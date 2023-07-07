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Петр Дерябин

8 неожиданных и полезных способов применения детской пудры в саду

3:18
Садоводство

Детская пудра — это универсальный продукт, который обычно используется для ухода за кожей младенцев. Однако, вы, возможно, не знали, что детская пудра также может быть полезна в саду.

8 неожиданных и полезных способов применения детской пудры в саду
Фото: https://cdn.diyncrafts.com/

1. Защита растений от вредителей. Детская пудра может быть эффективным средством для защиты растений от вредных насекомых. Вы можете использовать пудру для создания барьера, который отталкивает насекомых, таких как муравьи и клопы. Просто посыпьте пудру вокруг растений или на их листья, чтобы предотвратить появление вредителей.

2. Поглощение лишней влаги. Пудра обладает впитывающими свойствами и может быть использована для поглощения излишней влаги в саду. Если у вас есть зоны с повышенной влажностью или подтоплениями, посыпьте небольшое количество пудры на землю. Она поможет поглощать влагу и предотвратит загнивание корней растений.

3. Защита от грибковых заболеваний. Грибковые заболевания могут серьезно повредить растения в саду. Детская пудра может быть эффективным средством для предотвращения грибковых инфекций. Нанесите пудру на листья растений, особенно на те, которые подвержены грибковым заболеваниям. Пудра поможет создать барьер и предотвратить развитие инфекции.

4. Улучшение почвы. Детская пудра может быть использована для улучшения качества почвы в саду. Она содержит ингредиенты, которые способствуют удержанию влаги и улучшению структуры почвы. Посыпьте пудру на грядки или вокруг корневой зоны растений, чтобы улучшить дренирование и удерживать влагу.

5. Предотвращение скопления пыли. В сухих и пыльных условиях листья растений могут становиться загрязнёнными и покрытыми пылью. Детская пудра может быть использована для предотвращения скопления пыли на листьях. Просто посыпьте небольшое количество пудры на листья растений, чтобы они оставались чистыми и здоровыми.

6. Разметка семян. При посеве семян важно правильно их разметить, чтобы знать, где растения начнут прорастать. Детская пудра может быть использована в качестве разметки для семян. Посыпьте пудру вокруг посаженных семян, чтобы помочь определить их расположение и предотвратить пересадку.

7. Отпугивание грызунов. Грызуны, такие как мыши и кроты, могут стать проблемой в саду, пожирая растения и повреждая корни. Детская пудра может быть использована для отпугивания грызунов. Посыпьте пудру вокруг растений или на участки, где вы замечали их присутствие. Запах пудры оттолкнет грызунов и поможет защитить ваш сад.

8. Освежение садовых инструментов. Ваши садовые инструменты могут стать покрытыми грязью и ржавчиной после использования. Детская пудра может служить отличным средством для их очистки и освежения. Посыпьте пудру на инструменты и тщательно протрите, чтобы удалить грязь и предотвратить образование ржавчины.

Она Насыпала Детскую Присыпку В Саду! Теперь Всегда Буду Так Делать!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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