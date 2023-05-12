Проверенные способы борьбы с колорадским жуком

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Колорадский жук — один из наиболее опасных вредителей картофеля в мире. Он может уничтожить весь урожай и причинить серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

Фото: grizun-off. ru

Колорадские жуки имеют ярко-жёлтый окрас с четырьмя чёрными полосками на крыльях. Они достигают взрослого возраста через несколько недель после того, как вылупятся из яйца. Личинки колорадского жука ярко-оранжевые с чёрными точками на спине. Они достигают размеров до 1,5 см. Яйца колорадского жука имеют округлую форму и желтовато-оранжевый цвет. Они располагаются на обратной стороне листьев картофеля.

Предотвращение появления колорадского жука — наиболее эффективный способ борьбы с ним.

Как предотвратить появление колорадского жука

Выберите правильное место для посадки

Выберите место для посадки картофеля, которое получает меньше солнечного света. Колорадский жук предпочитает тёплые и солнечные места.

Убирайте сорняки

Колорадский жук может легко спрятаться среди сорняков, поэтому очистите свои грядки с картофелем от них. Это также поможет уменьшить вероятность появления других вредителей.

Правильно храните урожай

После сбора урожая убедитесь, что все картофелины удалены, так как они могут привлечь колорадского жука. Также, убедитесь, что картофель хранится в прохладном и сухом месте, чтобы предотвратить появление жука.

Как бороться с колорадским жуком

Ручной сбор

Ручной сбор колорадского жука является одним из самых простых и эффективных способов борьбы с ним. Просто соберите жуков и личинок и уничтожьте их.

Использование химических средств

Существует множество химических средств для борьбы с колорадским жуком, которые можно приобрести в магазинах. Однако прежде чем их использовать, убедитесь, что они безопасны для человека и окружающей среды.

Использование бактерий

Бактерии Bacillus thuringiensis являются естественным врагом колорадского жука. Их можно приобрести в магазинах и использовать для борьбы с жуком.

Использование приманок

Приманки для колорадского жука также могут быть эффективным средством борьбы.

Использование растительных масел

Растительные масла, такие как масло кедрового ореха, могут быть использованы для борьбы с колорадским жуком. Они наносятся на листья картофеля и отпугивают жуков. Также вы можете сделать смесь из мела и золы и нанести её на листья картофеля. Эта смесь отпугивает колорадского жука.

Использование ручной ловушки

Ручные ловушки для колорадского жука могут быть сделаны из пластиковых бутылок. Срежьте верхнюю часть бутылки, наполните её водой и добавьте каплю мыла. Поставьте ловушку рядом с картофелем, и жуки будут падать в воду.