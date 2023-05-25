Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Астильба: особенности выращивания на садовом участке

4:02
Садоводство

Астильба является одним из самых популярных растений для садов. Правильный уход за растением помогает предотвратить развитие болезней и повреждений, обеспечивает хороший рост и обильное цветение. Астильба требует определенных условий и регулярного полива, подкормки, защиты от вредителей и правильного ухода в зимний период. Правильное ухаживание за астильбой также поможет создать красивые композиции в саду и достичь великолепного эффекта.

Астильба: особенности выращивания на садовом участке
Фото: shop-gardenplants. ru/upload/iblock/3fb/3fb1473dae7bbdf299cbf08dbaa6173a.jpg

Астильба: правила выращивания

Выбор подходящего места

Астильба предпочитает полутенистые места, защищённые от прямого солнечного света. Кроме того, учтите, что астильба предпочитает влажные почвы, поэтому выберите место, где почва хорошо задерживает влагу.

Подготовка почвы

Перед посадкой астильбы необходимо подготовить почву. Рыхлая и плодородная почва обеспечит хороший рост и развитие растения. При подготовке почвы удалите сорняки и прорастающие корни, разрыхлите почву и внесите компост или перегной для улучшения её структуры и питательности.

Посадка астильбы

Посадка астильбы производится весной или осенью. Создайте яму достаточного размера, чтобы корни растения могли свободно развиваться. Расстояние между растениями зависит от их сорта и размера. Поместите корень астильбы в яму, засыпьте почвой и немного уплотните. После посадки обильно полейте растение водой.

Полив и подкормка

Астильба требует регулярного полива, особенно в периоды сухости. Поддерживайте почву влажной, но не переувлажнённой. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте астильбу при необходимости. Кроме того, регулярно подкармливайте растение органическими или минеральными удобрениями для обеспечения хорошего роста и цветения.

Борьба с вредителями и болезнями

Астильба может стать целью для некоторых вредителей и заболеваний. Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей, таких как листовёртки или слизни. Если вы заметите повреждения или наличие вредителей, примените соответствующие меры борьбы, например, использование натуральных инсектицидов или применение препаратов, рекомендованных для борьбы с конкретными вредителями.

Кроме того, обратите внимание на признаки заболеваний, таких как пятна на листьях или увядание растения. Если вы обнаружите болезнь, удалите поражённые части растения и обработайте его специальными препаратами, предназначенными для борьбы с соответствующими болезнями.

Уход за астильбой в зимний период

Астильба требует особого ухода в зимний период. В неблагоприятных условиях она может замёрзнуть или пострадать от суровых морозов. Чтобы защитить растение, после окончания сезона роста укоротите его стебли и покройте слоем мульчи или сухих листьев. Это поможет сохранить корневую систему в тепле и предотвратить повреждения от холода.

Разделение и пересадка астильбы

Через несколько лет астильба может вырасти и стать слишком густой. В таком случае рекомендуется провести разделение растения. Весной или осенью аккуратно выкопайте куст астильбы и разделите его на несколько частей, уделяя внимание сохранению корней. Пересадите отдельные части на новые участки с соблюдением правил посадки.

Обрезка и удаление увядших цветов

Регулярная обрезка и удаление увядших цветов способствуют продолжительному цветению астильбы. После окончания цветения обрежьте стебли на уровне почвы. Это поможет сохранить эстетический вид растения и побудит его к формированию новых соцветий.

Астильба: все что надо знать об уходе
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Депутат Шеремет: разговорами о контрнаступлении Киев пытается обмануть Запад
Надо ли при замене заливать масло в фильтр
Российские автомобили будут собираться в Эфиопии: изучение новых производственных возможностей
Shot: Костомарову не удаётся справиться с сильной депрессией
Рост продаж пикапов в России: Исследование растущей тенденции
В Красноярском крае прошли суды над гражданами, которые призывали сменить власть в России
Hongqi начинает продажи четырех моделей в России
Литовкин рассказал, как ответит Россия на возможную провокацию Киева с ядерным топливом
Актриса Юлия Пересильд объяснила, как с помощью резинок для волос делала завивку на МКС
NetEase: Россия сорвёт джекпот, если Китай примет её подарок
Популярное
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.

Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Последние материалы
Надо ли при замене заливать масло в фильтр
Российские автомобили будут собираться в Эфиопии: изучение новых производственных возможностей
Shot: Костомарову не удаётся справиться с сильной депрессией
Рост продаж пикапов в России: Исследование растущей тенденции
В Красноярском крае прошли суды над гражданами, которые призывали сменить власть в России
Hongqi начинает продажи четырех моделей в России
Литовкин рассказал, как ответит Россия на возможную провокацию Киева с ядерным топливом
Актриса Юлия Пересильд объяснила, как с помощью резинок для волос делала завивку на МКС
NetEase: Россия сорвёт джекпот, если Китай примет её подарок
Advance: ВСУ могут поднять бунт против Зеленского после того, как миф о "крепости Артёмовска" рухнул
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников