесь рекомендаций по поливу.

Используйте правильный метод полива

Выберите подходящий метод полива. Выбор метода полива также важен для предотвращения переувлажнения. Избегайте полива "сверху вниз", поскольку это может привести к задержке влаги на листьях и стеблях. Лучше всего поливать растения у корней или использовать систему капельного орошения.

Проверяйте влажность почвы

Регулярно контролируйте влажность почвы. Регулярно проверяйте влажность почвы, чтобы убедиться, что она не переувлажнена. Используйте специальный грунтовый гигрометр или просто ощупывайте почву пальцем. Если она чувствуется слишком мокрой, отложите полив на некоторое время.

2. Обеспечение хорошей дренажной системы

Хороший дренаж — гарантия отвода излишней влаги. Хорошая дренажная система играет важную роль в предотвращении переувлажнения растений. Если вода не может свободно стекать из горшка или грунта, она будет задерживаться, повышая влажность и создавая условия для развития гнили.

Выбор правильного грунта

Используйте грунт с хорошей дренажной способностью. При посадке или пересадке растений выбирайте грунт с хорошей дренажной способностью. Это может быть смесь из перлита, вермикулита или песка, которая позволит воде свободно просачиваться и не задерживаться в корне растения.

Используйте горшки с отверстиями

Предпочтение горшков с отверстиями для дренажа. При выборе горшков для растений отдавайте предпочтение тем, у которых есть отверстия для дренажа. Это позволит избежать задержки влаги и отведет излишек воды из грунта.

3. Укоренение воздуха

Укоренение воздуха — важный аспект здоровья растений. Укоренение воздуха - процесс, который помогает растениям получать достаточное количество кислорода. Если корни растений затоплены избыточной влагой, они не могут получать достаточно кислорода, что может привести к их гибели.

Поверхностное высыхание почвы

Регулярно давайте почве высохнуть на поверхности. Чтобы укоренение воздуха было эффективным, важно обеспечить регулярное высыхание почвы на поверхности. Не допускайте, чтобы поверхность почвы всегда была мокрой. Позвольте ей немного высохнуть перед следующим поливом.

Использование вентиляции

Обеспечьте хорошую вентиляцию для растений. Хорошая вентиляция играет важную роль в предотвращении переувлажнения растений. Разместите растения в таком месте, где есть доступ к свежему воздуху и циркуляции. Избегайте мест с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты или кухни.

КАК ЗАЩИТИТЬ ОГОРОД ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ И ПЕРЕСЫХАНИЯ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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