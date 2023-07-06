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Петр Дерябин

8 надёжных способов сохранить суккуленты живыми и здоровыми

3:09
Садоводство

Суккуленты — это красивые и уникальные растения, которые могут добавить живописные акценты в ваш дом или сад. Они известны своей способностью хранить воду в своих толстых листьях, что делает их отличным выбором для людей, не имеющих много времени на уход за растениями. Однако чтобы суккуленты хорошо росли и оставались здоровыми, важно следовать определённым рекомендациям по уходу.

8 надёжных способов сохранить суккуленты живыми и здоровыми
Фото: https://debraleebaldwin.com/wp-content/uploads/Sedum-Tricolor.jpg

1. Выбор подходящей почвы. Суккуленты требуют хорошо дренированной почвы, чтобы предотвратить гниение корней. Лучше всего использовать специальную почву для суккулентов, которая содержит песок или перлит. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и отвод лишней влаги.

2. Правильный полив. Один из самых распространенных способов убить суккуленты — это переувлажнение. Суккуленты предпочитают засушливые условия, поэтому они не нуждаются в частом поливе. Поливайте их умеренно и дайте почве высохнуть между поливами.

3. Обеспечение достаточного освещения. Суккуленты нуждаются в ярком освещении, чтобы поддерживать свое здоровье и красоту. Разместите их на солнечном месте, таком как подоконник южного окна. Если вы не имеете доступа к яркому естественному свету, вы можете использовать специальные фитолампы.

4. Правильное температурное режим. Большинство суккулентов хорошо растут при теплых температурах. Идеальная температура для большинства суккулентов составляет от 20 до 30 градусов Цельсия. Избегайте резких перепадов температуры, так как они могут повредить растение.

5. Поддержание правильной влажности. Суккуленты процветают при относительно низкой влажности. Избегайте распыления воды на листья суккулентов, чтобы избежать возникновения гнили. Поставьте растения на подставку с камнями, чтобы создать естественную циркуляцию воздуха и уменьшить влажность вокруг растений.

6. Удобрение. Суккуленты не требуют сильного удобрения, но могут получать пользу от легкого прикорма. Используйте удобрение, разработанное специально для суккулентов, и применяйте его согласно инструкциям производителя.

7. Правильная трансплантация. Если ваша суккулента стала слишком большой для текущего горшка или почва перегружена, может понадобиться трансплантация. Выберите горшок немного большего размера и используйте свежую почву для суккулентов. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни при пересадке.

8. Защита от вредителей и болезней. Суккуленты могут стать целью для различных вредителей, таких как тли и мучнистые червецы. Осмотрите растения регулярно и применяйте необходимые меры для защиты от вредителей. Также следите за признаками болезней, таких как гниль и пятна на листьях, и принимайте соответствующие меры.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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