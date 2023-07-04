Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Осы могут быть полезными для сада

3:35
Садоводство

Осы — насекомые, которые зачастую вызывают неприятные ассоциации и представляют определенную угрозу. Однако, несмотря на их репутацию, осы могут быть полезными и даже стать домашними животными в саду.

Осы могут быть полезными для сада
Фото: pixabay.com

Рассмотрим разнообразие видов ос, их пользу для садоводства, способы привлечения ос в сад и безопасность, которую следует соблюдать при наличии ос в окружающей среде.

Характеристики ос

Осы принадлежат к семейству наездников, их размеры и окраска могут варьироваться в зависимости от вида. Обычно осы обладают узким телосложением, длинными жгутиками-усиками и мощными челюстями. Их летательные аппараты характеризуются высокой маневренностью и скоростью полета.

Различия между пчелами и осами

Хотя пчелы и осы принадлежат к одному отряду насекомых, у них есть существенные различия. Пчелы обычно обладают пушистым телом и более покладистым характером. Они занимаются сбором нектара и пыльцы для производства меда и пчелиного воска. Осы же являются хищниками, питающимися насекомыми и другими пищевыми ресурсами.

Осы как опылители растений

Осы, подобно пчелам, играют важную роль в опылении растений. Осы переносят пыльцу с одного цветка на другой, способствуя опылению и последующему формированию плодов. Привлечение ос в сад помогает улучшить урожайность растений и сохранить биоразнообразие.

Осы и борьба с вредителями

Осы также являются естественными врагами многих вредных насекомых, таких как тля и другие садовые вредители. Они могут охотиться на этих вредителей и использовать их как источник пищи для своих личинок. Привлечение ос в сад помогает естественно контролировать популяцию вредителей и снижает необходимость применения химических пестицидов.

Создание условий для гнездования

Для привлечения ос в сад необходимо создать условия для гнездования. Осы предпочитают строить свои гнезда в тихих и уединенных местах, таких как дупла в деревьях, пустоты в земле или птичьи гнезда. Предоставление подобных мест для гнездования может привлечь ос и стать домом для их потомства.

Размещение ловушек для ос

Если вам необходимо контролировать популяцию ос или защитить определенные участки сада от них, можно использовать ловушки для ос. Эти ловушки можно создать из пластиковых бутылок, наполненных сладкой приманкой, привлекающей ос. Ловушки помогут перенаправить ос на безопасное расстояние от желаемых зон сада.

Предупреждение о возможных аллергических реакциях

Некоторые люди могут быть аллергичны к укусам ос. Поэтому важно принимать меры предосторожности при наличии ос в саду. Если вы или члены вашей семьи страдают от аллергии, рекомендуется носить защитную одежду с длинными рукавами, длинные штаны и закрытую обувь при работе в саду.

Устранение особо агрессивных ос

Некоторые виды ос могут проявлять агрессивное поведение и становиться угрозой для людей и животных. Если вы столкнулись с особо агрессивными осами в своем саду, рекомендуется обратиться к специалистам по уничтожению ос, чтобы удалить гнезда или принять другие меры по контролю популяции.

Эта оса-убийца способна уничтожить всех гусениц на вашем участке.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Путин: из Украины долго создавали потакающую неонацистам Анти-Россию
Политолог Соскин: Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради захвата Крыма
Певец РФ Сергей Пенкин признался, что мечтает спеть дуэтом с Элтоном Джоном
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО украинский кризис не переживёт
TourDom: россиянину отказали в посадке на рейс из Турции
Шурыгин: Сырский дважды обращался к Зеленскому с просьбой завершить наступление ВСУ
Политолог Солонников: России есть чем ответить на базу НАТО в 100 км от Санкт-Петербурга
Офис Зеленского: линия фронта может обвалиться через неделю
MWM: украинские военные гибнут из-за западной техники
РИА Новости: что нельзя показывать в российском кино
Популярное
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь

Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.

Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Хирург-онколог Карасёв из РФ назвал первый признак рака
Онколог назвал первый признак рака кишечника
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
К чему может привести "безобидный" пивной животик, рассказала врач
Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит" Андрей Николаев Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому Анжела Якубовская Киберсадовод: в России изобрели робота для ухода за садом Анастасия Жукова
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Эксперт уверен, что армия России ещё не всё показала
Кяро объяснил, почему никогда не будет работать с Михалковым
Кяро объяснил, почему никогда не будет работать с Михалковым
Последние материалы
Певец РФ Сергей Пенкин признался, что мечтает спеть дуэтом с Элтоном Джоном
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО украинский кризис не переживёт
TourDom: россиянину отказали в посадке на рейс из Турции
Шурыгин: Сырский дважды обращался к Зеленскому с просьбой завершить наступление ВСУ
Политолог Солонников: России есть чем ответить на базу НАТО в 100 км от Санкт-Петербурга
Осы могут быть полезными для сада
Офис Зеленского: линия фронта может обвалиться через неделю
MWM: украинские военные гибнут из-за западной техники
РИА Новости: что нельзя показывать в российском кино
Украинка рассказала про ситуацию с беженцами в Германии: "Нам здесь не рады"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников